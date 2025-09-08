Flyer-Check-Revival vom PCtipp
Interdiscount mit 10 Knaller-Angeboten
Unser Anliegen: Wollen Sie keine Tests mehr verpassen und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann unterstützen Sie unsere wertvolle und unabhängige Arbeit mit einem PCtipp-Abo. Dass wir den Flyer-Check kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot, und ein schönes Geschenk obendrein: Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 32 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Im Folgenden geht es weiter mit unserer Bildergalerie, die diese und weitere Highlights des Interdiscount-Flyers zeigt.
Express-Check 1: Fernseher LG LG OLED55C58LA
Express-Checks: Auf dieser und den folgenden Seiten präsentiert Ihnen der PCtipp weitere Angebote von Interdiscount. Die folgenden Kurzfazits sollen Ihnen helfen, ein im Prospekt gezeigtes Angebot besser einordnen zu können. Bitte bedenken Sie: Informieren Sie sich bei Bedarf auch vor Ort, um sich so ein genaueres Bild des Angebots machen zu können.
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Fernseher LG OLED55C58LA für Fr. 1291.95. Dieser WebOS-25-Fernseher bietet dank selbstleuchtender Pixel ein tiefes Schwarz und hohe Kontraste. Das 55-Zoll-Modell (140 cm) mit 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) und einem OLED-Panel ist besonders für Filmfans attraktiv. Mit dem ?9-AI-Prozessor (Gen. 8) und einer Bildwiederholfrequenz von maximal 144 Hz eignet sich das Gerät aber auch fürs Streaming und Gaming. Der Smart-TV verfügt über 4 x HDMI-2.1-Anschlüsse, die VRR, ALLM und eARC unterstützen, sowie 3 x USB-Anschlüsse. Der Sound wird über ein 2-Lautsprecher-System ausgegeben. Hier hätten wir uns etwas mehr gewünscht. Positiv ist dafür die hohe Bildqualität, ergänzt durch HDR10, HLG und Dolby Vision.
Fazit: LGs OLED55C58LA ist ein guter Fernseher mit moderner Ausstattung für Film und Gaming. Mit der Bilddiagonale von 55 Zoll dürfte das Gerät damit für recht viele Wohnzimmergrössen attraktiv sein.
Dieses und weitere Highlights finden Sie hier in der Interdiscount-Flyer-Bildergalerie:
Express-Check 2: Convertible Lenovo IdeaPad 5 16IAL10 16”
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Convertible Lenovo IdeaPad 5 16IAL10 16” für Fr. 699.95. Das IdeaPad ist ein Convertible. Es lässt sich dank seines 360-Grad-Scharniers als Laptop und Tablet nutzen. Das 16-Zoll-Touch-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel bietet ausreichend Platz zum Arbeiten. Angetrieben von einem Intel Core Ultra-7-255U-Prozessor der 2. Generation und 16 GB DDR5 RAM liefert das Windows-11-Modell eine solide Performance für alltägliche Aufgaben. Zu den Anschlüssen gehören u.a. 2 x USB C, 2 x USB 3, 1 x HDMI und ein microSD-Kartenleser. Mit einem Gewicht von knapp 2 kg ist etwas schwer, und damit nicht mehr ganz so mobil.
Fazit: Das Lenovo IdeaPad 5 16IAL10 16” ist in vielseitiges Gerät, das Flexibilität und Leistung miteinander prima verbindet.
Express-Check 3: SBB-Tageskarte für die Schweiz
Wann: bis zum 10. September 2025 (!), solange Vorrat reicht
Express-Check: SBB-Tageskarte (2. Klasse) für die Schweiz für Fr. 55.-. Dieses Angebot ist ein günstiges Reiseticket. Mit der SBB-Tageskarte kann man einen Tag lang im gesamten GA-Geltungsbereich reisen. Das bietet viel Freiheit für Ausflüge. Ein klarer Vorteil ist der attraktive Preis im Vergleich zu Einzeltickets. Ein Nachteil ist, dass die Gültigkeit auf auf den 8. Oktober 2025 beschränkt ist. Bis dahin muss die Karte eingelöst worden sein.
