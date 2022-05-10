GPS-Multisportuhr Garmin Instinct 2S Solar im Test

Im Februar dieses Jahres hat Garmin seine neue Instinct-2-Serie vorgestellt (PCtipp berichtete). Die Originalversion der stossfesten Instinct-Smartwatch kam 2018 auf den Markt (PCtipp berichtete). Die Outdoor-Uhr war besonders robust, da sie nach US-Militärstandards (MIL-STD-810G) entwickelt wurde. Dadurch trotzte sie extremen Temperaturen und Erschütterungen. Die Nachfolger heissen Instinct 2/2S und Instinct 2/2S Solar. Ausserdem sind spezielle Editionen wie Camo, Solar-Surf-, Solar-Tactical- oder Dezl-Edition erhältlich. PCtipp konnte die Standard-Version der Instinct 2S Solar in der Farbe Neo Tropic (Pastellgrün) ausprobieren.

Neu ist beispielsweise die längere Akkulaufzeit von bis zu 28 Tagen im Smartwatch-Modus sowie quasi unendliche Laufzeit der Instinct 2(S) Solar durch die neuste Solartechnik von Garmin. Dies sei abhängig von Modell und Outdoornutzung, so der Hersteller.

Look und Steuerung

Auf ein Touchdisplay wird verzichtet, gesteuert wird die Uhr über fünf physische Tasten.