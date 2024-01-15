Flyer-Check
Interdiscount: der «Hammer-Preis»-Flyer
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Flyer-Check 1: Smartphone Apple iPhone 13
Was: Apple iPhone 13 128 GB
Wo: unter interdiscount.ch
Wann: bis zum 21. Januar 2024, solange der Vorrat reicht
Preis: Fr. 599.-
Das Apple-Modell für einen Preis von knapp 600 Franken kommt mit 128 GB an Speicher.
Die Ausstattung:
- Bilddiagonale: 6.1" (15,4 cm), Super-Retina XDR
- Auflösung: OLED, 2532 × 1170 Pixel, 460 ppi
- Features: 128 GB, IP68, Kameras: 12 Mpx (v.)/Dual-Cam (h.) mit je 12 Mpx, iOS 17, 5G, 60 Hz nativ
- Weitere Ausstattung: A15 Bionic Nano-SIM, eSIM, NFC, Wi-Fi 6, Lightning-Port, 3227 mAh
- Masse/Gewicht: 7,2 × 14,7 × 0,8 cm (B × H × T), 172 Gramm
PCtipp meint
Das Apple-Modell, ist eine sehr gutes Preis-Leistungs-iPhone-Variante. Die Diagonale beträgt 6,1 Zoll, die Speicherkapazität 128 Gigabytes. Schön. Als Rechenzentrale arbeitet der A15-Bionic-Chip. Vorne gibts eine 12 Mpx grosse Selfie-Cam, hinten sind je ein Ultraweitwinkel- und nochmals ein Weitwinkel-Objektiv als Dual-Cam-Lösung verbaut. Auch hier betragen die Sensorgrössen jeweils 12 Mpx. Besonders Eindruck hinterlassen dürfte das XDR-Display (Super Retina). Es ist sehr hell, bietet eine Wiederholrate von 60 Hertz und kommt auf eine Pixeldichte von 460 ppi. Anschlussseitig gibts beim 14er-Modell noch den bekannten Lightning-Port; erst beim iPhone 15 (aktuellste Variante) ist der USB-C-Port Bestandteil. Bluetooth und Wi-Fi-6 sorgen dafür, dass das iPhone auch per Funk Verbindung zum Netzwerk aufnimmt. Da das Modell der IP68-Spezifikation unterliegt, ist es wasserfest und kann sogar maximal 30 Minuten in einer Wassertiefe (nur Süsswasser!) von bis zu 6 Metern untergetaucht werden.
Fazit
Cooles Handy, aber leider kein cooler Interdiscount-Preis! Apples 13er iPhone ist eine gute Wahl Handy, wenn man die Funktionen, das Design vergleicht und weil man sich auf den langjährigen Support des iOS-Betriebssystems seitens Apple verlassen darf. Der Interdiscount wird, wenn man hier und dort vergleicht, unterboten. Unser Daumen senkt sich.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Gaming-Laptop HP Omen 16-wd0787nz für Fr. 1279.95
Express-Check 1: Gaming-Laptop HP Omen 16-wd0787nz
Express-Checks: Auf dieser Seite präsentiert Ihnen der PCtipp weitere Angebote von Interdiscount. Die folgenden Kurzfazits sollen Ihnen helfen, ein im Prospekt gezeigtes Angebot besser einordnen zu können. Bitte bedenken Sie: Informieren Sie sich bei Bedarf auch vor Ort, um sich so ein genaueres Bild des Angebots machen zu können.
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 21. Januar 2024, solange Vorrat reicht
Express-Check: Gaming-Laptop HP Omen 16-wd0787nz für Fr. 1279.95. Das Windows-11-Home-Notebook mit hochwertigem Aluminium-Chassis verfügt über den leistungsfähigen Intel-Core-Prozessor der 13. Generation (i7-13620H). Dem 1024 GB grosse SSD-Datenträger, steht ein 32 GB grosser Arbeitsspeicher zur Seite. Das rassige 16.1-Zoll—Gerät (Bilddiagonale: 40,9 cm), dessen entspiegeltes Display (Bildwiederholrate liegt bei 144 Hz) mit 1920 x 1020 Pixel auflöst, ist mit einer Geforce-GRTX-4060-Grafikchip und 8 GB an Videospeicher ausgestattet. Laut Spezifikation besitzt das 2,4 kg schwere Modell eine Akkulaufeit von bis zu 6:30 Stunden. In der Praxis dürfte diese Zeit jedoch bei rund 3 bis 3,5 Stunden liegen. Schön: Mit der integrierten Schnellladetechnologie kann das Omen-Notebook innert 30 Minuten mit 50 Prozent seiner Maximalkapazität aufgeladen werden.