Fazit: Die SBB-Tageskarte (2. Klasse) ist ideal für spontane und kostengünstige Tagesausflüge in der ganzen Schweiz.
Express-Check 4: Gaming-PC Lenovo Legion T7 34IAS10
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Gaming-PC Lenovo Legion 34IAS10 für Fr. 3039.95. Dieser Gaming-PC mit transparenter Seitenwand und Wasserkühlung ist für anspruchsvollste Spiele konzipiert. Mit den Komponenten richtet er sich Vollblutgamer. Ausgestattet mit einem Intel Core 7 Ultra 265KF-Prozessor (mit frei einstellbarem CPU-Multiplikator!) und einer Nvidia GeForce-RTX-5080-Grafikkarte separaten mit 16 GB grossem Videospeicher, ist dieser Legion T7 fürs Highend-4K-Gaming geeignet. Er verfügt über 64 GB DDR5 RAM und eine 2-TB-SSD. Zu den Anschlüssen u.a. 10 USB-3-Ports eine Thunderbolt-Schnittstelle, 3 x DisplayPort und 1 x HDMI. Die hohe Leistung ist der zentrale Vorteil, Preis und Stromverbrauch sind allerdings auch hoch.
Fazit: Der Lenovo Legion 34IAS10 vom Hersteller Lenovo ist ein rassiger Highend-PC für Gamer, der auch in Zukunft mithalten kann.
Express-Check 5: Apple MacBook Air M4
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Apple MacBook Air M4 für Fr. 829.95. Dieser Apple-Laptop der neuen 2025er-Generation ist mit einem M4-Prozessor (mit Apple Intelligence = AI) mit einer 10-Core-CPU und 8-Core-GPU ausgestattet. Dank des dünnen und leichten Designs bringt das M4-Book gerademal 1.3 kg auf die Waage. Das 13.6-Zoll-Liquid-Retina-Display löst mit 2560 x 1664 Pixel auf, was es zu einem mobilen Arbeitsgerät macht. Die Akkulaufzeit soll bis zu 18 Stunden betragen. In der Praxis können Käufer noch mit etwa Zweidrittel der angegebenen Kapazität rechnen. Ein Nachteil haben wir dann doch noch gefunden: Das MacBook Air kommt mit einem mageren 256 GB SSD-Nutzspeicher. Immerhin sind zwei Thunderbolt-Anschlüssen untergebracht.
Fazit: Apples MacBook Air ist ein sehr mobiles und effizientes Notebook für den täglichen Gebrauch – allerdings mit etwas wenig Nutzspeicher.
Express-Check 6: Multifunktionsgerät Epson EcoTank ET-2876
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Multifunktionsgerät Epson EcoTank ET-2876 für Fr. 169.95. Dieser 3-in-1-Multifunktionsdrucker (4 separate Farben) nutzt ein nachfüllbares Tintentank-System. Das spart im Vergleich zu herkömmlichen Patronen langfristig Kosten, was ein grosser Vorteil ist. Das Gerät kann mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von bis zu 10 Seiten pro Minute (Schwarzweiss) und 5 Seiten pro Minute (Farbe) drucken, scannen und kopieren. Es unterstützt WLAN und mobiles Drucken über die Epson-Smart-Panel-App. Lokal kann es per Kabel über den USB-Port angeschlossen werden. Navigiert wird über ein 3,7 cm kleines Farbdisplay mit Hilfe der um den Bildschirm liegenden Buttons. Der Duplexdruck wird leider nur manuel unterstützt. Tipp: Wer sich bis zu 15.9. diesen Drucker kauft, kann per Cashback-Option von einer 30-Franken-Rückvergütung profitieren.
Fazit: Epsons EcoTank ET-2876 ist ein wirtschaftlicher und zuverlässiger 3-in-1-Drucker für Heimbüros.
Express-Check 7: Netzwerk-Repeater Devolo WiFi-6 Repeater 3000
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Netzwerk-Repeater Devolo WiFi-6 Repeater 3000 für Fr. 79.95. Dieser Reichweitenverlängerer (auch als Access-Point einsetzbar) mit smarten Mesh-Funktionen optimiert das WLAN-Signal im eigenen Haus. Er unterstützt WiFi 6, was Geschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s (2400 Mbit/s im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s im 2.4 GHz-Band) ermöglicht. Die Installation ist unkompliziert und Devolo-klassisch mit der Home-Network-App (Android und iOS) schnell erledigt. Das Gerät verfügt zudem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für kabelgebundene Geräte. Ein Vorteil ist die einfache Einrichtung und solide, sehr gute Signalverstärkung.
