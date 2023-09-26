Multifunktionsgerät Brother MFC-J6959DW im PCtipp-Test

Tempo: Die erste Seite, eine Schwarz-Weiss-Text-Seite, benötigte in unserem Test 4 Sekunden, was sehr schnell ist. Aber auch danach gehts flott weiter: Unser zehnseitiges Mischdokument, das aus farbigen Grafiken, Tabelle und Text besteht, schiebt das All-in-One in nur 22 Sekunden durch sein Druckwerk. Wird das gleiche Dokument auf fünf Seiten, sprich das Papier vorne und hinten bedruckt, vergehen nur 28 Sekunden. Ob einseitig oder doppelseitig gedruckt – das Tempo war sehr hoch. Das gilt auch für A3-Seiten. Wird beim 4-in-1-Gerät mit der D-ADF-Einheit kopiert (wobei kein PC/Tablet/Smartphone benutzt wird, um den Druck- respektive Kopierprozess zu starten), benötigt der Brother-Gerät 53 Sekunden für die 1:1-Kopie unseres zehnseitigen Dokuments. Liegt das gleiche Dokument beidseitig bedruckt vor, und wird per D-ADF-Einheit kopiert, vergehen nur 5 Sekunden mehr.

Auch beim A3-Fotodruck lässt das Gerät seine Muskeln spielen: Unser A3 grosses Fotopapier druckte das MFC-J6959DW innert 3:48 Minuten. Beim gleichen Foto im kleineren A4-Druck ging es 1:30 Minuten schneller. Sparsam gehts bei Stromverbrauch zu: Im Betrieb und je nach Prozess (Drucken, Scannen oder Kopieren) benötigt das Brother-AiO zwischen 20 und 32 Watt. Im Bereitschaftsmodus (wacht innert 2 Sekunden davon auf und druckt) sind es 7 Watt. Wer das Modell am vorderen Knopf ausschaltet, darf sich sogar über 0 Watt freuen. Um dann wieder drucken zu können, vergingen beim Initialisierungsprozess des Druckers rund 20 Sekunden.