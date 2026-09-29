Im Test – Nothing Headphone (1) Pro

Dass ordentlicher Hi-Fi-Sound günstiger geht, zeigt Nothing. Mit optisch auffälligen Kopfhörern, überzeugendem Klang, intuitiver Steuerung und starker Software hat sich die Marke etabliert. Das bewies im Frühjahr der Einsteiger-Over-Ear Headphone (a), der bei uns die Note «sehr gut» abholte.

Nun setzt Nothing beim neuen Headphone (1) Pro eins drauf: Drei Treiber pro Ohrhörer, zehn Mikrofone für ANC, Hi-Res-Zertifizierung und edle Materialien sollen den Kopfhörer ins Premium-Segment hieven. Dazu kommt eine Abstimmung mit den renommierten Metropolis Studios. Und das alles zum Preis von fairen 329 Franken. Wir testen, ob der Headphone (1) Pro tatsächlich in den Klanghimmel kommt.

Auffallen gehört dazu

Nothing-Geräte sind keine Leisetreter; sie fallen auf. Das gilt auch für den Nothing Headphone (1) Pro. Im Gegensatz zu früheren Modellen ist das Design dank Titanium und kratzfestem Glas zwar dezenter und eleganter. Zudem gibt es den Kopfhörer nur in Schwarz oder Weiss. Doch die markante eckige Form der Ohrhörer wurde beibehalten. Ausserdem kommt der Headphone (1) Pro mit einer speziellen Hülle aus Hartplastik; sie schützt nur die Ohrhörer, der Bügel wird zum Tragegriff. Das Ganze sieht aus wie eine Handtasche. An dieser lassen sich mittels mitgelieferter Schlaufen individuelle Anhänger anbringen. Gewagt, aber sicher ein Hingucker.