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Daniel Bader
24. Feb 2022
Lesedauer 3 Min.

Testcenter

Im Test: Roberts Revival iStream 3

Das ultramobile DAB-Radio im Test
© (Quelle: Roberts)

Der englische Sound-Spezialist Roberts lanciert mit dem iStream 3 ein hochwertiges Internet-Radio, das für einen Strassenpreis von Fr. 239.- den Besitzer wechselt. Einsatzgebiet des portablen, mit einem edlem Ledertragegriff und Überzug ausgestatteten Digitalradios im Retro-Design ist die Stube, Küche aber auch überall dort, wohin das Radio mitgenommen werden kann. «Überall» ist dabei auch ernst gemeint, da es sich entweder mit sechs wiederaufladbaren Akkus (Typ: «AA») oder auch Einweg-Batterien bestücken lässt, und damit, soviel vorweg, eine autarke Spielzeit von knapp 10 Stunden ermöglicht. Das Gewicht von 245 Gramm stellt dabei ebenso kein Problem für die Mobilität dar. 

Setup

In Betrieb nehmen lässt sich das Modell sprichwörtlich im Handumdrehen: Dazu wird das linke der beiden auf der Oberseite befindlichen Drehräder gedrückt und dann nach links gedreht. Nach diesem Einschalten lässt sich der Modus (möglich sind DAB+, Internet- oder auch UKW-Radio) festlegen. Danach, wie in unserem Fall, wobei wir uns für den DAB+-Modus entschieden haben, sucht das Radio in Eigenregie die entsprechenden Frequenzen nach Radio-Empfang ab. Bei unserem Suchlauf von knapp einer Minute fand das iStream 3 im Zürcher Raum 67 Audio-Programme. Entscheidet man sich für den Internet-Empfang muss sich das Radio natürlich zuerst in das verschlüsselte Netzwerk mit dem passenden Key einklinken. Danach kann der Anwender zwischen rund 25’000 Sendern wählen, die nach Standort, Name oder auch Beliebtheit vorsortiert sind. Dabei gibt das Farbdisplay stets Auskunft über den aktuellen Stand. Selbst Podcasts lassen sich übrigens mit dem Gerät abspielen. Dazu gehts von Sender zu Sender innert 2 Sekunden recht flott. Ausserdem integriert sind eine Bluetooth-Funktion, womit sich das Radio mit einem Smartphone koppeln lässt. Ausserdem unterstützt das Gerät Streamingdienste wie Spotify Connect, Amazon Prime Music, Deezer oder Tidal. 

Sound

Ebenso Pluspunkte verdient sich das Radio mit der wohl wichtigsten Eigenschaft, dem Sound. Zwar verfügt das Modell «nur» über zwei Breitband-Stereo-Lautsprecher, die also Tiefen, die Mittellagen sowie Hochton-Bereich in einem abdecken müssen. Dafür klingt das ganze ausgesprochen rund, wobei der Sound in den hohen Frequenzbereichen zu dünn tendiert. Unterm Strich bietet das Radio, ums geradezurücken, aber eine qualitativ hochwertige Soundvorstellung. Zur weiteren Ausstattung: Insgesamt lassen sich 30 Sender direkt speichern, (je 10 Internet-, DAB- und UKW-Sender). Da das Gerät auch den UPNP-Modus unterstützt, kann es die auf einem Netzlaufwerk (z.B. Windows-PC) gespeicherten Musikdaten abspielen, sofern es mit diesem verbunden ist. Und drittens lassen sich auch via USB-Port Songs wiedergeben. Eine Uhr-, Wecker- und Alarmfunktion komplettieren die reichhaltige Ausstattung.

Fazit

Roberts Revival iStream 3 ist ein edles, mobiles Internet-/DAB+-Radio, das dank seiner Retro-Optik, einfachen Bedienung und Klangqualität einen Top-Eindruck hinterlässt.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Prima Klang
  • Bedienung
  • Funktionen
  • Preis
  • keine separate Fernbedienung

Details:  DAB+-/Internetradio, Dualband-WLAN, Farbdisplay, Bluetooth, USB, AUX-IN, Spotifiy Connect, UNDOK-App, Teleskopantenne, Akkubetrieb (6 «AA»), in diversen Farben erhältlich, 26 × 16 × 11 cm (B × H × T), 2 Jahre Bring-In

Preis:  ab 219.-

Infos: 
microspot.ch

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