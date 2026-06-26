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Daniel Bader
26. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

Federklasse

Asus-ExpertBook B9406 im PCtipp-Test

Leistung darf auch leicht sein: Mit einem Gewicht von gerade einmal 990 Gramm tritt das Asus ExpertBook B9406 im PCtipp-Testcenter an, um Grosses zu erreichen. Obs die Rechnung für den Luftikus-Laptop aufgeht, verrät unser Test.

Das Asus ExpertBook Ultra B9406CAA im PCtipp-Test

© Asus

Das Asus ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0391X richtet sich als ultrakompaktes Notebook an klassische Businessklientel, mobile Anwender bis hin zum gehobenen Home-Office. Der Einsatzzweck liegt im, nennen wir es mal mobilen Alltag mit Fokus auf die lokale Ausführung von Softwareprozessen inklusive Unterstützung durch die künstliche Intelligenz. Zwei Goodies vorweg: Das 14 Zoll grosse Notebook (Bilddiagonale: 35,5 cm) kommt auf ein Gewicht von lediglich 990 Gram, die Akkulaufzeit liegt bei rund 12,5 Stunden. Der Asus-Laptop ist dazu Copilot+PC-zertifiziert und kombiniert so eine hervorragende Transportfähigkeit mit hoher Datensicherheit. Der Reihe nach.

Hält, was es verspricht: Das Asus ExpertBook Ultra ist sauber verarbeitet, das Scharnier stabil

 © PCtipp

Das Chassis samt Scharnier ist sauber und dank der Aluminium-Magnesium-Legierung auch robust verarbeitet, so dass sich Schmutz oder Staubpartikel auch über einen längeren Zeitraum kaum einnisten dürften. Das solide Display-Scharnier hält den Bildschirm stabil in Position und erlaubt eine Neigung von etwa 135° Grad nach hinten. Top ist dabei der entspiegelte OLED-Touchscreen. Schön für Anwender: Das matte, berührungsempfindliche Display (Auflösung: 2800 x 1800 Pixel, Wiederholrate: max. 120 Hz) ist hell genug, um damit auch in hellen Konferenzräumen oder Aussenbereich gut arbeiten zu können. Mit an Bord des Notebooks sind Sicherheitsfeatures wie Microsoft Pluton sowie Intels hardwarebasiertes Trusted-Platform-Modul (TPM) in Version 2.0.

Ein und dasselbe: Einschaltknopf und Fingerabdruckscanner beim ExpertBook Ultra

 © PCtipp

Lieferumfang und Ausstattung

Zum Lieferumfang und Ausstattung: Ersteres umfasst das Notebook, ein kompaktes Neunzig-Watt-Netzteil mit USB-C-Anschluss für die Steckdose sowie die Dokumentation. Bei unserem Testmodel war zudem noch ein USB-zu-LAN-Adapter sowie eine einfache Leder-Transporttasche enthalten. Im Inneren arbeitet ein Intels Core Ultra X7 358H Prozessor mit einer integrierten Neural Processing Unit (NPU) für KI-Anwendungen. Dem System stehen 32 Gigabyte schneller LPDDR5X-Arbeitsspeicher zur Seite. Als Nutzspeicher dient eine schnelle Solid-State-Drive mit einer Kapazität von 1 Terabyte. Das geht noch in Ordnung. Für die drahtlose Kommunikation ist ein Wi-Fi-7- respektive Bluetooth-Modul verbaut. Ganz oben mittig auf dem Displayrand befindet sich ein Schieberegler, womit sich die Front-Cam elegant aktivieren oder eben deaktivieren lässt. Als Betriebssystem ist Windows 11 Pro vorinstalliert.

Asus ExpertBook Ultra: genug Anschlüsse unter der Haube

 © PCtipp

Das Asus ExpertBook Ultra im PCtipp-Testcenter (CineBench-2026-Messung)

 © PCtipp

Starke Testleistung

In den praktischen Messungen liefert die Plattform sehr gute Leistungswerte. Das System startet mit einer gemessenen Bootzeit von lediglich sieben Sekunden zügig hoch. Im PCMark 10 Benchmark erzielt das Notebook 7274 Punkte. Den Cinebench 2026 absolviert der ultramobile Unterbau mit 795 Punkte (Multi-Core-Messung). In unserer dritten Messung, der 3DMark (Steel Nomad Light) erreicht das ExpertBook dank der 3D-Grafikeinheit Arc B390 von Intel einen respektablen Wert von 4939 Punkten. Und: Die Akkulaufzeit der fest verbauten 70-Wh-Batterie beträgt im typischen Office-Betrieb 12:26 Stunden. Dank der Fast-Charge-Schnellladefunktion lässt sich der Stromspeicher über das Netzteil in knapp vierzig Minuten wieder auf achtzig Prozent der Kapazität aufladen. Unterm Strich sind das alles prima Werte, mit den sich der Nobelhobel nahezu perfekt an seine Klientel anschmiegt.

Das Asus ExpertBook Ultra mit hauchdünnem Rahmen und mattem OLED-Panel

 © PCtipp

Fazit

Das Asus ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0391X ist ein Spitzen-Notebook für die professionelle Business, aber auch mehr. Verarbeitung, mattes OLED-Touch-Display und die üppige Laufzeit sind starke Kaufargumente, und eine zukunftssichere Investition obendrein.

Testergebnis

(ausgezeichnet)

  • Matter OLED-Touchscreen, Gewicht, Verarbeitung, Gesamtleistung, Akkulaufzeit, Garantie
  • kein Speicherkarten-Slot

Details: Business-Notebook, Core Ultra X7 358H (max. 5,1 GHz), 14-Zoll-Touch-OLED (2880 x 1800 Pixel, matt), 64 GB RAM, 2 TB SSD, Wi-Fi 7, 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB 3.1, HDMI, Windows 11 Pro, 12:26h, Fast Charge (80% in 40 min), 990 Gramm, 3 Jahre Bring in
Preis: Fr. 3349.-
Gesehen bei: www.brack.ch

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Hardware Notebooks Künstliche Intelligenz Asus
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