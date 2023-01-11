GPS-Smartwatch Garmin Venu Sq 2 Music im Test

Body Battery soll helfen, die eigenen Energiereserven optimal einzuteilen und Sporteinheiten zu planen. Ein Faktor für die Body Battery ist der Stresslevel. Auch diesen erfasst die Venu Sq 2.

Wird Stress gemessen, erinnert die Smartwatch daran, sich zu entspannen. Es können auch geführte Atemübungen durchgeführt werden.

Wer schlecht schläft, erhält mit dem Sleep Score tiefere Einblicke, warum man sich morgens wie gerädert fühlt. Die Sensoren erfassen Infos zu den Schlafstadien, Wachzeiten oder auch Bewegungen während der Nacht. Darauf basierend erhält man Tipps zur Verbesserung der Schlafqualität.

Für Frauen gibts das Menstruations- und Schwangerschaftstracking. Die Health-Snapshot-Funktion informiert über die eigene Gesundheit und soll helfen, das Wohlbefinden zu steigern.

Notfallhilfe und autom. Unfallbenachrichtigung

Es gibt zudem eine Notfallhilfe und automatische Unfallbenachrichtigung, falls man beim Laufen, Gehen oder Velofahren allein unterwegs ist. Wenn Sie zuvor Notfallkontakte hinzufügen, werden diese per SMS benachrichtigt. Hierfür muss das gekoppelte Telefon dabei sein und über einen Datentarif sowie über Mobilfunkempfang verfügen. LiveTrack ermöglicht es der Familie oder Freunden, Ihren Trainingsaktivitäten oder Wettkämpfen in Echtzeit zu folgen.