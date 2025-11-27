Indoor-Netzwerkkamera Netatmo Advance im PCtipp-Test

Anschlusstechnisch bietet die Advance zudem eine kabelgebundene Stromversorgung sowie einen Ethernet-Port für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Die Kamera unterstützt sowohl WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) als auch Bluetooth. Sie verfügt zudem über zwei Mikrofone mit sogenannter Beamforming-Technologie zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen und einen Lautsprecher für die Zweiwege-Audiokommunikation.

Die Kamera ist mit einem 4-Megapixel-Videosensor ausgestattet und liefert eine 2K HDR-Auflösung (2560 × 1440 Pixel) bei 30 Bildern pro Sekunde. Der Blickwinkel beträgt 130 Grad. Für die Nachtsicht kommt eine Infrarot-Nachtsichtfunktion zum Einsatz, die eine Reichweite von bis zu 5 Metern bei völliger Dunkelheit ermöglicht. Im Test «ging diese Rechnung auf».» Bilder sind auch, wenn es stockfinster ist, zu erkennen. Funktionsseitig ist das Topfeature, wie bereits erwähnt, die AI-optimierte Gesichtserkennung, die zwischen Personen, Tieren und Bewegungen unterscheidet.

Inbetriebnahme und Bedienung

Die Inbetriebnahme der Netatmo Indoor-Kamera Advance ist einigermassen intuitiv und schnell erledigt. Nach dem Anschliessen an die Stromversorgung muss noch die kostenlose Netatmo Home + Security App auf einem Smartphone oder Tablet installiert werden. Die App (verfügbar für iOS und Android) führt den Nutzer schrittweise durch den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit dem Heimnetzwerk kann über WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) oder den Ethernet-Anschluss hergestellt werden. Nach der erfolgreichen Netzwerkanbindung beginnt die App mit der Kalibrierung und ermöglicht das Training der Gesichtserkennung, indem Bilder von Familienmitgliedern hochgeladen oder Personen vor der Kamera identifiziert werden. Bei sechs Familienmitgliedern dauerte das gesamte Prozedere knapp 15 Minuten. Die Bedienung der Indoor-Kamera Advance erfolgt über die Netatmo-App. Diese strukturiert aufgebaut, reaktionsschnell, vor allem aber sehr «mächtig». Die App ist dabei das zentrale Werkzeug, das die volle Kontrolle über die Kamerafunktionen erst ermöglicht. Im Einzelnen abgedeckt, werden dabei die Live-Ansicht, also ein Echtzeit-Zugriff auf das aktuelle Kamerabild. Eine Ereignis-Zeitleiste in chronologischer Reihenfolge, welche die erfassten Ereignisse (Personen, Bewegungen, Tierbewegungen) erfasst. Hier lassen sich auch die aufgezeichneten Ereignisse per Video-Export herunterladen. Ebenso in der Minisoftware werden die Gesichter verwaltet, lassen sich bearbeiten, hinzufügen oder mit Namen versehen. Zu den wichtigen Benachrichtigungseinstellungen gehört die Konfiguration der Push-Benachrichtigungen (z. B. nur bei unbekannten Gesichtern oder nur, wenn niemand zu Hause ist). Der sogenannte Privatsphäre-Modus erlaubt hingegen das manuelle Steuern der Sichtschutzklappe und das Einstellen automatischer Schliesszeiten. Ebenso lassen sich Alarmzonen definieren, um so spezifischer Bereiche im Blickfeld zu definieren, die überwacht werden sollen.