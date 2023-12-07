Komforttelefon AVM Fritzfon X6 im PCtipp-Test

Die wichtigsten beiden Eigenschaften sind und bleiben die Bedienung und natürlich das Telefonieren. Und hier gibts Bestnoten für das Fritzfon X6, das ausserdem mit der energiesparenden DECT-Eco-Funktion ausgestattet ist. Das etwa 100 Gramm leichte X6 liegt nicht nur gut in der Hand. Vor allem das Manövrieren funktionierte flüssig und zielsicher. Die Menüs sind einfach zu durchschauen und selbst für Neueinsteiger schnell zu erlernen. Auf technische Fachausdrücke wird weitgehend verzichtet. Das ist wohltuend. Die HD-Telefoniequalität ist top. Unsere Testverbindung funktionierte, während unseres einwöchigen Testzeitraums anstandslos in sehr guter Sprachqualität auf einer Distanz von drei (!) Stockwerken. Ohne Unterbruch oder Aussetzer. Daumen hoch.

Fazit: AVMs Fritzfon X6 ist ein Spitzenprodukt und weit mehr wie ein erstklassiges Telefon: Die Sprachqualität ist top, aber auch die sehr weitreichenden (smarten) Extrafunktionen sind aussergewöhnlich.