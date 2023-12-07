Smart und extrem vielseitig
Komforttelefon AVM Fritzfon X6 im PCtipp-Test
Mit dem Fritzfon X6 lanciert der deutsche Netzwerkspezialist AVM sein neues DECT-Eco-Handy mit HD-Telefonie. Integriert sind Services für den E-Mail-Dienst, Internetradio und ein Mediaplayer. Verbunden mit einem Fritzbox-Router lassen sich Internetradio-Streams über die Headset-Buchse und angeschlossenem Lautsprecher/Kopfhörer des X6 wiedergeben. Zudem hat AVM auch Komfortfunktionen wie einen Anrufbeantworter oder auch eine Wettervorhersage, Babyfon.
PCtipp hat im Folgenden die wichtigsten (aber längst nicht alle!) Funktionen aufgelistet:
- Schnurloses HD-DECT-Eco-Telefon für Festnetz und Internettelefon
- Integriert sind Funktionen wie Anrufbeantworter, Wecker, Babyfon, WLAN ein-/ausschalten etc.
- Fünf eigene Klingeltöne
- Reichweite bis zu 300 respektive 40 Meter (im Freien/in Gebäuden)
- Max. 10 Stunden Gesprächsdauer
- Komfortfunktionen wie Rufumleitung, Anklopfen, Halten, Dreierkonferenz, erweiterte Smart-Home-Funktionen etc.
Gäste lassen sich durch die Anzeige eines entsprechenden QR-Codes ins Gästenetz holen. Die erweiterte Smart-Home-Funktion, die das X6 unterstützt, können Geräte wie Lampen schalten. Bedient wird das Telefon, das mit einem 2,4 Zoll grossen Farbdisplay ausgestattet ist, über eine untere beleuchtete 3-×-4-Button-Matrix mit entsprechenden Ziffern, oben drüber gibts die bekannten Druckköpfe zum Abheben und Auflegen respektive, um mit dem Wheel durch das Menü zu scrollen.
In der Verpackung des für einen Strassenpreis von 82 Franken erhältlichen HD-Telefons sind das Telefon (Akku bereits eingesetzt), die Ladebuchse und Stromversorgung sowie noch eine bebilderte Kurzanleitung inbegriffen. Und: AVM gibt auf das Gerät eine fünfjährige Garantie.
Inbetriebnahme und Funktionstest
Die Inbetriebnahme des Gerätes ist denkbar einfach. Dazu wird an einem bereits in Betrieb befindlichen Fritzbox-Router schlicht die Fon/DECT-Taste gedrückt. Danach kurz abgewartet. Das X6 verbindet sich daraufhin automatisch mit der Fritzbox respektive der integrierten DECT-Basis. Fertig! Im Anschluss empfiehlt es sich, den austauschbaren Akku des Telefons komplett aufzuladen. Dies nimmt zwischen 2 bis 4 Stunden in Anspruch. Zum Test zurück: Wir konnten, nach dem oben genannten Prozedere, innert Sekunden (!) die Verbindung zur Fritzbox 7590 AX herstellen. Gleich als erstes weist das Telefon seinen Nutzer auf ein (sofern vorhanden) erhältliches Firmware-Update hin, das sich, wie in unserem Fall, schlicht mit «Installieren» anstossen liess und etwa 1 bis 2 Minuten in Anspruch nahm. Im Anschluss, nach einem Neustart, liess sich das Mobilteil nach den eigene Vorgaben (Namensvergabe, Funktionen zuordnen etc.) einstellen.
Dazu ruft man in einem Browser (z.B. Firefox, Chrome etc.) das Konfigurationsmenü des Fritzbox-Routers (http:/fritz.box) auf. Danach klickt man sich durch das Menü durch, wählt unter Telefonie\Telefoniegeräte aus, und klickt dann weiter zum bereits im Fritzbox-Setup befindlichen neuen X6. Hier können dann nach Gusto den Namen des neuen X6-Mobilteils verändert, die eigenen Klingeltöne definiert, Rufumleitungen (z.B. für die Telefonanlage zur Haustür, inklusive Türöffnen-Code etc.) eingestellt werden. Das Ganze funktioniert intuitiv und ist in der Regel mit wenigen Klicks zuverlässig erledigt.
Und: Wer eine Security-Cam am Eingang bei der Türklingel installiert hat, kann sogar die Sprechanlage mit einem Live-Bild ergänzen, das dann auf dem 2,4 Zoll grossen Bildschirms des X6-teleonfs angezeigt wird. Dazu klickt man sich in das entsprechende Menü und wählt unter Telefonie\Telefoniegeräte den Eintrag Live-Bild aus, und setzt im Feld (siehe Screen) die entsprechende Live-Bild-URL.
Bedienung, Telefonqualität und Fazit
Die wichtigsten beiden Eigenschaften sind und bleiben die Bedienung und natürlich das Telefonieren. Und hier gibts Bestnoten für das Fritzfon X6, das ausserdem mit der energiesparenden DECT-Eco-Funktion ausgestattet ist. Das etwa 100 Gramm leichte X6 liegt nicht nur gut in der Hand. Vor allem das Manövrieren funktionierte flüssig und zielsicher. Die Menüs sind einfach zu durchschauen und selbst für Neueinsteiger schnell zu erlernen. Auf technische Fachausdrücke wird weitgehend verzichtet. Das ist wohltuend. Die HD-Telefoniequalität ist top. Unsere Testverbindung funktionierte, während unseres einwöchigen Testzeitraums anstandslos in sehr guter Sprachqualität auf einer Distanz von drei (!) Stockwerken. Ohne Unterbruch oder Aussetzer. Daumen hoch.
Fazit: AVMs Fritzfon X6 ist ein Spitzenprodukt und weit mehr wie ein erstklassiges Telefon: Die Sprachqualität ist top, aber auch die sehr weitreichenden (smarten) Extrafunktionen sind aussergewöhnlich.
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