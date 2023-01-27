Google Pixel Watch (BT-Variante) im Test

Google-Produkte sind in der Schweiz nicht immer offiziell erhältlich, ein bekanntes Beispiel dafür sind Pixel-Phones. Im Herbst 2022 stellte der Suchmaschinenkonzern unter anderem seine erste hauseigene Smartwatch vor, die Pixel Watch (PCtipp berichtete). Sie ist zwar nicht im Schweizer Google-Store gelistet, aber bei Digitec Galaxus erhältlich. PCtipp wurde eine Google Pixel-Watch (41 mm, Edelstahl, Bluetooth) in polished Silver/Charcoal (Grau) mit grauem Silikon-Sportarmband von Galaxus zur Verfügung gestellt.

Die Pixel Wach kommt mit Krone plus einer Taste auf der rechten Seite, integriertem Mikrofon und Lautsprecher, integriertem GPS, Schlaftracking sowie einer EKG-App, die Anzeichen für Vorhofflimmern erkennen kann. Es gibt eine Bluetooth-/WLAN- und eine LTE-4G-Version. Die Google-Smartwatch ist mit Pixel- und anderen Android-Geräten kompatibel – nicht aber mit iPhones. Unter der Haube läuft Googles Wear OS 3.5.

Das Uhrgehäuse ist rund – und gefällt mir deutlich besser als etwa das eckige der Versa 4 oder Sense 2 der Google-Tochter Fitbit. Für mein Handgelenk ist sie perfekt – das heisst, an einem Männer-Handgelenk könnte sie zierlich wirken. Das AMOLED-Display (320 ppi, DCI-P3-Farbe) wird durch 3D-Corning-Gorilla-Glass 5 geschützt. Die Helligkeit kann bis zu 1000 Nit gesteigert werden und es gibt die Always-On-Display-Funktion, welche natürlich die Akkulaufzeit beeinträchtigt. Im Test war das Display sehr hell und scharf.

Das Wearable-Gehäuse ist in vier Farbvarianten erhältlich: Matte Black/Obsidian (Schwarz), Polished Silver/Chalk (Weiss), Polished Silver/Charcoal (Grau) und Champagne Gold/Hazel. Die Google Pixel Watch gibt es als Bluetooth/Wi-Fi- oder als 4G-LTE-Modell. Bei Digitec Galaxus ist das Wearable zu einem Preis von 386 Franken zu kaufen.

Lieferumfang und Inbetriebnahme (Google-Pixel-Watch-App)

Nebst Pixel Watch befinden sich in der kleinen Schachtel zwei Sportarmbänder (kleines und grosses), ein magnetisches USB-C-Ladekabel (Ladeschale) – erinnert sehr an jene der Apple Watch, sieht einfach billiger aus – und eine Kurzanleitung.