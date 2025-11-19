Mobiler 5G-Router TP-Link M8550 im PCtipp-Test

Die Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des TP-Link M8550 gestaltet sich äusserst benutzerfreundlich. Nach dem Einlegen der SIM-Karte und dem Einschalten des Geräts startet ein schneller Einrichtungsassistent auf dem Touchscreen. Die eigentliche Stärke zeigt sich jedoch in Verbindung mit der TP-Link-Tether-App, die für iOS und Android verfügbar ist. Nach dem Herunterladen und der Verbindung mit dem WLAN des M8550 (SSID und Passwort sind auf dem Gerät (Unterseite!) selbst sowie im Handbuch zu finden) führt die App Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess. Hier können APN-Einstellungen vorgenommen, das WLAN-Passwort geändert und weitere Einstellungen personalisiert werden. Der gesamte Prozess ist intuitiv und in wenigen Minuten abgeschlossen. Daumen hoch!

Die Bedienung

Die Bedienung des M8550 erfolgt über den berührungsempfindlichen Bildschirm oder eben die Tether-App. Der Touchscreen bietet dazu einen schnellen Überblick über den Gerätestatus (Empfang, Akku, Datenverbrauch, verbundene Geräte) und ermöglicht grundlegende Einstellungen wie das Ändern des WLAN-Namens oder das Aktivieren/Deaktivieren des Gastnetzwerks. Noch einmal konkret zur App: Grundsätzlich ist die App übersichtlich gestaltet und einfach zu navigieren, was die Verwaltung des Hotspots sehr komfortabel macht. Hier lassen sich detailliertere Einstellungen zum Netzwerk (z. B. Roaming, Bevorzugung von 5G/4G etc.), WLAN-Einstellungen (Gastnetzwerk, Kindersicherung etc.), der Geräteverwaltung (verbundene Geräte, Blockieren unerwünschter Nutzer etc.) bis hin zu Firmware-Updates vornehmen.

Reichweite und Tempo

Die WLAN-Reichweite des M8550 ist für ein mobiles Gerät dieser Klasse sehr solide. In geschlossenen Räumen konnten wir eine stabile und schnelle Verbindung (max. 1860 Mbit/s) über 12 bis 15 Meter hinweg feststellen, was für den Einsatz im Hotelzimmer, dem Café oder im Auto absolut ausreichend ist. Für grössere Flächen oder dicke Wände stösst die Reichweite jedoch an ihre Grenzen – wie eben bei nahezu allen mobilen Hotspots. In Bezug auf das 5G-Tempo spielt der M8550 seine Stärken voll aus. In Gebieten mit guter 5G-Abdeckung liessen sich hohe Download- und Upload-Geschwindigkeiten erzielen, die das parallele Streaming von hochauflösenden Inhalten, Online-Gaming und Videokonferenzen ermöglichten. Die Unterstützung von Wi-Fi-6E-Features (!) sorgt zudem für eine effiziente Verteilung der Bandbreite an die verbundenen Geräte, wodurch auch bei mehreren Nutzern eine hohe Performance aufrechterhalten wird. Angemerkt sei dabei, dass die tatsächlich erreichten Tempi natürlich stark von der Netzabdeckung des Mobilfunkanbieters und der Auslastung der Funkzelle abhängen.

Fazit

Der TP-Link M8550 ist ein leistungsstarker, praktischer sowie zukunftssicherer, mobiler 5G-Hotspot. Er überzeugt mit seinem kompakten Design, der einfachen Inbetriebnahme und der vielseitigen Bedienung via Touchscreen und Tether-App. Die Unterstützung von 5G und Wi-Fi 6E garantiert hohe Geschwindigkeiten und Reichweiten. Kurzum: Wer einen zuverlässigen Begleiter für mobiles Internet sucht, findet ihn mit diesem Netzwerkknoten.