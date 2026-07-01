Saugroboter Mova V70 Ultra Complete im PCtipp-Test

Lieferumfang und Ausstattung

Warum der Hersteller seinen Saugroboter mit dem Zusatz «Complete» versieht, zeigt sich vor allem an seiner Ausstattung: Neben dem Teller-runden Roboter (Durchmesser: 35 cm) selbst und der All-in-One-Station umfasst das Set eben ein umfangreiches Zubehörset. Enthalten sind sechs zusätzliche Wischpads, zwei Ersatzfilter, eine zweite Bodenbürste sowie zwei Flaschen Reinigungsmittel. Klare Sache: Das System setzt auf Langlebigkeit. Die beutellose, sogenannte «EcoCyclone»-Station macht den Nachkauf von Staubbeuteln damit obsolet. Und genauso schön: Mova gewährt auf sein Putzteufel eine dreijährige Garantie.



Zur Ausstattung: Der Saugmotor saugt mit einer Leistung von bsi zu 40000 Pascal. Die Folge von der hörbaren Performance: Schmutz wird auch aus tiefen Teppichfasern abgesaugt. Das Bürstensystem verwendet ausserdem für diese Tiefenreinigung zwei gegenläufige Rollen. Die vom Hersteller so benannte TurboWave-DuoBrush-Technologie verhindert damit auch das Verheddern von Haaren. Eine mechanische Eigenheit der Ultra-Version ist die «MaxiReachX»-Doppelverlängerung. Der Roboter kann sowohl die Seitenbürste (bis zu 12 cm) als auch den rechten Wischmopp (bis zu 16 cm) ausfahren. Damit erreichte er, soviel vorweg, im Test auch verzwickte Ecken und Kanten.

Wie bereits erwähnt kann sich der V70 Ultra auch unter flache Möbel durchrobben. Der verbaute LiDAR-Sensor kann dazu auf der Oberseite komplett in den Body versenkt werden. Dadurch schrumpft die Bauhöhe auf nur noch 8,8 Zentimeter. Und auch andersrum gibt’s zum V70 sichtbare Verbesserzungen: Für die Überwindung von Türschwellen nutzt der V70 Ultra nämlich ein zweistufiges Klettersystem, um Hindernisse von bis zu 9 Zentimetern quasi schrittweise zu überwinden.