Fazit: Devolos WiFi 6 Repeater ist ein cleveres Gerät, um Funklöcher im eigenen WLAN auszumerzen.
Express-Check 8: Smartphone Samsung Galaxy Z Flip7 (512 GB)
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Smartphone Samsung Galaxy Z Flip7 512 GB für Fr. 1199.–. Dieses brandneue Samsung-Smartphone ist ein faltbares 6.9-Zoll-Modell. Im zusammengeklappten Zustand ist es kompakt und passt in jede Tasche. Das 4.1-Zoll-Aussendisplay ist praktisch für schnelle Benachrichtigungen und kann sogar Apps ausführen. Angetrieben von einem Snapdragon 8 Gen 2 stehen der Recheneinheit noch 8 GB RAM und ein 512 GB grosser interner Nutzspeicher zur Seite. Herz des Dual-Kamera-Systems ist die 50 Mpx grosse Hauptkamera, die anständige Bilder schiesst. Ein Vorteil ist das kompakte Design. Ein Nachteil ist, dass die Akkukapazität mit 4300 mAh nicht ganz so üppig ausfällt. Und: Auch das Scharnier kann über die Zeit anfällig für Verschleiss sein.
Fazit: Samsungs Galaxy Z Flip7 ist ein stylisches und kompaktes Smartphone, das dank des Klappmechanismus innovativen Funktionen bereitstellt.
Express-Check 9: Pocket-Cam Fujifilm Instax Mini 12
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Pocket-Cam Fujifilm Instax Mini 12 für Fr. 79.95. Diese Sofortbildkamera liefert direkt nach der Aufnahme ein physisches Foto. Die Instax Mini 12 verfügt über einen integrierten Blitz und eine automatische Belichtung. Die Bedienung ist einfach. Die Cam ist 306 Gramm leicht und mit einem Selfie-Modus sowie zwei Auslösern ausgestattet. Sie hält alles im Bild (62 × 46 mm) fest, sofern der Mindestabstand von 30 bis 50 cm gewahrt bleibt. Die Filmentwicklungszeit beträgt dabei etwa 90 Sekunden. Zudem ist die Hosensack-Cam mit einem Echtbildsucher (0,37x) mit Zielpunkt ausgestattet. Mit Strom versorgt wird der Knipser über zwei handelsübliche Alkalibatterien im AA-Format. Achtung: Die Kosten für die Film-Päckchen können sich schnell summieren können und auch die Bildqualität ist nicht ganz mit der von Digitalkameras vergleichbar.
Fazit: Eine Spasskamera für nostalgische Momente und Partys - Fujifilms Instax Mini 12 kann hier voll überzeugen.
Express-Check 10: Over-Ear-Kopfhörer Sony WH-1000XM6
Wann: bis zum 21. September 2025, solange Vorrat reicht
Express-Check: Over-Ear-Kopfhörer Sony WH-1000XM6 für Fr. 449.-. Der neuste Over-Ear-Kopfhörer der 1000X-Serie kommt mit verbessertem Noise Cancelling. Dem neuen QN3-Prozessor stehen dabei 12 verbaute Mikrofone zur Seite, die ungewünschte Geräusche minimieren sollen. Der Faltmechanismus wie auch das Design wurden überarbeitet, die Kopfbügel verbreitert. Soft-Fit-Leder soll dabei für optimalen Tragekomfort, unabhängig von Kopfform und Accessoires, sorgen. Der WH-1000XM6 ist bei Interdiscount in den Farben Schwarz, Platin-Silber und Midnight Blue erhältlich.
Fazit: Der Over-Ear-Kopfhörer Sony WH-1000XM6 ist ein edler Kopfhörer für alle, die Wert auf Ruhe und Soundqualität legen.
Dieses und weitere Highlights finden Sie hier in der Interdiscount-Flyer-Bildergalerie:
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