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Daniel Bader
15. Sep 2025

Die Highlights des aktuellen Fust-Flyers

Apples iPhone 17 Air ist ein leistungsfähiges Smartphone mit starkem Display

 © Apple

Die Logitech Brio 100 ist eine preisgünstige Webcam mit solider Bildqualität und Belichtungsanpassung

 © Logitech

Sonys WH-1000XM5 ist ein guter Kopfhörer mit exzellentem Noise Cancelling und Klangqualität

 © Sony

Der Philips 55OLED809 bietet als Smart-TV eine hohe Bild- und Klangqualität sowie den speziellen Ambilight-Modus

 © TP-Vision

Der Ultrahuman Ring Air ist ein innovatives, einfach zu bedienendes Wearable mit viel KI an Bord

 © Ultrahuman

JBLs Partybox Club 120 ist eine clevere Soundbox für den ausgedehnten Sommerspass

 © JBL

Der Dreame H15 Pro Heat hat eine starke Reinigungsleistung sowie diverse Modi zur Reinigung

 © Dreame

HPs Omnibook X Flip 16-as0725nz ist ein flexibles Convertible mit gutem Screen und gelungener Gesamtleistung

 © HP

Die Arlo Pro 5 (2er Set) ist eine prima Wahl für alle, die ihr Zuhause Tag und Nacht schützen möchten

 © Arlo

Brothers MFC-L8390CDW ist ein zuverlässiger All-in-One-Laserdrucker für das Büro. Der Fust-Preis ist ebenso top

 © Brother

Der aktuelle Fust-Flyer ist bis zum 21. September 2026 gültig

 © Fust
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Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
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31. Mär 2026
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