Interdiscount mit 10 Knaller-Angeboten

Express-Checks: Auf dieser und den folgenden Seiten präsentiert Ihnen der PCtipp weitere Angebote von Interdiscount. Die folgenden Kurzfazits sollen Ihnen helfen, ein im Prospekt gezeigtes Angebot besser einordnen zu können. Bitte bedenken Sie: Informieren Sie sich bei Bedarf auch vor Ort, um sich so ein genaueres Bild des Angebots machen zu können.

Wo: www.interdiscount.ch

Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht

Express-Check: Fernseher LG OLED55C58LA für Fr. 1291.95. Dieser WebOS-25-Fernseher bietet dank selbstleuchtender Pixel ein tiefes Schwarz und hohe Kontraste. Das 55-Zoll-Modell (140 cm) mit 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) und einem OLED-Panel ist besonders für Filmfans attraktiv. Mit dem ?9-AI-Prozessor (Gen. 8) und einer Bildwiederholfrequenz von maximal 144 Hz eignet sich das Gerät aber auch fürs Streaming und Gaming. Der Smart-TV verfügt über 4 x HDMI-2.1-Anschlüsse, die VRR, ALLM und eARC unterstützen, sowie 3 x USB-Anschlüsse. Der Sound wird über ein 2-Lautsprecher-System ausgegeben. Hier hätten wir uns etwas mehr gewünscht. Positiv ist dafür die hohe Bildqualität, ergänzt durch HDR10, HLG und Dolby Vision.

Fazit: LGs OLED55C58LA ist ein guter Fernseher mit moderner Ausstattung für Film und Gaming. Mit der Bilddiagonale von 55 Zoll dürfte das Gerät damit für recht viele Wohnzimmergrössen attraktiv sein.

Dieses und weitere Highlights finden Sie hier in der Interdiscount-Flyer-Bildergalerie: