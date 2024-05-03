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Daniel Bader
3. Mai 2024
Lesedauer 4 Min.

Starker Allrounder

HP Tintenmultifunktionsgerät OfficeJet Pro 9132e im PCtipp-Test

Vielseitig, schnell und preiswert: HPs Multifunktionsgerät, der OfficeJet Pro 9132e ist ein Business-Profi. Der PCtipp-Test verrät die weiteren Highlights.

HPs OfficeJet Pro 9132e: Business-Profi fürs gehobene Home-Office-Büro

© (Quelle: HP)

Der HP OfficeJet Pro 9132e (32 x 44 x 35 cm, H x B x T) ist ein 4-in-1-Tintenstrahldrucker (drucken, scannen, kopieren und faxen) fürs gehobenen Home-Office bis hin zu kleinen Büros. Das Modell wechselt dabei für einen Strassenpreis von nur 239 Franken seinen Besitzer. Gedruckt wird mit vier einzelnen Patronen (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz). Verbinden lässt sich das All-in-One via USB, Ethernet und Wi-Fi. Per vorderseitig angebrachtem USB-Steckplatz kann auch direkt von einem USB-Laufwerk gedruckt werden. Das Gehäuse des kompakten MFGs besteht aus Kunststoff. Viel wichtiger ist aber, dass sich die leer gedruckten Tintenpatronen auch auf einfache Art und Weise (gegen volle) ersetzen lassen. Um die leergedruckten Tintenkartuschen zu wechseln, werden vorderer und oberer «Deckel» des Gerätes um- und hochgeklappt, womit eben der Zugang zum Druckerschlitten frei liegt. Papierstaus beseitigen lassen sich auch ruckzuck, und gleich auf drei verschiedene Arten: Zum einen über den Wartungsschacht an der Vorderseite, dann via Klappe an der Rückseite und drittens durch Herausnehmen der Papierzufuhrfächer.

Ausstattung und Drucktempo

© Quelle: HP

Spitze ist auch die weitere Ausstattung: Das MFG-Gerät verfügt über automatischen, beidseitigen Druck und zwei Papierfächer mit einer Gesamtkapazität von 500 Blatt. Das Besondere: Der Scanner unterstützt das Single-Pass-Duplex-Scannen über den ADF und optische Zeichenerkennung. In der Praxis heisst das: Liegt das zu kopierende beidseitig bedruckte Papier beispielsweise im oberen ADF-Schacht (fasst bis zu 35 Blatt Papier), kann diese auch in nur einem Durchgang, also ohne zu wenden, kopiert werden, da die ADF-Einheit oben und unten übe je eine Scaneinheit verfügt. Das schafft gerade bei mehreren Kopien eine enormen Zeitvorteil. Als Faustregel beschleunigt sich das Kopieren, im Vergleich zu einer Vervielfältigung ohne solch eine Duplex-Single-Pass-Einheit, um etwa Zweidrittel. Wichtig bei der OCR-Zeichenerkennung: Sie ist softwarebasiert, d. h. Sie benötigen die HP-Tool «Smart App», um die Funktion zu nutzen.

Der grosse Touchscreen des OffieJet Pro9132e

 © Quelle: HP

Bedienen lässt sich das Gerät über sein 4,43 Zoll (Bilddiagonale ca.: 11 cm) grosses berührungsempfindliches Display. Das Navigieren über den Touchscreen ging im Test zügig und völlig ruckelfrei. Und auch bezüglich der Wartung hilft hier HP weiter. Im Wartungsmenü des Druckers finden Anwender bei Problemen u.a. die Optionen «Druckkopfreinigung» oder auch «Druckkopfausrichtung» vor, um entsprechende Druckmängel selbst zu beheben. Summa summarum: eine Topvorstellung.

Druckergebnisse und Tempi sind astrein: Die erste Seite lag nach 8 Sekunden im Ausgabefach, unser 10-seitiges Mischdokument (bestehend aus Text, Tabelle, farbigen Grafiken und Diagrammen) benötigt 48 Sekunden. Nur 8 Sekunden länger dauerts, wenn das Dokument auf 5 Seiten doppelseitig (bedruckt) kopiert wird. Auch an der Druckqualität gibt es nichts zu bemängeln: Selbst dünne schräge Linien werden noch sauber ohne Unterbrechung aufs Papier gebracht. Der Fotodruck geht in Ordnung, bezüglich der Qualität reicht es allerdings nicht ganz an die Qualität der Spezialisten heran, die mit fünf oder sechs separaten Tintenpatronen arbeiten.

Druckkosten, Flatrate und Fazit

HPs Instant-Ink-Preise für ihre Druckerflotte

 © Quelle: HP

Zu den Verbrauchkosten: Das Gerät druckt mit vier separaten Pigment-Tinten (Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb). Werden die Patronen ausserhalb der angebotenen «Instant-Ink»-Tinten-Flatrate gekauft, liegen die Kosten für eine Schwarze Textseite bei noch adäquaten 2 Rappen, für eine farbige A4-Variante werden 9,5 Rappen fällig. Bei Nutzung der Instant-Ink-Flatrate (zum monatlich fixen Preis) bietet HP insgesamt fünf verschiedene Flatrate-Modelle (ab Fr. 1.50 pro Monat) an. Mehr Infos zum Gerät und zur Instant-Ink-Flatrate (!) gibt es im nachfolgenden PCtipp-Webcast-Video und auf der dieser HP-Webseite.

Schön: Beim Kauf des Modells gibts bei HP+-Registrierung einen dreimonatige Instant-Ink-Flatrate gratis dazu. Zudem lässt sich über den Service auch die Garantie auf 3 Jahre kostenlos verlängern. Zu beachten ist, dass sich der Anwender beim Abschluss der HP+-Dienstleistung an den Gebrauch von originalen HP-Patronen für den Drucker bindet.

Fazit: HPs OfficeJet Pro 9132e ist ein vielseitiges Tintenmultifunktionsgerät. Tempo, Ausstattung und Bedienung sind spitze. Vor allem, wenn kontinuierlich über die Tintenflatrate «Instant Ink» gedruckt wird, können Anwender vom 4-in-1-Modell stark profitieren.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Ausstattung
  • Bedienung
  • Druckqualität und Tempo
  • Nach Registrierung von «HP+» nur mit originalen HP-Patronen verwendbar

Details:  4-in-1-Multifunktionsgerät, Pigmenttinte (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) Duplex-Scan-Single-Pass, 2 x 250 Blatt, ADF (35 Blatt), USB, Ethernet, Wi-Fi, USB Direkt, Smart App, bis zu 3 Jahre Garantie

Preis:  Fr. 239.-

Infos: 
www.brack.ch

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