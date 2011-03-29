Mega-Test: 10 LED-Bildschirme

Monitorhersteller buhlen mit neuen Technologien, grosser Ausstattung und immer tieferen Preisen um die Gunst der Anwender. War bis vor Kurzem noch Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) das Mass der Dinge, kommen mittlerweile immer mehr Flachbildschirme mit LED-Technik und 3D-Unterstützung auf den Markt. Letztere bringt vor allem Film- und Spielefans etwas, LED macht hingegen für alle Sinn: Die Technik spart Strom, optimiert die Bildqualität und ermöglicht den Bau dünnerer Geräte. Sie sollten also beim Kauf eines neuen Monitors auf LED setzen.

Bei LED (Light Emitting Diode) handelt es sich nicht um eine Anzeigetechnik, sondern um eine neue Hintergrundbeleuchtung. Die Funktionsweise der Monitore bleibt gleich: Durch Anlegen einer elektrischen Spannung ändert der Flüssigkeitskristall (LCD) seine Ausrichtung und lässt so das Licht passieren oder schirmt es ab.

Wir haben zehn aktuelle Flachbildschirme von 21,5 ...

Wir haben zehn aktuelle Flachbildschirme von 21,5 Zoll (55 cm) bis 27 Zoll (69 cm) ausgiebig getestet. Sie lösen alle mit Full HD (1080p; 1920 x 1080 Pixel) auf und nutzen LEDs als Hintergrundbeleuchtung. Geprüft wurden unter anderem Bedienung, Bildqualität und Stromverbrauch. Alle Details und Testergebnisse finden Sie in der Tabelle, die wir zum Download anbieten.

Unsere getesteten LED-Bildschirme

Acer S273HL Fujitsu P23T-6

AOC 2239Fwt HP X22 LED

Asus ML248H LG Flatron E2240T

BenQ XL2410T Philips 221EL2SB

Eizo FlexScan EV2313W Samsung BX2450 LED

Fujitsu P23T-6

HP X22 LED

LG Flatron E2240T

Philips 221EL2SB

Samsung BX2450 LED

Bitte keine Schlieren

Bitte keine Schlieren

Ein Graus für Film- und Spielefans sind die Schliereneffekte, die bei schnellen Bildwechseln auftreten können. Der Grund: Technisch bedingt, benötigen LCD-Zellen immer eine gewisse Zeit, um von einer Farbe zu einer anderen umzuschalten. Die negativen Auswirkungen sind je nach Monitorqualität die erwähnten Schlieren sowie flimmernde Animationen und Geisterbilder. Die neuen LED-Geräte zeigen sich diesbezüglich von der Schokoladenseite. Der Grossteil verwendet Panels mit TN-Technik (Twisted Nematic). Diese reagieren beim Umschalten von hell auf dunkel und umgekehrt besonders schnell, die Schliereneffekte bleiben aus. Bei den Monitoren mit TN-Panels zeigen nur der HP X22 LED sowie LGs Flatron E2240T störende Schlieren.