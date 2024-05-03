HP Tintenmultifunktionsgerät OfficeJet Pro 9132e im PCtipp-Test

Bedienen lässt sich das Gerät über sein 4,43 Zoll (Bilddiagonale ca.: 11 cm) grosses berührungsempfindliches Display. Das Navigieren über den Touchscreen ging im Test zügig und völlig ruckelfrei. Und auch bezüglich der Wartung hilft hier HP weiter. Im Wartungsmenü des Druckers finden Anwender bei Problemen u.a. die Optionen «Druckkopfreinigung» oder auch «Druckkopfausrichtung» vor, um entsprechende Druckmängel selbst zu beheben. Summa summarum: eine Topvorstellung.

Druckergebnisse und Tempi sind astrein: Die erste Seite lag nach 8 Sekunden im Ausgabefach, unser 10-seitiges Mischdokument (bestehend aus Text, Tabelle, farbigen Grafiken und Diagrammen) benötigt 48 Sekunden. Nur 8 Sekunden länger dauerts, wenn das Dokument auf 5 Seiten doppelseitig (bedruckt) kopiert wird. Auch an der Druckqualität gibt es nichts zu bemängeln: Selbst dünne schräge Linien werden noch sauber ohne Unterbrechung aufs Papier gebracht. Der Fotodruck geht in Ordnung, bezüglich der Qualität reicht es allerdings nicht ganz an die Qualität der Spezialisten heran, die mit fünf oder sechs separaten Tintenpatronen arbeiten.

Druckkosten, Flatrate und Fazit