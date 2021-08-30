Multifunktionsgerät Canon i-Sensys MF643 Cdw im Test

Das erste Blatt Papier liegt nach 13 Sekunden gedruckt im Ausgabefach. 43 Sekunden braucht der i-Sensys, um unser 10-seitiges, farbiges Mischdokument (Text und Grafiken) durch sein Druckwerk zu schieben. Beim automatischen Duplexdruck benötigt das Modell für unser gesamtes doppelseitig bedrucktes Dokument (5 Seiten) 1:22 Minuten. Das Vorratsfach fürs A4-Papier kommt auf eine Kapazität von 250 Blatt, die ADF-Einheit fasst ebenso üppige 50 Blatt. Komplettiert wird die prima Ausstattung mit einem Ethernet-Netzwerkanschluss sowie WLAN und einer USB-Host-Buchse, um direkt von USB zu drucken. Eine monochrome A4-Seite kommt auf 2,8 Rappen (schwarz-weiss), die farbige schlägt mit 11,3 Rappen zu Buche. Damit ist das Gerät im Unterhalt mittelteuer. Leider geizig zeigt sich Canon bei der Tonererstausstattung für das Multifunktionsgerät, die nur knapp der halben Standard-Kapazität entspricht: Die schwarze Kartusche reicht so für 1500 Seiten, die drei farbigen für gerade mal 680 Seiten (je 5% Farbabdeckung). Schön: Wer seinen Drucker bis zu 30 Tage nach Kaufdatum auf der Canon-Webseite registriert, staubt eine 3-Jahre-On-Site-Garantie für das Multifunktionsgerät ab.

Fazit: Canons i-Sensys MF643 Cdw ist ein Multifunktionsgerät für Sparfüchse. Punkten kann das Farb-MFG mit seiner Ausstattung, der Bedienung und genau hier mit dem geräumigen Touchscreen. Die Druckqualität ist anständig, die Unterhaltskosten gerade noch fair.