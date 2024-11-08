Modem-Router AVM Fritzbox 5690 Pro im PCtipp-Test

Im Test konnten wir uns zudem von der Funktionalität der neu implementierten Zigbee-Funktionalität überzeugen. Dazu haben wir die Fritz!Box zusammen mit Ikeas TRADFRI-«Controller» und einer LED-Lampe getestet. Dazu wurde der Kontroller mit der Fritz!Box (unter dem Menüpunkt «Smart Home») innert Sekunden per Tastendruck synchronisiert. Fertig. Fortan liess sich die Lampe in der Helligkeit steuern respektive ein- und ausschalten sowie auch zeitgesteuert via Fritz!Box-Menü bedienen. Wer dabei mobilen Zugriff benötigt, kann selbstverständlich auch auf die Fritz!App ausweichen und die Lampe damit auch von unterwegs steuern.

Fazit: AVMs Fritz!Box 5690 Pro ist Mass aller Dinge bezüglich Modem-Router. Das Multitalent überzeugt bezüglich Ausstattung, Vielseitigkeit und Tempo. Dank der Glasfaser-Funktion ist das Multitalent auch optimal für (zukünftige) Anschlusswechsel vorbereitet.