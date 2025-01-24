Gaming-Tastatur Corsair K70 Pro TKL im PCtipp-Test

Rechts oben befinden sich bei der Corsair K70 Pro TKL ausserdem noch ein Drehregler, links daneben zwei separate Tasten: Die rechte davon nennt sich Game-Button, die linke ist die Steuerungstaste. Wird hingegen am Drehregler gedreht, lässt sich der Lautstärkepegel ändern, per Druck auf den Button der Sound auch abschalten. Ausserdem kann er so umfunktioniert werden, dass er die RGB-Beleuchtung dimmen oder ausschaltet. Per Steuerungstaste können Musik- und Videowiedergabe gesteuert werden, und zwar per vom Hersteller bereitgestellter «iCUE»-Software. Neben der, wie bereits oben erwähnt, individuellen Beleuchtungssteuerung lassen sich mit der Applikation auch Makros programmieren, Profile erstellen und die Tastenbelegung anpassen. Die Software liess sich im Test nicht nur intuitiv bedienen. Zudem bietet sie den Pluspunkt, eine Vielzahl von Presets für verschiedene Spiele zu hinterlegen.

Schön modular: Ausserdem lässt sich auch die mitgelieferte Handballenauflage abnehmen. Zum Schreib- und Funktionstest der Tastatur: Das Tippgefühl des MGX-Hyperdrive-Tastenschalters ist hervorragend umgesetzt. Die Tasten sind äusserst leichtgängig, bieten einen sauberen Anschlagpunkt. Und auch für «einfache» Schreibaufgaben ist die Tastatur prima geeignet. Allerdings fiel uns im Test mitunter die etwas (zu) leichtere Federung der Tasten auf, was gerade am Anfang durchaus gewöhnungsbedürftig sein kann.

Fazit: Die Corsair K70 Pro TKL ist eine herausragende, kompakte Gaming-Tastatur. Design und Verarbeitung können durchweg gefallen. Und auch die in die Gaming-Tastatur integrierten Technologien wie MGX-Hyperdrive-Tastenschalter, Rapid Trigger und FlashTap können überzeugen.