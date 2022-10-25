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Harman Kardon Citation 200 im Test
Der Citation 200 von Harman Kardon misst 17,8 × 21,9 × 17,2 cm (ohne Gurt/Tragegriff) und wiegt 2,85 Kilogramm. Der Stoff rund um den Lautsprecher fühlt sich nicht nur hochwertig verarbeitet an, sondern so angenehm, dass man die Hand am liebsten gar nicht mehr wegnehmen möchte. Das Testgerät kommt in Schwarz. Dem smarten Lautsprecher wurde je ein 25-mm-Hochtöner und ein 120-mm-Tieftöner verbaut. Hier gehts zu den Spezifikationen.
Lieferumfang, Tasten und Einrichtung
Im Lieferumfang befinden sich der Citation 200 (Haupteinheit) sowie eine separate Ladestation (Masse: 12,3 × 1,5 mm, 4,8" × 0,6"), die quasi wie eine Ladeschale funktioniert, ausserdem ist noch ein Netzkabel (1,8 Meter) dabei.
Einmal aufgeladen, können Sie den Lautsprecher via Gurt/Tragegriff hochheben und woanders hinstellen und ihn so im Akkubetrieb verwenden.
Tasten
Die meisten Bedientasten finden sich auf der Oberseite des Lautsprechers. Dazu gehören ein Ein-/Aus-Schalter, eine Mehrfachtaste mit Kreis-Symbol, über die sowohl der Google Assistant geweckt (gedrückt halten), Musik-Wiedergabe gesteuert, ein Timer/Alarm gestoppt wird, als auch der Akkustand überprüft werden kann, weiter eine Bluetooth-Taste sowie je eine Lauter-/Leiser-Taste.
Zudem gibts zwei Mikrofone und LED-Anzeigen.
Auf der Rückseite des Geräts finden Sie des Weiteren eine WLAN-Statusanzeige, den USB-C-Steckplatz plus einen Schieberegler, um das Mikrofon für die Sprachsteuerung zu aktivieren oder stumm zu schalten.
Falls Ihr Lautsprecher stockt oder Sie ihn später weiterverkaufen möchten, können Sie ihn auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wie das geht, ist hier erklärt.
Einrichtung
Die Erkennung, WLAN-Verbindung und somit die Einrichtung des Harman-Speakers sind via Google-Home-App (Android, iOS) rasch und ohne Probleme erledigt. Falls Sie bisher noch keinen smarten Lautsprecher zu Google-Home hinzugefügt haben und sowohl Google Assistant als auch Musiksteuerung nutzen möchten, melden Sie sich beim Assistenten an. Sie können ihm auch beibringen, Ihre Stimme zu erkennen (Voice Match) – und fügen dann Musikdienste (z. B. Spotify) oder Videodienste (z. B. Netflix) hinzu.
SoundDer Citation 200 wurde sowohl in mittelgrossen Räumen als auch im grösseren Wohnzimmer getestet. Im heimischen Büro war der Klang sehr ausgewogen, egal welche Musikstilrichtung gehört wurde. Auch die Höhen klangen für mich klar. Der Bass könnte jedoch kräftiger sein, er klang teilweise zu dumpf. Erhöht man die Lautstärke grosszügig, sind Verzerrungen deutlich hörbar.
Das grössere Test-Wohnzimmer (ca. 32 m2) grenzt an eine offene Küche. Dort stehend, überzeugt die Melodie weiterhin, nicht allerdings der Bass.
Akkulaufzeit: Wer den Speaker von der Ladestation nimmt, kann den Citation 200 übrigens bis zu 8 Stunden verwenden – danach muss man ihn allerdings wieder aufladen, was knapp drei Stunden dauert.
Sprachbefehle, Streaming und Chromecast Build-in
Sprachbefehle
Der Citation 200 kann per Stimme über den Google Assistant gesteuert werden. Wer dies nicht möchte, findet auf der Rückseite eine Mikrofon-aus-Taste. Die neusten Sprachbefehle finden Sie übrigens unter assistant.google.com.
Streaming
Sie können einerseits via Bluetooth per Android-Smartphone Musik streamen, andererseits wird Apples AirPlay unterstützt. Über AirPlay kann Audio von Ihrem iOS-Gerät auf den Lautsprecher gestreamt werden.
Auch die Kopplung via Bluetooth hat übrigens sowohl mit einem Android-Smartphone als auch einem iPhone funktioniert, das Musikstreaming war sowohl per Android-Smartphone als auch einem iPhone lückenlos.
Chromecast Built-in
Der Citation unterstützt Chromecast per Built-in-Funktion. Mit der integrierten Chromecast-Technologie können Sie Musik, iTunes, Podcasts und Wiedergabelisten von über 300 Musik-Apps auf den Lautsprecher streamen. Im Test klappte es zum Beispiel mit TuneIn ohne Probleme.
Verfügbarkeit und Fazit
Verfügbarkeit
Der Citation 200 von Harman Kardon ist im Oktober 2022 für einen Strassenpreis ab rund 300 Franken und in den Farben Grau und Schwarz erhältlich.
Fazit
In kleineren bis mittleren Räumen klang der Sound sehr ausgewogen und gefiel. Die Verzerrungen beim Bass waren jedoch immer wieder hörbar, nicht nur bei sehr hoher Lautstärke – was Punkteabzug gab. Die Stärken dieses Harman-Kardon-Lautsprechers liegen zum einen im Design, der Verarbeitung sowie der einfachen Einrichtung und Benutzung via Google-Home-App. Ausserdem beim zuverlässigen Bluetooth-Streaming und an der Tatsache, dass er durch eine Ladestation sowohl am Stromnetz als auch per Tragegriff in einem anderen Raum im Akkubetrieb verwendet werden kann.
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