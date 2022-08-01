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Daniel Bader
1. Aug 2022

Die Highlights aus dem Melectronics-Flyer

Der Acer-Monitor R272yi

Spannend: Bei Acers R272yi ist der Preis von Melectronis das Zünglein an der Waage

 © Acer
Das schwarze Multifunktionsgerät Epson Ecotank ET-3850

Epsons Ecotank ET-3850 ist ein Spitzengerät. Melectronics zählt bei diesem Gerät zu den günstigsten Anbietern

 © Epson
Für einen Gaming-PC sieht dieser HP Victus erfreulich schlicht aus

Der Gaming-PC HP Victus TG02-0646nz ist ein Gamer-PC, richtig. Aufgrund der verbauten Komponenten respektive dem Preis gehts mehr in Richtung Einsteiger, und weniger an die Zocker-Elite

 © HP
Das Lenovo Ideapad Flex 5

Für uns ist Lenovos IdeaPad Flex 5 15ITL05 ein Spitzenangebot: Design und Ausstattung sind gut austariert. Zum Melectronics-Preis ist das Gerät ein Geheimtipp

 © Lenovo
Der LG-Smart-TV OLED65A19

LGs OLED65A19 ist aktuell und liefert vor allem ein Top-Bild. Auch die Ausstattung und das Design passen

 © LG
Das Infobanner zum M-Budget-Mini-Abo

Für Wenigsurfer und Vieltelefonierer gehts kaum günstiger. Darum gilt fürs Melectronics-Abo «Mini»: Zugreifen!

 © Melectronics
Die zwei Ohrstöpsel der Sony WF-C500-In-Ear-Kopfhörer

Der Tragekomfort und Akkulaufzeit sind die beiden Pluspunkte des Budget-Kopfhörer-Paars WF-C500 von Sony

 © Sony
Das Tablet Xiaomi Pad 5

Xiaomis Pad 5 ist ein Wucht. Es bietet eine starke Ausstattung, Ergonomie und Leistung

 © Xiaomi
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Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
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