Multisport-GPS-Watch Garmin Fēnix 8 im Test

Wie bei anderen Herstellern von Multisport-Uhren, beispielweise jenen aus dem Norden, muss hier eine Garmin-App für die Kopplung und die Einrichtung gewisser Einstellung verwendet werden. Bei Garmin ist das Garmin Connect.

Im Test funktionierte das Koppeln mit einem Android-Handy auf Anhieb und war angenehm kurzweilig. Wer zusätzlichSe Apps herunterladen möchte, zum Beispiel für die Musikwiedergabe, benötigt jedoch eine weitere App, Garmin Connect IQ, – eine Art Garmin-Play-Store –, was App-Puristen nicht gefallen dürfte.

Allerdings ist dies auch bei grossen Wearable-Herstellern wie Samsung (Wear, Health etc.) der Fall. Immerhin wurde das Garmin-Konto der Autorin direkt erkannt und die Einrichtung von Connect IQ verlief ebenfalls fix.

Nutzererlebnis

Die Autorin hatte gehofft, dass die Steuerung von Garminuhren intuitiver sein würde, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht, denn die Bedienungsfreundlichkeit lässt anfangs zu wünschen übrig. Garmin-Wearable-Erfahrene dürften die Steuerung kennen, doch für Neulinge kann es zu Beginn ein wenig herausfordernd sein. Einerseits geht es dabei um die Steuerung über die fünf Tasten und andererseits, dass die Menüs recht überladen sind. Etwas sei an dieser Stelle jedoch positiv angemerkt: Was die Autorin beim Test der Garmin 6X Solar noch vermisste, die ergänzende Steuerung via Touch-Display, ist bei der Fēnix 8 möglich. Garmin-unerfahrenen Nutzern wird empfohlen, zunächst im Online-Benutzerhandbuch die Kapitel erste Schritte und die Infos zu Tasten- und Touchscreen-Funktionen zu lesen, um sich rascher zurechtzufinden.

Gefallen hat die Steuerungsübersicht. Das Steuerungsmenü bietet schnellen Zugriff auf Funktionen und Optionen der Uhr, zum beispiel Ein-/Ausstellen, Telefonsuche, DND Ein/Aus, Energiesparmodus, Wallet oder Touchscreen Ein/Aus. Die Auswahl kann entweder über das Touch-Display oder die physischen Tasten erfolgen.