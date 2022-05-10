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GPS-Multisportuhr Garmin Instinct 2S Solar im Test
Im Februar dieses Jahres hat Garmin seine neue Instinct-2-Serie vorgestellt (PCtipp berichtete). Die Originalversion der stossfesten Instinct-Smartwatch kam 2018 auf den Markt (PCtipp berichtete). Die Outdoor-Uhr war besonders robust, da sie nach US-Militärstandards (MIL-STD-810G) entwickelt wurde. Dadurch trotzte sie extremen Temperaturen und Erschütterungen. Die Nachfolger heissen Instinct 2/2S und Instinct 2/2S Solar. Ausserdem sind spezielle Editionen wie Camo, Solar-Surf-, Solar-Tactical- oder Dezl-Edition erhältlich. PCtipp konnte die Standard-Version der Instinct 2S Solar in der Farbe Neo Tropic (Pastellgrün) ausprobieren.
Neu ist beispielsweise die längere Akkulaufzeit von bis zu 28 Tagen im Smartwatch-Modus sowie quasi unendliche Laufzeit der Instinct 2(S) Solar durch die neuste Solartechnik von Garmin. Dies sei abhängig von Modell und Outdoornutzung, so der Hersteller.
Look und Steuerung
Auf ein Touchdisplay wird verzichtet, gesteuert wird die Uhr über fünf physische Tasten.
Letztere geben ein schönes Klickgeräusch von sich, wenn man sie drückt. Es sind grosszügige und aufgeraute Tasten, die man auch draussen sowie mit Handschuhen gut bedienen kann.
Das Display wurde aus Power Glass gefertigt, die physische Lünette besteht aus faserverstärktem Polymer. Die Bildschirmauflösung des aktiven Bereichs beträgt lediglich 156 × 156 Bildpunkte und es handelt sich nicht um ein Farbdisplay. Die rugged GPS-Multisportuhr misst 4,0 × 4,0 × 1,33 Zentimeter und wiegt 43 Gramm.
Kurz zur Optik: Wie beim Original von 2018 sind am Rand des Displays die Tasten-Funktionen beschriftet (MENU, GPS, SET etc.), Zweitbesetzungen einer Taste sind deutlich dezenter weiss auf das Display geprägt (z. B. Light, Up). Schön finde ich aber vor allem die grossen und kaum zu übersehenden schwarzen Buchstaben nicht. Doch bei fünf Tasten ist dies sicher praktisch und da die Bedienung meiner Meinung nach nicht immer so intuitiv ist, vermutlich auch notwendig.
Ausserdem ist nun Garmin Pay verfügbar (nur auf Instinct 2/2S Solar), des Weiteren gibts Smart Notifications und die Kompatibilität mit dem Garmin-Connect-IQ-Store ist gegeben.
Die Garmin-Connect-AppWie bei Suunto oder Polar gibts bei Garmin eine eigene App, die Garmin Connect. Die Garmin Instinct 2S Solar wird über die Garmin-Connect-App (Android, iOS) rasch gekoppelt.
Unter «Mein Tag» findet man eine rasche Übersicht zu z. B. Herzfrequenz, Body Battery, Stresslevel oder Schritten usw.
Auch nach mehreren Wochen Nutzung finde ich die App noch immer überladen. Was mir bei der Instinct 2S Solar gefehlt hat, sind z. B. Points of Interests (POI), Heatmaps mit Routen aus der Community oder Turn-by-Turn-Navigation, wie man sie von Suunto kennt. Diese Funktion bietet nicht nur die deutlich teurere 9 Peak, sondern auch die 5 Peak, welche sich preislich durchaus im Rahmen der Garmin Instinct 2S Solar bewegt.
Sicherheit und Tracking
Die Instinct 2S Solar bietet Sicherheits- und Trackingfunktionen. Über die Sicherheitsfunktionen können andere benachrichtigt werden, falls Ihnen unterwegs etwas passiert. Diese Funktionen müssen zuvor via Connect-App eingerichtet werden. Beispielsweise können Sie einen Notfallkontakt hinterlegen. Ausserdem gibt es LiveTrack. Wenn Sie dies via App einrichten, kann Ihre Familie in Echtzeit Ihre Position einsehen.
Hinweis: Die Connect-App setzt sich nicht für Sie mit Rettungsdiensten in Verbindung. Hierfür müssen Sie das Smartphone bei sich haben, eine Handynetzabdeckung ist nötig und ausserdem muss die App im Hintergrund ausgeführt werden.
Sport / Outdoor und Gesundheitsfunktionen
Sport / Outdoor
Garmin unterscheidet zwischen Aktivitäten und Trainings. Zu den Aktivitäten gehören z. B. Schritte, Gehen, Laufen, Velofahren, Schwimmen, Intensitätsminuten oder Stockwerke. Ausserdem gibt es für Golfer Scorecards und Golfplatzstatistiken (Garmin Golf App). Da die Autorin kein Golf spielt, wurde dies nicht ausprobiert.
Bei den Trainings können Sie vorgefertigte Trainingseinheiten durchführen, z. B. eine Plank Challenge, ein Beintag oder eine Cardio Challenge für Sprinter. Man kann nach Trainings suchen oder eigene erstellen. Sie müssen diese via App auswählen und speichern. Wer möchte, kann vorgefertigte Trainingspläne verwenden (Laufen oder Radfahren). Auch Trainingsziele können eingerichtet werden.