Kurzfazit: Für uns ist das HP Omen 16-wd0787nz gutes Angebot. Gerät, Design, Ausstattung und auch der Interdiscount-Preis (!) sind gut austariert. Für Gamer ist das Gerät durchaus eine spannende (mobile) Wahl.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Gaming-PC Medion Erazer Engineer X20 für Fr. 1699.95
Express-Check 2: Gaming-PC Medion Erazer Engineer X20
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 21. Januar 2024, solange Vorrat reicht
Express-Check: Gaming-PC Medion Erazer Engineer X20 für Fr. 1699.95. Intersdiscount setzt bei Medions Gaming-PC, dem Erazer Engineer X20, den Fokus auf Preis/Leistung. Diese Rechnung geht auf! Die Zwölfkern-CPU vom Schlage Core-i7 13700F (13te Generation, max. 5,2 GHz) und der Grafikchip (GeForce RTX 4070 mit 12 GB Video-RAM ) sind für eine hochwertigen Mittelklasse-Gaming-PC sehr leistungsstark und gut genug, um aktuelle Spiele jenseits der Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) mit 60 Bilder pro Sekunde zu beschleunigen. Der SSD-Datenträger im M.2-Format kommt auf eine Kapazität von 2048 GB (!), der verbaute Arbeitsspeicher auf satte 32 GB. Auch Anschlüsse in Form von USB-Typ-C- oder auch USB-3.1-Ports sind üppig vorhanden. Und im Gaming-Bolide ist eine Wasserkühlung für den Prozessor drin. Dazu gibt es ausserdem auch noch eine kabelgebundene Maus-Tatsatur-Kombination. Top.
Kurzfazit: Gaming mit diesem Medion-PC Erazer Engineer X20 macht Spass! Und: Der Hersteller gibt auf seine PCs eine zweijährige Pickup-Garantie dazu. Auch das ist ein nicht zu unterschätzender Mehrwert. Der Interdiscount-Preis geht in Ordnung.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Handstab-Staubsuger Dyson V15 Detect für Fr. 599.95
Express-Check 3: Handstab-Staubsauger Dyson V15 Detect
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: bis 21. Januar 2024, solange der Vorrat reicht
Express-Check 3: Handstab-Staubsauger Dyson V15 Detect für Fr. 599.95. Hersteller Dyson lanciert mit dem V15 Detect einen Trocken-Stabstaubsauger der aktuellen Generation mit Stauberkennung per Lasertechnologie. Der verbaute Motor hats sprichwörtlich in sich: Die Hyperdymium-Variante kann in Eigenregie die Saugkraft erhöhen, sobald auch höhere Staubmengen erkannt werden. Das Modell mit wiederaufladbarem Akku (Laufzeit ca. 60 Minuten) kommt ohne Beutel, die Saugleistung beträgt maximal 660 Watt. Die Aufladezeit wird wiederum mit 4,5 Stunden vom Hersteller angegeben. Der Behälter des handlichen Raumreinigers kommt auf ein Fassungsvermögen von 0,76 Liter. Der Sauger bietet insgesamt drei Reinigungsmodi. Im Anschluss an die Reinigung wird die Menge der Schmutzpartikel analysiert, und grafisch auf dem Display dargestellt. Mit im Detect-Paket sind eine Kombizubehördüse, die Fugendüse, eine Wandhalterung und das Ladegerät.
Kurzfazit: Der Dyson V15 Detect macht mit Staub, Fusseln und natürlich grobem Dreck reinen Tisch. Dazu nimmt der Sauger auch wenig Platz ein. Der Preis von Interdiscount ist tief. Unser Tipp: zugreifen!
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: 4K-Fernseher Samsung Neo QLED QE65QN90C für Fr. 1399.95
Express-Check 4: 4K-Fernseher Samsung Neo QLED QE65QN90C
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 21. Januar 2024, solange Vorrat reicht
Express-Check: 4K-Fernseher Samsung Neo QLED QE65QN90C für Fr. 1399.95. Den 2023er-QLED positioniert der Hersteller im hohen Mittelklassesegment. Punkto Design geht sogar noch mehr: Beim Neo-Slim-Design handelt es sich nämlich um einen ultradünnen Millimeterrahmen. Aber auch innen drinnen spielt die Musik, und das gleich zweifach: Zum einen integriert der Samsung-TV die QLED-Technologie (Quantum Dots = Folie mit Nanopartikeln). Das ist eine dünne Schicht direkt hinter dem Panel, aber noch vor den Mini-LEDs, die das Farbspektrum aufweitet. Damit sollen hohe Helligkeitswerte, lebensnahe Farben möglich sein. Und zweitens sorgen eben die genannten Mini-LEDs für eine deutliche Bildverbesserung, da sie den Kontrast wie auch tiefe Schwarz- und reine Weisstöne erzeugen können. Technisch umgesetzt wird das durch eine präzise Ansteuerung der einzelnen Mini-LED-Dimming-Zonen. Als Software kommt das eigene Betriebssystems Tizen 7 (gesprochen: «Teisen») zum Einsatz. Und auch der Smart Hub ist beim 65 Zöller (165 cm) an Bord. Für den Sound ist das Feature «OTS+» dabei: Das Kürzel, das für Object Tracking Sound steht, heisst übersetzt so viel wie «Sound, der den Bewegungen des Objekts im Bild folgt». Samsung integriert Stereosound (4.2.2-Kanal-System, 60 Watt) in den Smart-TV. Zur Ausstattung: Samsung bringt im Gehäuse 4 HDMI-2.1-Ports (4K@120 Hz) sowie zwei USB-Ports unter. Daneben sind auch Wi-Fi 5 respektive Bluetooth verbaut.
