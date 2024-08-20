Kopfhörer JBL Live Flex 3 im PCtipp-Test

Zum Touchscreen: Dieser läuft bei Wischbewegungen nicht ganz so flüssig, reagiert aber dafür recht empfindlich. Ein Pluspunkt: Man kann die Kopfhörer über den Bildschirm personalisieren, respektive den Sound anpassen. Und es geht noch weit mehr: Anwender können zwar nach wie vor via der «JBL-Headphones»-App viele nützliche Dinge einstellen, müssen sie aber nicht mehr zwangsläufig. Denn vieles erledigt nun auch der Farbtouchscreen. Dazu gehören etwa ein Display-Timer für die Kopfhörer, der personalisierbar Bildschirmhintergrund oder auch die Bildschirmhelligkeit selbst, die sich in insgesamt, drei unterschiedlichen Stufen justieren lässt. Daneben sind selbstverständlich auch die Klassiker wie das Noise Cancelling, Einstellen der Lautstärken, das «Vor-« / »Rückwärtsspulen» wie auch «Pause» selbst verständlich möglich. Clever: Wird am Display nichts bewegt oder direkt eingestellt, schaltet sich der Bildschirm nach 5 Sekunden aus, was wiederum nicht unnötig Strom des integrierten Akkus verbraucht.

Laufzeit, Sound und Fazit

Getragen im Ohr hält der Akku rund 10 Stunden. Aufsummiert mit der Ladeschale (40 Stunden) sind es dann weitere 50 Stunden. Im Endeffekt empfehlen sich die eleganten Ohrstöpsel so auch für längere Reisen, ohne diese eben ständig aufladen zu müssen.