Integriertes GPS
Über die GPS-Taste startet man z. B. den Menüpunkt «Navigieren». Durch das integrierte GPS wird nach einem Satelliten gesucht, wenn man sich draussen befindet. In der Stadt, umgeben von Gebäuden, kann dies schon mal mehrere Anläufe benötigen. Um eine Aktivität aufzuzeichnen, startet man bei diesem Gerät einen Aktivitäten-Timer. Auch die Herzfrequenz wird währenddessen ermittelt. Dies geht z. B. mit Gehen, das aber zuvor via App zu den Favoriten hinzugefügt werden musste. Nach der Synchronisierung sehen Sie in der App Zeit, Distanz, Geschwindigkeit und Anstieg (m) und verbrauchte Kalorien und einiges mehr. Was mir hier teilweise fehlte, war eine Karte, auf der die zurückgelegte und aufgezeichnete Route angezeigt wird (war nicht bei allen aufgezeichneten Funktionen der Fall). Wie Sie dennoch Routen aufzeichnen können, lesen Sie weiter unten. Weitere Features, die vorhanden sind, sind z. B. Höhenmesser, Kompass oder Barometer.
Routen aufzeichnen (Aktivitäten/Tracker)
Um Routen aufzuzeichnen, können Sie z. B. den Tracker verwenden, um eine Route von A nach B (via GPS-Taste) aufzuzeichnen. Nach dem Starten werden Sie quasi von Position A nach Position B «getrackt» (s. Screenshot oben, rechts). Nach der Synchronisierung wird der Tracker rot in der Übersicht dargestellt. Im Unterschied zu anderen GPS-Aufzeichnungen sehen Sie hier unterhalb der Kreise mit Zeit, Distanz und Kalorien eine Karte mit der zurückgelegten Strecke.
Man kann diese grösser darstellen lassen, aber Detailinformationen pro Abschnitt wie Höhe, Geschwindigkeit und Herzfrequenz – wie dies z. B. mit Suunto-Geräten geht, ist mit dem Tracker nicht möglich. Allerdings war eine Route auch beim Aufzeichnen der Aktivität Gehen ersichtlich und dort sieht man immerhin den Tempounterschied farblich hervorgehoben (in der App).
Komoot
Wenn Sie die Navigations-App Komoot verwenden, können Sie die Instinct 2S Solar mit Ihrem Komoot-Konto verknüpfen. Ist dies erledigt, können Sie via Uhrendisplay auf Routen zugreifen, die Sie früher mit Komoot aufgezeichnet haben.
Wie Sie die GPS-Multisport-Uhr mit dem Komoot-Konto verknüpfen, ist in diesem Tipp erklärt.
Gesundheitsfunktionen
Die Instinct-GPS-Uhr bietet ganztägiges Gesundheits- und Fitnesstracking inkl. Herzfrequenzmessung, Body Battery, Fitnessalter, Stresslevel und Atemfrequenz, VO2max, Pulse Ox und auch Zyklus- und Schwangerschaftstracking sowie erweiterte Schlafanalyse inkl. Sleep Score sind an Bord. In der App finden Sie diverse Gesundheitsstatistiken dazu.
Akkulaufzeit und MusiksteuerungLaut Hersteller beträgt die Akkulaufzeit nun 28 Tage im Smartwatchmodus. Mit der Solar-Technologie wird die Ausdauer der Akkus in den Solar-Modellen in allen Modi deutlich verlängert, der Power Manager unterstützt hier zusätzlich. Ich habe einmal bewusst zwei Stunden den Akku via Sonnenstrahlung aufgeladen und damit hielt der Akku locker über einen Monat durch. Wer also viel und lange damit unterwegs ist, sollte sich das Solarmodell zulegen. Wie Sie die Akkulaufzeit mit der Sonne verlängern, ist in diesem Tipp erklärt.
Musiksteuerung
Auf der Instinct 2S Solar ist ein Musiksteuerungs-Widget vorhanden. Dieses findet im Steuerungsmenü (CTRL-Taste). Sind Smartphone und GPS-Uhr via Bluetooth verbunden, können Sie auf dem Handy abgespielte Musik via Uhr steuern.
Zu Beginn hatte es mit dem Testgerät nicht geklappt, die Spotify-Musik zu steuern (Premium-Account). Doch dies lag an den App-Berechtigungen. Wie Sie diese für Android- bzw. iOS-Handys ändern, ist in diesem Garmin-Support-Dokument erklärt.
FazitDie Instinct ist für eine Garmin-GPS-Multisportuhr ziemlich günstig und bietet einen bunten Blumenstrauss an Features. Zudem ist sie sehr robust. Die Akkulaufzeit ist dank Solarlinse top, es gibt diverse Aktivitäten und bei den Trainings gibt’s über die Garmin-Connect-App genaue Anleitungen samt Fotos und Videos.
Doch auch nachdem die GPS-Uhr mehrere Wochen im Einsatz ist, werde ich das Gefühl nicht los, dass sich die Garmin Instinct 2 nicht entscheiden kann, ob sie nun Fitnessliebhaber mit Alltagsbedürfnissen oder Outdoorfans ansprechen möchte. Denn für erstere wäre wohl eher eine Fitbit Versa oder eine Galaxy Watch4 geeigneter bzw. genug; für letztere gibt es derzeit Modelle anderer Hersteller auf dem Markt, die nicht nur intuitiver zu bedienen sind, sondern vor allem bezüglich Outdoortrainings mehr zu bieten haben.
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