Kurzfazit: Bildqualität, Verarbeitung und Ausstattung sind bei Samsungs QE65QN90C grosse Pluspunkte. Auch der Interdiscount-Tiefpreis reiht sich hier positiv mit ein.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Spielkonsole Sony Playstation 5 Slim - Disc Edition für Fr. 549.90
Express-Check 5: Spielkonsole Playstation 5 Slim - Disc Edition
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 21. Januar 2024, solange Vorrat reicht
Express-Check: Spielkonsole Sony Playstation 5 Slim - Disc Edition für Fr. 549.90. Die Sony-Spielkonsole gibt es seit November. Die zwei wesentlichen Unterschiede: Im Vergleich zur klassischen Variante fällt sie leicht dünner aus und kommt auf einen 1 Terabyte grossen SSD-Datenspeicher. Zudem kann das Blu-ray-Laufwerk nun auch abgedockt werden. Herzstück der Spielkonsole ist jedoch nachwievor AMDs Ryzen-Zen-2-Prozessor. Der CPU steht die Radeon-RDNA-2-Grafikengine zu Seite. Mit Hilfe derer lassen sich Spiele in 4K-Auflösung und Wiederholraten von 120 Hz zocken. Zudem bietet die PS5 eine erweiterbare Speicheroption über M.2-SSDs – eben für noch mehr Kapazität. Zu den Anschlüssen gehören ein HDMI-2.1-Port sowie eine USB-C-Schnittstelle für die Datenübertragung. Ebenso dabei im Interdiscount-Bundle ist der DualSense-Wireless-Controller, der Funktionen wie haptisches Feedback oder auch den adaptiven Trigger bietet. Und ganz wichtig: Die Abwärtskompatibilität ermöglicht es, eine breite Palette von PS4-Spielen auf der PS5 Slim (weiterhin) zu spielen.
Kurzfazit: Das Interdiscount-Angebot kann gefallen. Gerne hätten wir uns einen noch tieferen Preis gewünscht. So bleibts halt bei den knapp 550 Franken, die interessierte Käufer für die recht neue Sony-PS5-Spielkonsole im Slim-Format hinblättern müssen.
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Express-Check 6: Gaming-Monitor Samsung Odyssey Neo G9
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: bis zum 21. Januar 2024, solange der Vorrat reicht
Express-Check: Gaming-Monitor Samsung Odyssey Neo G9 für Fr. 1099.95. Der VA-Monitor (= Vertical Align) mit Mini-LED-Technologie für Gamer und Multimediaspezialisten ist ein Curved- Bildschirm (Radius: 2000R, Seitenverhältnis von 32:9). Samsungs Mini-LED-Technologie zielt dabei auf für kräftige Farben bei hoher Helligkeit. Ein visuelles Highlight, neben dem sehr ansprechenden Design, findet sich auf der Rückseite. Dort gibt es einen LED-Ring namens «Core-Beleuchtung», der in diversen Farben leuchtet. Steht das Display nah an einer weissen Wand, vergrössert sich durch die Reflexion die «Aura» des Schirms und er wirkt grösser. Der 49 Zoll messende, mit sehr dünnem Rahmen ausgestattete Gaming-Monitor (Bilddiagonale: 124,5 cm) kommt zudem auf eine hohe Bildwiederholrate von 240 Hz und kurze Reaktionszeit von 1 Millisekunden GTG (Grau-zu-Grau). Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören zwei HDMI-2.1-, ein DisplayPort sowie zwei USB-3.0-Ports. Zudem ist der Gaming-Schirm auch höhenverstell- und neig- und schwenkbar.
Kurzfazit: Dank der Kombination aus Bildqualität, Ausstattung und Design ist der Samsung Odyssey Neo G9 für Spieler eine prima Investition. Der Interdiscount-Preis überzeugt auch hier.
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