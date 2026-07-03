Mähroboter Segway Navimow i210 LiDAR Pro im PCtipp-Test

Ausstattung und Technik

Technisch stützt sich der i210-Pro auf ein, im Grunde genommen, vierstufiges Ortungs-/Orientierungssystem. Dazu besitzt der Mäher einen Empfänger für alle gängigen globalen Satellitensysteme (GNSS) wie GPS, Galileo, GLONASS und BeiDou. Er holt sich diese («groben», recht ungenauen) Signale/Koordinaten also direkt von den Satelliten am Himmel.

Spannend ist auch das, was nachgeschaltet ist: Denn der Mäher nutzt dazu ein intelligentes Ortungssystem namens «Triple-Fusion»: Dreh- und Angelpunkt ist das sogenannte Netzwerk-RTK (NRTK): Damit bezieht der Mäher seine präzisen GPS-Korrekturdaten direkt über das integrierte 4G-Mobilfunknetz (integrierte eSIM-Funktionalität) von den nächstgelegenen Sendemasten. Zweitens tastet der eingebaute LiDAR-Scanner die Umgebung in 3D ab, um so und ein möglichst genaues digitales Geländemodell zu erstellen. Und drittens: Die integrierten AI-Vision-Kameras scannen Grenzen wie Rasenkanten, Blumenbeete oder Wege, und können zudem, so der Hersteller, über 200 verschiedene Hindernisse (z.B. Tiere etc.) ab Werk erkennen.



Zurück zur Umsetzung: Die Schnittbreite beträgt 22 Zentimeter. Umgesetzt wird das Ganze durch ein rotierendes Messerteller-System (100 Watt-Motor) mit insgesamt sechs beweglichen Klingen auf der Unterseite des smarten Rasenmähers. Gefahren wird beim LiDAR-i210-Pro-Modell per Allradantrieb und kräftigen, orangen Offroad-Rädern. Laut Datenblatt bewältigt das System eine maximale Steigung von bis zu 55 Prozent (= 29 Grad). Dazu später mehr. Die Netto-Akkulaufzeit variiert je nach Dichte des Rasens und Geländeprofil/Terrain, liegt aber, soviel vorweg, unter praxisnahen Bedingungen bei rund 100 Minuten pro Ladung, bevor der Roboter selbstständig zum Laden zurückkehrt.