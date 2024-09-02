Mesh-Set Orbi RBE973S im PCtipp-Test

Netgears 3er-Set Orbi RBE973S (auch BE27000 genannt) ist ein Highspeed-Wi-Fi-7-Mesh-System, das sich besonders für benötigte hohe Datendurchsatzraten empfiehlt. Das Quadband-Set (2,4 GHz, 2 x 5 GHz und 6 GHz) funkt auf vier Frequenzbänder, besteht aus einer Basis-Station und zwei Satelliten, die eine leicht unterschiedliche Anzahl an Anschlüssen aufweisen.

Der Reihe nach: Der stattliche Strassenpreis des 3er-Sets beträgt satte Fr. 2’100.-. Was Käufer dafür bekommen? Unterm Strich eine extrem hohe Abdeckung, viel Speed und Reichweite. Mit einem Gesamttempo von 27 Gbit pro Sekunde und Abdeckung rund 10’000 Quadratmeter kann es nicht nur den Innenraum grosser Häuser, sondern auch deren Aussenbereiche abdecken. Zudem wird das Set mit einer 1 Jahreslizenz der Sicherheitssoftware Armor (von Bitdefender) ausgeliefert. Damit sollen und angeschlossene Geräte vor Viren, Passwortdiebstahl, Ransomware und anderen Sicherheitsbedrohungen geschützt werden. Ohne Abonnement ist immerhin eine u.a. eine kostenlose Basis-Kindersicherung enthalten, mit der sich Internetzugänge unterbrechen oder auch die Online-Zeiten einstellen lassen. Tipp: Hier gibts direkt im Anschluss ein kurzes Video über die Features des neuen Orbis-Sets.

Die Ausstattung