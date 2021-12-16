Mesh-Set Fritz!Box 7530 AX und Fritz!Repeater 6000 im PCtipp-Test

Damit nun ein Client-Gerät (Smartphone, etc.) mit dem Mesh-Netzwerk verbunden wird, genügt es, das neue Mesh-Netzwerk auszuwählen. Netzwerkschlüssel inklusive Funktionen wie Zeitschaltuhr oder auch Kindersicherung der zuvor bereits im Einsatz befindlichen Fritz!Box werden vom Repeater 1:1 übernommen. Beim Durchsatztempo lässt die AVM-Kombo nichts anbrennen. Dazu haben wir die Übertragungsraten an drei verschiedenen Stellen in einem deistöckigen, offenen Haus (mit Treppenverbindung) gemessen, wobei der Modem-Router stets am gleichen Ort fixiert wurde. Maximal erreicht das leistungsfähige Doppel starke 1200 Mbit/s – bei direktem Sichtkontakt. Beim Maximalabstand von drei Stockwerken zwischen Repeater und Fritz!Box lassen sich noch Datenraten von knapp 70 Mbit/s messen. Und: Je nachdem, wo sich beispielsweise ein Smartphone im Mesh-Netzwerk aufhielt, wechselte auch die relevante Funkzelle des AVM-Meshverbundes, und zwar immer mit dem Ziel, für das jeweilige Endgerät das optimale WiFi-Signal bereitzustellen. Auch dies funktionerte im Praxistest reibungslos ohne merkliche Latenzzeiten. Schön: Der Hersteller gibt ab Kaufdatum eine fünfjährige Garantie auf jedes Gerät.

Fazit: Das AVM-Set aus der Fritz!Box 7530 AX und Fritz!Repeater 6000 ist einfach zu installieren und bietet ein stabiles Tempo bei starker Reichweite. Die grosszügige Garantie rundet den vorzüglichen Eindruck, den das Doppel im PCtipp-Testcenter hinterliess, ab.