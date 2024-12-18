Kaffee – smart gebrüht. PCtipp hat vier Kaffeevollautomaten getestet

Mit einem Strassenpreis von 679 Franken ist De’Longhis Dinamica Plus das günstigste ­Gerät im Testfeld. Die Zubereitungsqualitäten des Kaffeevollautomaten sind gut und auf einem ansprechenden Niveau. Das grosse ­Gerät (35 × 24 × 43 Zentimeter) verfügt über einen 1,8 Liter fassenden Wasserbehälter sowie eine Bohnenkapazität von 300 Gramm. Die Maschine hat einen Milchaufschäumer, der in einem separaten Milchgefäss für die ­Zubereitung von Cappuccino, Latte macchiato sowie anderen Milchgetränken untergebracht ist und an das Hauptgerät angeklickt wird. Der Kaffeevollautomat kann mit Kaffeebohnen gefüttert werden, und auch einen Pulverschacht für gemahlenen Kaffee gibt es.

Klasse: Die Bedienung des De’Longhi-­Automaten ist einfach und intuitiv. Die bei­liegende Anleitung sowie das Schnellstart­faltblatt ermöglichen es, den Vollautomaten innert 10 Minuten erstmalig in Betrieb zu nehmen. Top.

Über das farbige 3,5 Zoll grosse Display lassen sich die gewünschten Getränke per Touchfunktion auswählen und einstellen. Der Kaffeevollautomat ist auch mit einer Reihe voreingestellter Getränke ausgestattet, darunter Espresso, Cappuccino und Latte macchiato. Unterm Strich ist die Kaffeezubereitung gut, allerdings auch etwas laut. Der Kaffee ist ­dafür aromatisch und intensiv. Der Milchschaum ist cremig und luftig. Unsere Tester bewerten die Espresso- und Cappuccino-­Zubereitung je mit «gut»; «ordentlich» gibts für den Café Crème. Besonders positiv fanden die Tester die «Balance» bei der Zubereitung des Cappuccinos und die Konsistenz beim Espresso. Defizite gibt es beim Café Crème, der geschmacklich nicht ganz überzeugt.

Zur App: Mit dem Mini-Tool sind wir nicht glücklich. Visuell macht die App noch einen guten Eindruck. Sie ist mit vielen Bildern ­unterlegt, gut strukturiert und auch reaktionsschnell. Es lassen sich zahlreiche nützliche Funktionen abrufen, doch die Bedienung und vor allem die Stabilität der Verbindung lassen zu wünschen übrig. Die Kopplung funktionierte bei uns erst beim dritten Anlauf. Zudem ist das Einrichten der individuellen Kaffeeprofile nicht wirklich gut gelöst. Angelegte Getränke liessen sich mitunter nicht mehr ­ändern, weil der Kaffeevollautomat plötzlich nicht mehr mit dem Smartphone verbunden war. Erst nach einem Neustart der Maschine und erneuter erfolgreicher Kopplung konnten wir Änderungen vornehmen.

Fazit: Der De’Longhi Dinamica Plus ist ein sauber verarbeiteter Kaffeevollautomat, der mit einer Reihe nützlicher Funktionen aus­gestattet ist. Er ist einfach zu bedienen, die Kaffeequalität ist prima. Mit der App sind wir allerdings nicht zufrieden. Hier muss der ­Hersteller unbedingt nachbessern.

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