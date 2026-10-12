Im Test – HP Poly Focus 625

Ausgezeichneter Tragekomfort

Dank gut gepolsterter, länglicher Ohrhörer und eines komfortablen Bügels trägt sich das Headset äusserst bequem, auch während mehrerer Stunden. Hinzu kommt eine sehr gute Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Damit erfüllt HP das Versprechen für einen ganztägigen Tragekomfort. Eine Kritik: Das Poly Focus 625 sitzt etwas locker, da es einen sehr leichten Anpressdruck hat. Wiederum positiv: Sowohl Akkus als auch Ohrpolster können getauscht werden. Das Headset ist ausserdem robust konstruiert. Dadurch ist es allerdings nicht das leichteste seiner Gattung; es wiegt 208 Gramm.

Lob für die Bedienung

Das Headset ist für ein unkompliziertes Handling im Alltag konzipiert. Geht ein Anruf ein, nimmt man es einfach von der Ladestation ab und klappt den Mikrofonarm aus, schon kann das Telefonat losgehen. Die Trageerkennung funktioniert einwandfrei. Keine Knöpfe suchen, kein Aufklappen.

Genauso simpel ist die Steuerung: Knöpfe und Schalter sind auf ein Minimum reduziert und befinden sich alle am rechten Ohrhörer. Ein Rädchen am rechten Ohrhörer ermöglicht das Hochschrauben der Lautstärke. Wird es gedrückt, lässt sich zudem die Geräuschunterdrückung aktivieren oder deaktivieren. Ein weiterer Schalter haucht dem Poly Focus 625 Leben ein oder macht es bereit für die Bluetooth-Koppelung. Oben findet sich ein frei programmierbarer Knopf (die Standardeinstellung holt MS Teams in den Vordergrund). Ein fester Druck auf eine Einbuchtung auf der Vorderseite des Ohrhörers pausiert Musik, überspringt Songs, nimmt Anrufe entgegen etc. Praktisch: Am Mikrofonbügel gibt es einen Stummschalter. Aber auch das Hoch- oder Herunterklappen reicht.