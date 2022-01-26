Im Test: Devolo Magic 2 WiFi 6 Multiroom-Kit

Das Multiroom-Set, das aus drei Adaptern besteht, kombiniert die Powerline-Technologie mit Wi-Fi 6 und will so für einen lückenlosen und vor allem hochperformanten Datendurchsatz im eigenen Netzwerk sorgen. Der klitzekleine, aber wichtige Unterschied zu anderen Netzwerkgeräten: Die Geräte beruhen auf der Powerline-Communication-Technik. Diese nutzt die herkömmlichen 230-V-Stromleitungen einer Wohnung/eines Hauses als Trägermedium für das Netzwerk. Damit wird eine gewöhnliche Steckdose quasi zur «Netzwerksteckdose». Zwei spannende Wi-Fi-6-Eigenheiten des Sets sind die sogenannte bidirektionale MIMO-Funktion (Multiple Input Multiple Output) sowie die Target-Wake-Time-Funktionalität (kurz TWT).

Warum das bidirektionale MIMO ein echter Mehrwert ist? Weil damit praktisch jeder Adapter via integrierte Mehrfach-Antennentechnik gleichzeitig verschiedene Datenströme an unterschiedliche Endgeräte senden und empfangen kann. Bisher wurde der maximale Datenstrom immer vom langsamsten Client im Netzwerk bestimmt. TWT verspricht hingegen mehr Effizienz, weil damit der Funkverkehr in schlankere Bahnen gelenkt werden kann: Geräte, die länger nicht senden oder empfangen, können in eine Art Schlafmodus geschickt werden und so Energie respektive Akkukapazität einsparen. Unterm Strich schafft das Multiroom-Set bei Benutzung der Powerline-Technologie bis zu 2400 Mbit/s und eine Reichweite von bis zu 500 Metern innerhalb einer typischen Hausverdrahtung. Dazu kommen mit Wi-Fi 6 max. 1800 Mbit/s (1200/575 Mbit/s), womit sich der gesamte zur Verfügung stehende Netzwerkradius und das Tempo nochmals deutlich steigern lassen.

Einfach und schnell: die Turbo-Installation

Das getestete Multiroom-Kit besteht aus zwei Satellitenadaptern mit Wi-Fi 6 und einer Basis. Das Set lässt sich zudem um weitere Satellitengeräte ergänzen. Der Basisadapter besitzt einen Gigabit-LAN-Port und wird für den Internetempfang per LAN-Kabel an einen Modem-Router angeschlossen. Die Installation verläuft ohne Software und ist innert maximal zwei Minuten erledigt. Dabei genügt es, die Adapter nacheinander in Steckdosen zu stecken – und schlicht abzuwarten. Die Adapter finden sich, synchronisieren sich aufeinander und spannen automatisch ein Mesh-Netzwerk auf – fertig. Signalisiert wird die erfolgreiche, im Fachjargon auch als «Pairing» bezeichnete Prozedur immer visuell, durch eine konstant leuchtende LED an den Geräten. Falls diese automatische Synchronisation nicht gelingt, können die Adapter natürlich auch manuell gepairt werden. Dieses Prozedere, das in drei schnellen Schritten erledigt wird, wird ebenso im bebilderten Beiblatt gezeigt. Sind die Adapter aufeinander geeicht, können die Geräte wie gewünscht in den entsprechenden Räumen platziert und mit den Endgeräten wie etwa einem Netzwerkspeicher, Fernseher oder Blu-ray-Player verbunden werden.

Nach der Inbetriebnahme spannen die drei Geräte automatisch ein Mesh-Netzwerk unter einer einzigen SSID auf – fertig. Im Powerline-Tempotest überzeugte das Set mit hohen Datenraten von rund 980 Mbit/s – im besten Fall. Damit ist das Starterset prädestiniert für (paralleles) 4K-Videostreaming, Gaming sowie für Zugriffe auf Netzwerkspeicher, um grosse Dateien im Netzwerk von A nach B zu schaufeln. Wird auf Wi-Fi 6 zurückgegriffen, funkt das Multiroom-Kit – im optimalen Fall (direkter Sichtkontakt, ca. 10 Meter Abstand) noch mit stabilen 760 Mbit/s – ein absoluter Top-Wert. Nach 50 Metern und einer dazwischenstehenden Wand bleiben immer noch 365 Mbit/s übrig, im Abstand von 100 Metern haben wir noch 169 Mbit/s gemessen. Auch die Devolo-App «Home Network» (für iOS- und Android-Endgeräte), mit der sich typische Funktionen wie eine Kindersicherung oder auch ein Gästenetzwerk aufbauen lassen, überzeugte im Test.

Fazit

Devolos Magic 2 WiFi 6 Multiroom Kit ist eine hochleistungsfähige und einfach zu installierende Netzwerklösung für daheim. Mit dem Dreierpack lassen sich grosse Datenströme über eine lange Distanz sicher und schnell transferieren. Auch die kinderleichte Verwaltung mit der App reiht sich in das hervorragende Gesamtbild der Mesh-Lösung mit ein.