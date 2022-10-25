Harman Kardon Citation 200 im Test

Der Citation 200 von Harman Kardon misst 17,8 × 21,9 × 17,2 cm (ohne Gurt/Tragegriff) und wiegt 2,85 Kilogramm. Der Stoff rund um den Lautsprecher fühlt sich nicht nur hochwertig verarbeitet an, sondern so angenehm, dass man die Hand am liebsten gar nicht mehr wegnehmen möchte. Das Testgerät kommt in Schwarz. Dem smarten Lautsprecher wurde je ein 25-mm-Hochtöner und ein 120-mm-Tieftöner verbaut. Hier gehts zu den Spezifikationen.

Lieferumfang, Tasten und Einrichtung

Im Lieferumfang befinden sich der Citation 200 (Haupteinheit) sowie eine separate Ladestation (Masse: 12,3 × 1,5 mm, 4,8" × 0,6"), die quasi wie eine Ladeschale funktioniert, ausserdem ist noch ein Netzkabel (1,8 Meter) dabei.

Einmal aufgeladen, können Sie den Lautsprecher via Gurt/Tragegriff hochheben und woanders hinstellen und ihn so im Akkubetrieb verwenden.

Tasten

Die meisten Bedientasten finden sich auf der Oberseite des Lautsprechers. Dazu gehören ein Ein-/Aus-Schalter, eine Mehrfachtaste mit Kreis-Symbol, über die sowohl der Google Assistant geweckt (gedrückt halten), Musik-Wiedergabe gesteuert, ein Timer/Alarm gestoppt wird, als auch der Akkustand überprüft werden kann, weiter eine Bluetooth-Taste sowie je eine Lauter-/Leiser-Taste.