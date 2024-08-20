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Daniel Bader
20. Aug 2024
Lesedauer 3 Min.

Volle Flexibilität

Kopfhörer JBL Live Flex 3 im PCtipp-Test

Die neuen In-Ear-Kopfhörer Live Flex 3 vom Hersteller JBL kommen mit einer Box, die Aufladestation und Farbtouchscreen vereint. Aber welche Rolle spielen dabei die Kopfhörer? Der PCtipp-Test zeigt es.

JBL Flex 3: in-Ear-Kopfhörer mit farbigem Touchscreen

© (Quelle: JBL)

In der Verpackung gibts neben besagten Kopfhörern, der Box auch noch ein USB-C-Aufladekabel sowie ein Handbuch. Leider ist gerade das Ladekabel für unseren Geschmack etwas zu kurz geraten. Die Passform der Kopfhörer geht in Ordnung. Sie sind angenehm zu tragen und dürften beim Gros der Anwender sehr gut im Ohr sitzen. Allerdings sei erwähnt: Bei zu kleinen Ohren sitzen diese für unseren Geschmack etwas zu locker, und können leichter herausfallen.

JBL Live Flex 3: der farbige Touchscreen

 © Quelle: JBL

Zum Touchscreen: Dieser läuft bei Wischbewegungen nicht ganz so flüssig, reagiert aber dafür recht empfindlich. Ein Pluspunkt: Man kann die Kopfhörer über den Bildschirm personalisieren, respektive den Sound anpassen. Und es geht noch weit mehr: Anwender können zwar nach wie vor via der «JBL-Headphones»-App viele nützliche Dinge einstellen, müssen sie aber nicht mehr zwangsläufig. Denn vieles erledigt nun auch der Farbtouchscreen. Dazu gehören etwa ein Display-Timer für die Kopfhörer, der personalisierbar Bildschirmhintergrund oder auch die Bildschirmhelligkeit selbst, die sich in insgesamt, drei unterschiedlichen Stufen justieren lässt. Daneben sind selbstverständlich auch die Klassiker wie das Noise Cancelling, Einstellen der Lautstärken, das «Vor-« / »Rückwärtsspulen» wie auch «Pause» selbst verständlich möglich. Clever: Wird am Display nichts bewegt oder direkt eingestellt, schaltet sich der Bildschirm nach 5 Sekunden aus, was wiederum nicht unnötig Strom des integrierten Akkus verbraucht.

Laufzeit, Sound und Fazit

Getragen im Ohr hält der Akku rund 10 Stunden. Aufsummiert mit der Ladeschale (40 Stunden) sind es dann weitere 50 Stunden. Im Endeffekt empfehlen sich die eleganten Ohrstöpsel so auch für längere Reisen, ohne diese eben ständig aufladen zu müssen.

JBL Flex 3: die Ladeschale samt in-Ear-Kopfhörer

 © Quelle: JBL

Zum Sound: Der Sound des JBL Live-Flex-3-Kopfhörerpaars ist besonders durch die vielen feinen Anpassungsmöglichkeiten fast immer ein Genuss zum Hören. Herausstechend ist der Bass, den man zudem recht variabel nachjustieren kann. Höhen sind verständlich, ohne zu klirren, Mittellagen prima austariert. Auch bei der Hörspiele-Akustik heben wir unseren Daumen, obschon es hier teils einen Tick zu stumpf tönt.

Fazit: JBLs Live Flex 3 ist ein vielseitiger Kopfhörer und für Leute geeignet, die gerne Musik auf einem hohen Soundniveau geniessen. Das Ladecase mit visuellem Farbtouchscreen ist sinnvoll, da sich darüber die Kopfhörer direkt einstellen lassen und so der Umweg über die App erspart bleibt.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Design
  • Sound
  • Ladeschale
  • Bedienung
  • Träges Display
  • kurzes USB-C-Kabel

Details:  Bluetooth-in-Ear-Kopfhörer, 12-mm-Lautsprechertreiber, Ladeschale mit farbigem Touchscreen und diversen Funktionen, max. 50h-Akkulaufzeit, IP45-Schutzklasse (wassergeschützt), 2 Jahre Bring In

Preis:  Fr. 183.-

Infos: 
www.brack.ch

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