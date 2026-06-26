Asus-ExpertBook B9406 im PCtipp-Test

Lieferumfang und Ausstattung

Zum Lieferumfang und Ausstattung: Ersteres umfasst das Notebook, ein kompaktes Neunzig-Watt-Netzteil mit USB-C-Anschluss für die Steckdose sowie die Dokumentation. Bei unserem Testmodel war zudem noch ein USB-zu-LAN-Adapter sowie eine einfache Leder-Transporttasche enthalten. Im Inneren arbeitet ein Intels Core Ultra X7 358H Prozessor mit einer integrierten Neural Processing Unit (NPU) für KI-Anwendungen. Dem System stehen 32 Gigabyte schneller LPDDR5X-Arbeitsspeicher zur Seite. Als Nutzspeicher dient eine schnelle Solid-State-Drive mit einer Kapazität von 1 Terabyte. Das geht noch in Ordnung. Für die drahtlose Kommunikation ist ein Wi-Fi-7- respektive Bluetooth-Modul verbaut. Ganz oben mittig auf dem Displayrand befindet sich ein Schieberegler, womit sich die Front-Cam elegant aktivieren oder eben deaktivieren lässt. Als Betriebssystem ist Windows 11 Pro vorinstalliert.