Günstiger Farblaser
Multifunktionsgerät Canon i-Sensys MF643 Cdw im Test
Suchen Sie ein günstiges 3-in-1-Multifunktionsgerät, das sich bequem über seinen farbigen berührungsempfindlichen Bildschirm steuern lässt? Dann ist Canons i-Sensys MF643 Cdw eine erstklassige Option. Für 279 Franken verfügt das All-in-One fürs gehobene Home-Office über ein 12,7 cm grosses Farbdisplay, mit dem sich seine drei Grundfunktionen Drucken, Scannen und Kopieren ganz ohne PC oder Smartphone elegant erreichen und steuern lassen.
Angeschlossen werden kann das Modell als lokales Gerät oder, dank LAN- und WLAN-Anschluss, auch als Netzwerkdrucker. Mit Massen von 45 × 41 × 46 cm (B × H × T) ist der Allrounder kompakt, beim Druck jedoch nicht ganz leise. Dafür überzeugt das Canon-MFG im Drucktest: Selbst im sparsamen Entwurfsmodus ist das, was aufs Papier kommt, scharf und detailliert. Selbst feine Linien werden ohne Zwischen-/Leerräume gedruckt. Im Farbmodus sieht man trotz 600-dpi-Druck nur wenig nervige Rasterungen.
Unterhaltskosten und FazitAuch beim Scannen knüpft das Gerät an die ordentliche Leistung an. Canon verbaut bei dem Gerät eine CIS-Einheit (Camera Image Sensor), die sich in der Praxis recht ansehnlich schlägt. Sobald es allerdings auf dem A4-Vorlagenglas etwas wellig wird, fehlt dem gescannten Bild die Schärfentiefe. Bei den Kopien läufts rund: Die resultierenden Ausdrucke sind recht sauber und nicht schwammig aufgetragen.
Das erste Blatt Papier liegt nach 13 Sekunden gedruckt im Ausgabefach. 43 Sekunden braucht der i-Sensys, um unser 10-seitiges, farbiges Mischdokument (Text und Grafiken) durch sein Druckwerk zu schieben. Beim automatischen Duplexdruck benötigt das Modell für unser gesamtes doppelseitig bedrucktes Dokument (5 Seiten) 1:22 Minuten. Das Vorratsfach fürs A4-Papier kommt auf eine Kapazität von 250 Blatt, die ADF-Einheit fasst ebenso üppige 50 Blatt. Komplettiert wird die prima Ausstattung mit einem Ethernet-Netzwerkanschluss sowie WLAN und einer USB-Host-Buchse, um direkt von USB zu drucken. Eine monochrome A4-Seite kommt auf 2,8 Rappen (schwarz-weiss), die farbige schlägt mit 11,3 Rappen zu Buche. Damit ist das Gerät im Unterhalt mittelteuer. Leider geizig zeigt sich Canon bei der Tonererstausstattung für das Multifunktionsgerät, die nur knapp der halben Standard-Kapazität entspricht: Die schwarze Kartusche reicht so für 1500 Seiten, die drei farbigen für gerade mal 680 Seiten (je 5% Farbabdeckung). Schön: Wer seinen Drucker bis zu 30 Tage nach Kaufdatum auf der Canon-Webseite registriert, staubt eine 3-Jahre-On-Site-Garantie für das Multifunktionsgerät ab.
Fazit: Canons i-Sensys MF643 Cdw ist ein Multifunktionsgerät für Sparfüchse. Punkten kann das Farb-MFG mit seiner Ausstattung, der Bedienung und genau hier mit dem geräumigen Touchscreen. Die Druckqualität ist anständig, die Unterhaltskosten gerade noch fair.
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