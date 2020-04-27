Im Test: Ricoh M C250FW

Die Adressaten: An wen sich Ricoh übrigens mit dem Gerät wenden will? Fokussiert wird aufs Business, hier auf kleine bis mittlere Firmen bis hin zu Abteilungen in wachsenden Unternehmen. Dabei empfiehlt sich das Modell, dank Treiber- aber auch Funktionssupport, gleichermassen in Windows-, Mac-, und Linux-Umgebungen. Um sich möglichst flexibel mit dem 4-in-1-Modell zu verbinden, gibts Unterstützung mit Apples AirPrint, Mopria sowie auch Googles Cloud-Print-Funktion.

Kurz zu den Ausstattungshighlights: Dazu gehören neben WiFi Direct, der NFC-Technologie (Near Field Communication) und einem berührungsempfindlichen Display zur benutzerfreundlichen Eingabe sicherlich auch die Kombination aus automatischer Duplex- und SPDF-Einheit (steht für «Single Pass Duplex Feeder»). Und die steht für Tempo: Die integrierte Einheit beschleunigt das Scannen, vor allem aber das Kopieren von doppelseitigen Dokumenten.

Die Ausstattungshighlights

Die SPDF-Einheit die maximal 50 Blatt fasst, kann entsprechendes vorder- und rückseitig bedrucktes Papier in einem Durchgang digitalisieren respektive als Kopie vervielfältigen. Dadurch entfällt das Drehen der Vorlage, wodurch die Qualität der Kopie höher ausfällt. In der Praxis, soviel vorweg, beschleunigt sich das Kopieren von Druckaufträgen massiv: in unserem Fall zirka um etwa den Faktor 1,5. Konkret: Unser 10-seitiges farbiges und doppelseitiges Testdokument, das aus Text, Tabellen, Grafiken und Diagrammen bestand, wurde innert 39 Sekunden komplett durch das Single-Pass-Druckwerk gejagt. Ein Top-Tempo.