Testcenter
Im Test: Synology RT6600ax
Vorgesehen ist der RT6600ax für Privatanwender bis hin zu kleinen Büros. Und das mit Recht. Denn der Netzwerkknoten verfügt nicht nur über Features, wie eine sehr hohe Bandbreite oder clevere Ausstattungsmerkmale, die ihn für Endanwender interessant machen. Er kann auch mit NAS-Merkmalen und Sicherheitsfunktionen im SoHo-Umfeld (Small-Office/Home-Office) glänzen.
In der Verpackung war ausser dem Router, Netzgerät zur Stromversorgung und LAN-Kabel nur noch ein kleines Faltblatt zur Ersteinrichtung. Mehr gibts nicht. Dafür lässt das Gerät bei der Ausstattung seine Muskeln spielen: Rückseitig bietet der Netzwerkknoten mit den Massen von (17,5 × 32 × 20 cm, H × B × T, bei aufgestellten Antennen) einen Gbit-WAN-Port (zum Anschluss eines Modems/Internet), drei Gbit-LAN-Ports, und als Besonderheit eine 2,5-GbE-Port mit LAN-/WAN-Funktionalitäten, an der ein NAS oder auch eine schnelle Internetverbindung andocken kann. Ganz links gibts noch eine USB-3.2-Schnittstelle zum Anschluss eines externen Speichers respektive Druckers. Rechts von den LAN-Buchsen, die in Gelb farblich kodiert sind, finden sich ein Ein-/Ausschalter sowie die Reset-Taste. Seitlich gibts zudem eine WPS- und WLAN-Taste, mit der sich der Funkverkehr ein- oder ausschalten lässt.
Vorne befinden sich insgesamt sieben LEDs, die über den Funkzustand sowie angeschlossene Gbit-LAN-Buchsen informieren. Ringsherum, um das Gerät selbst, platziert der Hersteller insgesamt sechs Antennen. Nebst dieser sehr umfangreichen Ausstattung hat der Wi-Fi-6-Router auch bezüglich des Tempos einiges auf dem Kasten: So funkt der Netzwerkknoten auf insgesamt drei Bändern: einem auf 2,4 GHz (600 Mbit/s) und zwei auf dem 5-GHz-Frequenzband (4800 + 1200 Mbit/s). Summa summarum erreicht der RT6600ax so einen Datenpeak von 6,6 Gbit/s, wobei er eine Kanalbreite von bis zu 160 MHz zulässt. Davon wiederum, soviel vorweg, profitiert das Tempo im gesamten Netzwerk.
Starke Funktionen
Nebst diesen aufgezählten Anschlussmöglichkeiten und zur Verfügung gestellten Bandbreiten kann sich beim Wi-Fi-6-Modell auch die softwareseitige Ausstattung sehen lassen: Nebst den Klassikern wie Gastnetzwerk, Kindersicherung oder einer WLAN-Zeitschaltfunktion lässt sich mit Synologys RT6600ax auch ein Mesh-Netzwerk aufbauen sowie ein VPN-Zugang verwirklichen. Softwareseitig ist dabei das Betriebssystem Synology Router Manager (SRM) Dreh- und Angelpunkt des Gerätes. Hier lassen sich beispielsweise ein Media-, VPN-Server einrichten, einen Fernzugriff via Remote-Desktop oder auch Site-to-Site-Tunneling «legen» oder auch die Verwaltung des zugrundeliegenden Netzwerks konfigurieren.
Gerade wer hier mehrere, voneinander getrennte Netzwerke benötigt, kann sich mit dem RT6600ax austoben: Denn der SRM stellt Anwendern bis zu fünf voneinander getrennte Netzwerke zur Verfügung, die sich wiederum mit eigenen Firewall-, Zugriffsregeln bis hin zu Webfiltern belegen lassen. Kurzum: Top. Schön reichhaltig: Als Applikationen hält der Hersteller die Android/iOS-Apps DS Router (Konfiguration, Managing), «VPN Plus» (VPN-Zugang) und DS file (Filemanager) bereit.
Einrichtung und Tempo
Einrichten lässt sich der Netzwerkknoten nach bekanntem Schema: Zuerst wird der Router per LAN-Kabel an den PC angeschlossen, danach in die Adresszeile des Browsers «router.synology.com» eingeben. Danach erhält der Anwender Zugang zur Weboberfläche, des SRM, und wird dort vom Einrichtungsassistenten abgeholt, der den User Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme führt. Wers per App mag, kann die Einrichtung auch per Smartphone und dem Mini-Tool «DS router» erledigen. Dazu wird die deutlich abgespeckte App auf dem Mobilgerät installiert, und danach den Anweisungen gefolgt. Wir haben uns für die klassische Variante entschieden, wobei die Erstinstallation gerade mal 10 Minuten dauerte. Danach war der RT6600ax erfolgreich in unserem Netzwerk eingebunden.
Tempo, Tempo: In unserem Geschwindigkeitstest zeigte der Router, der für einen Strassenpreis von 373 Franken seinen Besitzer wechselt, sprichwörtlich, was in ihm steckt. Mithilfe des Oppo Smartphones Find X5 haben wir einen maximalen Durchsatz – bei direktem Sichtkontakt – von 860 Mbit/s ermittelt. Im Abstand von knapp 20 Metern und einer dazwischenliegenden Wand waren noch 710 Mbit/s übrig. Selbst bei einer Distanz von drei (offenen) Stockwerken und zwei dazwischenliegenden Türen, was einer Entfernung von ca. 100 Metern entspricht, kamen wir noch auf eine Datenrate von starken 190 Mbit/s. Und auch die maximale Reichweite, die wir unter praxisnahen Bedingungen (Aussenbereich eines Hauses) ermittelten, lässt mit ca. 400 Quadratmetern aufhorchen. Ist der Netzwerkknoten zentral im Haus platziert, dürfte seine Funkreichweite genügen, um das Haus plus äusseren Nahbereich (Radius ca. 10 bis max. 15 Meter) komplett mit Highspeed-Netzwerk zu versorgen.
Kommentare