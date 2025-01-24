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Daniel Bader
24. Jan 2025
Lesedauer 4 Min.

Immer einen Fingertipp voraus

Gaming-Tastatur Corsair K70 Pro TKL im PCtipp-Test

Corsairs K70 Pro TKL ist eine kompakte «Tenkeyless»-Tastatur, also ohne Tastaturblock, die sich an eSports-Spieler und ambitionierte Gamer richtet. Der PCtipp-Test.

Corsair K70 Pro TKL: die kompakte Gaming-Tastatur

© (Quelle: Corsair)

Corsairs K70 Pro TKL besteht oberseitig aus einer Aluminiumplatte, das Gehäusechassis selbst ist aus Kunststoff. Die einzelnen Tasten sind robust, sauber verarbeitet, und werden beim Tippen auf eine im Body der Tastatur verbauten Dämmmatte gedrückt, womit das Tippen recht leise ausfällt. Und: Die freistehenden Tasten verleihen der Tastatur einen modernen Touch und erleichtern, ganz konkret, die Reinigung.

Die Tastatur mit magnetisch, abnehmbarem Auflagepad (unten)

 © Quelle: PCtipp

Zusammengefasst: Die Verarbeitung ist tadellos, Details wirken durchdacht. Dreh- und Angelpunkt respektive Herzstück der K70 Pro TKL, die per USB-C verbunden wird, sind die neuen magnetischen sogenannten MGX-Hyperdrive-Tastenschalter. Diese nutzen den Hall-Effekt für eine schnelle und präzise Aktivierung. Was das im Vergleich zu traditionellen, mechanischen Schaltern (ebenso Bestandteil der Tastatur) in der Praxis bedeutet? Hall-Effekt-Schalter arbeiten auf dem magnetischen Prinzip, welches Anwender (also in dem Fall Gamer) ermöglicht, den Betätigungspunkt entsprechender Tasten individuell und vor allem stufenlos in der Tiefe anzupassen (Der empfohlene Betätigungsabstand respektive Bereich für die Genauigkeit liegt laut Corsair zwischen 0,4 und 3,6 Millimeter).

Gaming optimiert und «KI»-Effekt

Corsair K70 Pro TKL: Aufbau der Tasten

 © Quelle: PCtipp

Der praktische Vorteil bei geringen Drucktiefen sind ultrakurze Reaktionszeiten, wie man sie bei fps-Shootern benötigt. Im Umkehrfall bieten die entsprechenden Tasten, die bei dem Corsair-Keyboard, wie bereits erwähnt, violett hinterlegt sind, eine hochpräzise Steuerung, wie sie beispielsweise bei Rennfahr- oder Flugsimulatoren wichtig ist. Da diese Art der Schalter eben keinen fixen Druckpunkt haben, sind sie verschleissfreier und haben so eine längere Lebenserwartung. Wir konnten uns von der exzellenten Verarbeitung und Bedienung in verschiedenen Spielen (u.a. EA FC25, Microsoft Flugsimulator 20 etc.) überzeugen. Top. Ebenso in die Tastatur integriert ist hauseigene Hyper-Processing-Technik «Acon» bietet eine maximale sogenannte Polling-Rate von 8000 Hz, was die unmittelbare Haptik steigert. Und: Im Endeffekt lassen sich so Eingaben maximal achtmal schneller als bei Standard-Gaming-Tastaturen registrieren (=ausführen) - theoretisch. Das ist immer dann essenziell wichtig, wenn kurze Reaktionszeiten matchentscheidend sind.

K70 Pro TKL: hintergrundbeleuchtete Tasten

 © Quelle: PCtipp

Mit «Rapid Trigger» und «FlashTap» gibts ausserdem zwei weitere, besonders für eSports-Spiele interessante Features. Rapid Trigger beschleunigt die Aktionen, indem die Tasten sofort registriert und zurückgesetzt werden, was schnelle Spielabfolgen ermöglicht, und sich in schnellen Shootern auszahlt. FlashTap ist ein sogenanntes «SOCD»-System (Simultaneous Opposite Cardinal Directions). Die Funktion ermöglicht es, komplexe oder auch «unlogische», ausgeführte Bewegungen (z.B. gleichzeitiges Drücken von Tasten einer Links- und Rechtsbewegung, die also in entgegengesetzter Richtung ablaufen würde) in Spielen nach logischer Folge auszuführen. Ganz klar: Unterm Strich: Wenn es darum geht, die Tastatur individuell auf die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen, gibt es vom Hersteller Corsair hier ein dickes Ausrufezeichen.

Drehregler, Tests und Fazit

Corsair K70 Pro TKL: Drehregler und Sondertasten

 © Quelle: PCtipp

Rechts oben befinden sich bei der Corsair K70 Pro TKL ausserdem noch ein Drehregler, links daneben zwei separate Tasten: Die rechte davon nennt sich Game-Button, die linke ist die Steuerungstaste. Wird hingegen am Drehregler gedreht, lässt sich der Lautstärkepegel ändern, per Druck auf den Button der Sound auch abschalten. Ausserdem kann er so umfunktioniert werden, dass er die RGB-Beleuchtung dimmen oder ausschaltet. Per Steuerungstaste können Musik- und Videowiedergabe gesteuert werden, und zwar per vom Hersteller bereitgestellter «iCUE»-Software. Neben der, wie bereits oben erwähnt, individuellen Beleuchtungssteuerung lassen sich mit der Applikation auch Makros programmieren, Profile erstellen und die Tastenbelegung anpassen. Die Software liess sich im Test nicht nur intuitiv bedienen. Zudem bietet sie den Pluspunkt, eine Vielzahl von Presets für verschiedene Spiele zu hinterlegen.

Schön modular: Ausserdem lässt sich auch die mitgelieferte Handballenauflage abnehmen. Zum Schreib- und Funktionstest der Tastatur: Das Tippgefühl des MGX-Hyperdrive-Tastenschalters ist hervorragend umgesetzt. Die Tasten sind äusserst leichtgängig, bieten einen sauberen Anschlagpunkt. Und auch für «einfache» Schreibaufgaben ist die Tastatur prima geeignet. Allerdings fiel uns im Test mitunter die etwas (zu) leichtere Federung der Tasten auf, was gerade am Anfang durchaus gewöhnungsbedürftig sein kann.

Fazit: Die Corsair K70 Pro TKL ist eine herausragende, kompakte Gaming-Tastatur. Design und Verarbeitung können durchweg gefallen. Und auch die in die Gaming-Tastatur integrierten Technologien wie MGX-Hyperdrive-Tastenschalter, Rapid Trigger und FlashTap können überzeugen.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Design
  • Verarbeitung
  • Hub
  • Funktionen
  • ultrakurze Reaktionszeit
  • individuelle Tastaturbelegung
  • Nicht alle Tasten mit Hall-Effekt

Details:  Gaming-Tastatur (QWERTZ), 88 Tasten (Tenkeyless), Magnetisch-mechanisches Prinzip, USB C, RGB Beleuchtung, anpassbare Tastaturhöhe, MGX V2

Preis:  Fr. 166.- (Schwarz)

Infos: 
www.digitec.ch

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