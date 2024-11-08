Schnell, vielseitig, preiswert
Modem-Router AVM Fritzbox 5690 Pro im PCtipp-Test
Gleich zur Sache: Die von uns getestete Fritz!Box 5690 Pro (Firmware 7.62) hat ein internes Modem für typisches VDSL (max. 300 Mbit/s), zusätzlich aber auch einen SFP-Port. Dieser lässt sich mit einem der beiden ebenso mitgelieferten «Fritz!¬SFP»-Adapter für Glasfaserleitungen nach GPON- (max. 10 Gbit/s) oder AON-Netzwerkprotokollen (1 Gbit/s) bestücken. Damit erhält das 5690-Pro-Modell folglich Glasfaserspeed und ist damit zukunftsfähig.
Das fehlt, das ist neu drin: Wie bereits beim 7590AX-Modell fällt auch hier der S0-Bus (für «alte» Schnittstelle des ISDN-Anschlusses für entsprechende Endgeräte) weg. Und auch bei den USB-Ports wurde eingespart. Hier gibt es nur noch einen, den allerdings in Variante einer schnellen USB-3.1-Schnittstelle - immerhin. Ausserdem fehlt ein zweiter, getrennter, analoger Telefonanschluss. Wie gewohnt stark präsentiert sich die All-in-One-Box bei den weiteren vielseitigen Anschlussmöglichkeiten: So ist, wie gehabt, der die DECT-Basis (sechs Mobilteile, fünf Anrufbeantworter, Fax), Drucker und Netzwerkspeicher-Support, Smarthome-, Mesh- und neu Zigbee-Funktionen (dazu später mehr) integriert. Schön: Der interne Speicher des 5690-Pro-Modells ist nun 1,5 Gigabyte gross. Stattlich. Zusätzlich dazugekommen sind beim WiFi-7-Modell ein drittes, 6-GHz-Frequenzbänder.
Test und Tempo
Unsere Messungen offenbaren dabei schnelle Tempi und hohe Reichweiten. Gemessen wurde an zwei Punkten (Nah- und Ferndistanz, 5-Meter-Distanz sowie über zwei Stockwerke hinweg in einer Entfernung von 50 Meter) mit der WiFi-7-Netzwerkkarte Gigabyte GC-Wifi7, das in einem unserer Test-PCs verbaut wurde: Die Messergebnisse lassen dabei aufhorchen: bei kurzer Entfernung gabs im 2,4-GHz-Band 459 Mbit/s, im Abstand von zwei Stockwerken immerhin noch 98 Mbit/s. Analog auf dem 5-GHz-Band haben wir beim Nahbereich zwischen Fritz!Box und PC hohe 2019 Mbit/s gemessen. Dieser Wert reduziert sich bei maximaler Entfernung auf starke 431 Mbit/s. Und drittens: Im 6-GHz-Band standen bei der Messung 2093 Mbit/s respektive 607 Mbit/s zu Buche. Unterm Strich: alles Topwerte mit enormem Tempo, der Hochgeschwindigkeits-Durchsatz im Fritz!Box-Netzwerk ermöglicht.
Ausstattung und Fazit
Zurück zur Ausstattung: Rückseitig sind insgesamt vier 1 Gbit-LAN-Buchsen (farbkodiert in Gelb) verbaut. Dazu gesellt sich noch ein weiterer, schnellerer 5ter-LAN-Port mit 2,5 Gbit/s, der auch als WAN-Buche taugt, um die Fritz!Box direkt hinter einem bereits im Haus/der Wohnung installierten Internet-Modem anzuschliessen. Auch das sei zumindest erwähnt: Zwar verfügt die Fritz!Box 5690 Pro über zwei analoge Telefonanschlüsse (1 TAE und RJ11). Allerdings sind diese nicht unabhängig, sondern hängen intern als «Fon1» zusammen. Hier gibts also nur (noch) die freie Wahl des Buchensteckers.
Im Test konnten wir uns zudem von der Funktionalität der neu implementierten Zigbee-Funktionalität überzeugen. Dazu haben wir die Fritz!Box zusammen mit Ikeas TRADFRI-«Controller» und einer LED-Lampe getestet. Dazu wurde der Kontroller mit der Fritz!Box (unter dem Menüpunkt «Smart Home») innert Sekunden per Tastendruck synchronisiert. Fertig. Fortan liess sich die Lampe in der Helligkeit steuern respektive ein- und ausschalten sowie auch zeitgesteuert via Fritz!Box-Menü bedienen. Wer dabei mobilen Zugriff benötigt, kann selbstverständlich auch auf die Fritz!App ausweichen und die Lampe damit auch von unterwegs steuern.
Fazit: AVMs Fritz!Box 5690 Pro ist Mass aller Dinge bezüglich Modem-Router. Das Multitalent überzeugt bezüglich Ausstattung, Vielseitigkeit und Tempo. Dank der Glasfaser-Funktion ist das Multitalent auch optimal für (zukünftige) Anschlusswechsel vorbereitet.
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