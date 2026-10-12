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Sascha Zäch
12. Okt 2026
Lesedauer 4 Min.

Business-Headset

Im Test – HP Poly Focus 625

HP verspricht mit dem Poly Focus 625 klare Anrufe, gute Rauschunterdrückung und ganztägigen Tragekomfort. Hinzu kommen austauschbare Akkus und Ohrpolster. Wir haben das Business-Headset getestet.
© HP

Das HP Poly Focus 625 beherrscht drahtloses Laden über eine spezielle Ladestation. Diese gibt es optional im Paket. Wir haben die Variante mit Station getestet. Der Lieferumfang ist üppig: Nebst Headset und Ladestation sind ein Reiseetui, der Bluetooth-Adapter BT700 Type-C, ein Adapter von USB Type-C auf USB Type-A, gleich zwei USB-Type-C-Ladekabel (eines glatt und geflochten) und eine Kurzanleitung mit dabei.

Das HP Poly Focus 625 gibt es optional mit schicker, drahtloser Ladestation

Das HP Poly Focus 625 gibt es optional mit schicker, drahtloser Ladestation

 © HP
Die HP-App Poly Studio Mobile bietet eine Fülle an Funktionen und auch eine ausführliche Anleitung

Die HP-App Poly Studio Mobile bietet eine Fülle an Funktionen und auch eine ausführliche Anleitung

 © PCtipp

Die Tragetasche besteht aus dickem, grauem Stoff und erfüllt ihren Zweck. Sie schützt das Headset und bietet genügend Stauraum für Kabel und USBDongle. Die Kurzanleitung ist mir hingegen zu knapp geraten. Sie reicht zwar zum Einrichten: Dongle einstecken, Headset anschalten, die Verbindung steht. Doch die Funktionsweise aller Tasten war mir durch die Bebilderung nicht klar. Es lohnt sich deshalb, HPs Smartphone-App Poly Studio Mobile (für Android und iOS) herunterzuladen. Diese wartet mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung auf.

Ausgezeichneter Tragekomfort

Dank gut gepolsterter, länglicher Ohrhörer und eines komfortablen Bügels trägt sich das Headset äusserst bequem, auch während mehrerer Stunden. Hinzu kommt eine sehr gute Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Damit erfüllt HP das Versprechen für einen ganztägigen Tragekomfort. Eine Kritik: Das Poly Focus 625 sitzt etwas locker, da es einen sehr leichten Anpressdruck hat. Wiederum positiv: Sowohl Akkus als auch Ohrpolster können getauscht werden. Das Headset ist ausserdem robust konstruiert. Dadurch ist es allerdings nicht das leichteste seiner Gattung; es wiegt 208 Gramm.

Lob für die Bedienung

Das Headset ist für ein unkompliziertes Handling im Alltag konzipiert. Geht ein Anruf ein, nimmt man es einfach von der Ladestation ab und klappt den Mikrofonarm aus, schon kann das Telefonat losgehen. Die Trageerkennung funktioniert einwandfrei. Keine Knöpfe suchen, kein Aufklappen.

Genauso simpel ist die Steuerung: Knöpfe und Schalter sind auf ein Minimum reduziert und befinden sich alle am rechten Ohrhörer. Ein Rädchen am rechten Ohrhörer ermöglicht das Hochschrauben der Lautstärke. Wird es gedrückt, lässt sich zudem die Geräuschunterdrückung aktivieren oder deaktivieren. Ein weiterer Schalter haucht dem Poly Focus 625 Leben ein oder macht es bereit für die Bluetooth-Koppelung. Oben findet sich ein frei programmierbarer Knopf (die Standardeinstellung holt MS Teams in den Vordergrund). Ein fester Druck auf eine Einbuchtung auf der Vorderseite des Ohrhörers pausiert Musik, überspringt Songs, nimmt Anrufe entgegen etc. Praktisch: Am Mikrofonbügel gibt es einen Stummschalter. Aber auch das Hoch- oder Herunterklappen reicht.

Alle Steuerungselemente finden sich am rechten Ohrhörer

Alle Steuerungselemente finden sich am rechten Ohrhörer

 © HP

Starke Gesprächsqualität

Das A und O eines Headsets ist die Gesprächsqualität. Und die hat es in sich. Die Mikrofone blenden Störgeräusche effizient aus. In unserem Test waren weder das Klackern der Tastatur noch starke Windgeräusche für das Gegenüber hörbar. Die Stimmen waren klar und deutlich zu vernehmen, wenn auch etwas trocken, aber nicht unnatürlich. Damit macht das Headset dem Namen «Focus» alle Ehre.

Kein Lob gibt es hingegen für die Geräuschunterdrückung beim Hören. Diese ist nur Mittelmass. Leisere Störungen wie Lüftungen oder Gemurmel im Hintergrund verschwinden zwar, aber das Klackern der Tasten oder das Klicken der Maus nimmt man immer noch wahr. Auch der Transparenzmodus ist schwach. Schaltet man ihn ein, ertönt die Umgebung nicht deutlicher. Kurz und gut: Ob mit oder ohne ANC, die Unterschiede sind minimal.

Musik hören ist mit dem HP Poly Focus 625 möglich, aber kein Highlight: Das Headset bietet soliden Musikgenuss mit Einschränkungen: Die Tiefen neigen bei basslastigen Stücken zum Wummern, die Höhen halten sich zurück. Der Klang ist eher flach. Die Stimmen stehen klar im Vordergrund, was bei einem Headset mit Fokus auf Sprache auch zu erwarten ist. Das HP Poly Focus 625 ist also kein Headset für Hi-Fi-Fans (es unterstützt auch keine Hi-Res-Codecs), aber zum Musikhören im Büro oder unterwegs durchaus tauglich.

Sowohl Ohrpolster als auch Akkus sind austauschbar

Sowohl Ohrpolster als auch Akkus sind austauschbar

 © HP

Fokus auf Sprache

Der Name sagt eigentlich schon alles: Das HP Poly Focus 625 legt den Fokus ganz klar auf Sprache und hier trumpft es auch auf. Störgeräusche werden von den Mikrofonen effizient herausgefiltert. HP garniert das mit einer guten Akkulaufzeit, einem bequemen Tragekomfort, einer simplen, effizienten Steuerung und Langlebigkeit dank austauschbarer Akkus sowie Ohrpolster. Weniger gut gefallen die mittelmässige Geräuschunterdrückung und Musikqualität

Inhalt
Testergebnis

Gut

  • Gesprächsqualität, austauschbare Akkus und Ohrpolster, Tragekomfort, Steuerung, drahtloses Laden, Zubehör
  • ANC mittelmässig, Musikqualität mittelmässig, Kurzbeschrieb zu knapp, Preis

Details: On-Ear-Headset, 32-mm-Treiber, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 000 Hz, 6 Mikrofone, ANC, Codecs: AAC, SBC, Gesprächszeit: bis zu 30 h mit ANC, USB-C, drahtloses Laden, Bluetooth 6.0, Akku austauschbar, Bluetooth-Dongle, Bluetooth-Multipoint, 208 Gramm

Strassenpreis: Fr. 205.– (mit Ladestation) 

Gesehen bei: brack.ch

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