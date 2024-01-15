Interdiscount: der «Hammer-Preis»-Flyer

Was: Apple iPhone 13 128 GB

Wo: unter interdiscount.ch

Wann: bis zum 21. Januar 2024, solange der Vorrat reicht

Preis: Fr. 599.-

Das Apple-Modell für einen Preis von knapp 600 Franken kommt mit 128 GB an Speicher.

Die Ausstattung:

Bilddiagonale: 6.1" (15,4 cm), Super-Retina XDR

Auflösung: OLED, 2532 × 1170 Pixel, 460 ppi

Features: 128 GB, IP68, Kameras: 12 Mpx (v.)/Dual-Cam (h.) mit je 12 Mpx, iOS 17, 5G, 60 Hz nativ

Weitere Ausstattung: A15 Bionic Nano-SIM, eSIM, NFC, Wi-Fi 6, Lightning-Port, 3227 mAh

Masse/Gewicht: 7,2 × 14,7 × 0,8 cm (B × H × T), 172 Gramm

PCtipp meint

Das Apple-Modell, ist eine sehr gutes Preis-Leistungs-iPhone-Variante. Die Diagonale beträgt 6,1 Zoll, die Speicherkapazität 128 Gigabytes. Schön. Als Rechenzentrale arbeitet der A15-Bionic-Chip. Vorne gibts eine 12 Mpx grosse Selfie-Cam, hinten sind je ein Ultraweitwinkel- und nochmals ein Weitwinkel-Objektiv als Dual-Cam-Lösung verbaut. Auch hier betragen die Sensorgrössen jeweils 12 Mpx. Besonders Eindruck hinterlassen dürfte das XDR-Display (Super Retina). Es ist sehr hell, bietet eine Wiederholrate von 60 Hertz und kommt auf eine Pixeldichte von 460 ppi. Anschlussseitig gibts beim 14er-Modell noch den bekannten Lightning-Port; erst beim iPhone 15 (aktuellste Variante) ist der USB-C-Port Bestandteil. Bluetooth und Wi-Fi-6 sorgen dafür, dass das iPhone auch per Funk Verbindung zum Netzwerk aufnimmt. Da das Modell der IP68-Spezifikation unterliegt, ist es wasserfest und kann sogar maximal 30 Minuten in einer Wassertiefe (nur Süsswasser!) von bis zu 6 Metern untergetaucht werden.

Fazit

Cooles Handy, aber leider kein cooler Interdiscount-Preis! Apples 13er iPhone ist eine gute Wahl Handy, wenn man die Funktionen, das Design vergleicht und weil man sich auf den langjährigen Support des iOS-Betriebssystems seitens Apple verlassen darf. Der Interdiscount wird, wenn man hier und dort vergleicht, unterboten. Unser Daumen senkt sich.

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