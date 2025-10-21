Im Test – Sennheiser HDB 630

Tatsächlich Hi-Fi-Sound

Zugegeben, ich bin kein Soundtüftler. Ich möchte Kopfhörer, die von Anfang an gut klingen. Kann der HDB 630 dies erfüllen? Sennheiser verspricht: «Der HDB 630 wurde konsequent abgestimmt, um deine Musik so offen und authentisch wie möglich wiederzugeben – mit weit hinabreichenden, schnell einschwingenden Bässen; klaren, plastischen Mitten und kontrollierten Höhen.» Damit fasst die deutsche Soundschmiede den Sound des Kopfhörers ausgezeichnet zusammen.

Ich habe den Kopfhörer direkt am Smartphone und PC sowie mit dem BTD-700-Dongle getestet, dabei kamen unkomprimierte FLAC-Audiofiles zum Einsatz – von Pop und Rock über Metal, Hip-Hop, Elektronik und Jazz bis zu Klassik. Der HDB 630 bietet von Haus aus einen natürlichen, neutralen Klang. Alle Instrumente und Frequenzen haben ihren Platz, werden detailreich wiedergegeben und sind bestens ausbalanciert. Die Bässe gehen tief und klar hinunter, die Mitten sind ausgezeichnet herausgearbeitet, ohne die anderen Frequenzen zu verdrängen, und die Höhen sind brillant, ohne Zischlaute oder harsche Töne. Der Kopfhörer ist für langen Musikgenuss, der nicht ermüdet gemacht. Die Bühne ist breit, man hat das Gefühl mitten auf ihr zu stehen. Zudem funktioniert der Kopfhörer mit allen Soundrichtungen. Und wer es ein weniger enthusiastischer will, kann den Bass-Booster und eines der vorgefertigten Profile verwenden oder sich am Equalizer austoben.