Kaufberatung: Powerstations

Dazu ein Beispiel: Hat eine Powerstation ein Energievermögen von 210 Wattstunden (Kürzel: Wh), schafft sie eine maximale Leistungsabgabe von 300 Watt (Formel: 210 Wh * √2). Das Gewicht solcher Powerstations für den Einstiegsbereich beläuft sich auf ungefähr 3 bis 4 Kilogramm. Sie eignen sich damit besonders gut für die Mitnahme. Ihr Kostenpunkt: etwa 350 Franken. Leistungsfähigere Modelle mit Energiegrössenordnungen von rund 2000 Wh schaffen Leistungen von 2850 Watt, wiegen allerdings mit rund 20 Kilogramm deutlich mehr. Sie sind deshalb nur noch stark eingeschränkt mobil, verfügen aber dennoch meist über einen Tragegriff. Weitere Besonderheit ist der integrierte Wechselrichter mit einer «reinen Sinuswelle». Die in den Geräten integrierte Elektrobaugruppe macht aus einer Gleichspannung (von der Batterie geliefert) eine Wechselspannung für Elektrogeräte wie Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühlschrank, Rasierer, Laptop etc. Neben diesen Ausstattungsmerkmalen sollte vor dem Kauf auch unbedingt überprüft werden, ob die Powerstation wasserdicht (IP67-Norm) ist. Auch die Geräuschentwicklung, das Ladetempo oder Extras wie eine LED-Funktion für Statusanzeigen können im Alltagsgebrauch sehr wichtig sein.

Welche Anschlüsse und Funktionen gibt es bei den Geräten?

Wie bereits erwähnt, eignen sich gut ausgestattete XXL-Akkupacks für den mobilen Betrieb von 12-Volt-, 230-Volt- bis hin zu USB-Geräten. Für den Betrieb an 230-Volt-Geräten sind die Powerstations mit einer entsprechenden Steckdose des Typs 1 ausgerüstet. Hier spielt dieeine wesentliche Rolle. Sie wird in Watt angegeben. Beläuft sie sich etwa auf 500 Watt, können damit Geräte mit dieser Leistungsaufnahme betrieben werden. Liegt die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts (im Betrieb) höher, kann das Elektrogerät nur unzureichend versorgt werden und wird dementsprechend nicht oder nur unzureichend funktionieren. Um Kühlboxen zu betreiben, verfügen entsprechende Boxen zudem über mehrere DC-Ausgänge (DC = Gleichstrom) vom Typ 5521 (max. 12 A/120 Watt). Auch ein klassischer Zigarettenanzünder-Port (12 Volt) sollte nicht fehlen.