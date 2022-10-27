Hands-on des Fast-Alleskönners: Asus ROG Flow X16 (2022)

Mein altes Microsoft Surface Pro 4 neigt sich dem Ende seiner Lebensdauer zu: Der Akku ist hinüber und das Display flackert bisweilen unerträglich. Google-Resultate zeigen: Mit beidem stehe ich nicht alleine da. Die Garantie ist längst abgelaufen und zu Windows 11 musste ich es mit einem fiesen Trick zwingen. Nun wird es ersetzt. Wie bei jedem Neukauf evaluiere ich komplett neu, statt einfach dasselbe in Grün wieder zu kaufen: Wofür will ich es mindestens nutzen? Wie erweiterbar und wartungsfreundlich ist es? Was wäre nice to have?

Für den Ersatz schwebte mir ein Gerät vor, mit und auf welchem ich zur Not wirklich alles machen bzw. jede Art von Software und Hardware verwenden kann, vom Arbeiten, übers Skizzieren bis hin zum Gaming. Dann sollte es noch eine gute Auflösung haben, ein paar Anschlüsse mehr als das Surface mitbringen und natürlich trotz eines grossen Displays halbwegs mobil sein.

Nachdem ich mich im Online-Shop durch die Filterkriterien geklickt hatte, blieb quasi nur noch ein Gerät übrig: das Asus ROG Flow X16 (2022). Ich habe es bestellt und erhalten.

Anstelle eines Tests, in dessen Rahmen ich Sie mit Benchmarks langweilen würde, gibt es hier ein Hands-on in Form eines kleinen Erfahrungsberichts und Tipps für andere, die es sich ebenfalls kaufen wollen (oder schon gekauft haben).

Ausstattung und Zubehör

Die Spezifikationen können sich sehen lassen. Das waren die wichtigsten Kennzahlen aus der Shop-Beschreibung:

AMD Ryzen 9 6900HS Octa-Core-Prozessor mit 3,3 bis 4,9 GHz

16 GB DDR5-4800-Arbeitsspeicher (erweiterbar auf 64 GB)

1 TB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung

Um 360° drehbares 16"-Touchdisplay mit einer Auflösung von 2560 × 1600 Pixeln (WQXGA, 16:10) und 165 Hz Refresh-Rate, HDR

NVIDIA GeForce RTX 3070 TI mit 8 GB GDDR6-Grafikspeicher

802.11ax WLAN, Bluetooth 5.2, 4 × USB 3.1 (2 × Typ-C mit PowerDelivery & DisplayPort), Cardreader, HDMI, Webcam, zusätzlicher Port für den Anschluss vom ROG XG Mobile Interface

Windows 11 Pro, Tastaturbeleuchtung, TPM, Gesichtserkennung

inkl. Eingabestift

Ausserdem lässt sich das Gerät für Wartungszwecke relativ leicht aufschrauben; keine Selbstverständlichkeit bei einem Convertible. Es befindet sich darin sogar noch ein freier M.2-Slot, für den Fall, dass man ein zweites Solid State Drive einbauen möchte (meins, in einer 2,2-Millimeter-Bauform, liegt schon bereit).