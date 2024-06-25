Multifunktionsgerät Brother MFC-L8390CDW im PCtipp-Test

Zum Druck verbinden lässt sich das All-in-One-Modell per USB-, einem Gbit-LAN-Port sowie WLAN. Als App steht «Mobile Connect» bereit. Das hauseigene Mini-Tool steht für Android- wie auch iOS-Geräte kostenlos in den entsprechenden Shops von Apple respektive Google zum Download bereit. Tonerpatronen lassen sich sehr einfach austauschen. Dazu wird die vordere Klappe des Geräts einfach hochgeklickt. Danach gibt der Innenraum die Lage der einzelnen, hintereinander liegenden Kartuschen preis. Anwender können diese, im Falle eines Austauschs, herausziehen und durch neue Kartuschen ersetzen. Alles ist farbkodiert, und so auch für «Nichtprofis» ruckzuck durchzuführen. Schön für die Bedienung: Brother spendiert dem Gerät einen 8,8 cm grossen berührungsempfindlichen Farbbildschirm, ein separater Tastaturblock fehlt allerdings. Zur Menüführung des Touchscreens: Das Display zeigt die drei Buttons «Fax», «Copy», «Scan», informiert über den aktuellen Tonerstand sowie auch die Anbindung an Netzwerk und App. Mit dem PC-Tool «iPrint&Scan» können Texte, PDF-Dokumente und Bilder vom Smartphone aus auf dem Multifunktionsgerät ausgedruckt werden. Zudem lassen sich Dokumente vom Drucker aus via PC-App scannen und lokal oder auch in der Cloud speichern.

Druckqualität und Fazit