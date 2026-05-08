Günstiger Saubermacher
Nass-Trockensauger-Mova S70 im PCtipp-Test
Der Hersteller gibt an, dass die verbaute Tankkapazität für bis zu 1200 Quadratmeter in einem Durchgang reicht. Den Saubermann gibt’s für einen Strassenpreis von Fr. 571.–.
Zum Lieferumfang des MOVA S70 Roller (35 x 35 x 9 cm, Durchmesse x Höhe) gehören der Saugroboter selbst sowie eine multifunktionale Basisstation. Für den Betrieb liegen zwei Seitenbürsten (eine als Ersatz), ein vormontierter HEPA-Filter und die innovative Wischwalze bei. Die Station wird mit einem Netzkabel, einem 3,2-Liter-Staubbeutel sowie jeweils einem Frisch- und Schmutzwassertank (5 Liter / 4,5 Liter) geliefert. Eine Kurzanleitung zur Einrichtung sowie eine kleine Reinigungsbürste für die Wartung runden das Paket ab.
Ordentliche Ausstattung
Das markanteste äussere Merkmal des S70 ist seine geringe Bauhöhe von lediglich 9 Zentimetern. Warum so «flach» geht? Weil der klassische Laserturm eben durch den bündigen dToF-Lasersensor (Direct Time-of-Flight, misst direkt die Zeit, die ein Laserpuls benötigt, um zu einem Ziel zu gelangen und zurück zu reflektieren. Durch die Berechnung der Lichtlaufzeit wird so die genaue Entfernung bestimmt. Die Saugleistung ist mit 28 000 Pa sehr hoch. Eine weitere Besonderheit ist die MaxiReach-Technologie, bei der sich sowohl die Seitenbürste als auch die Wischwalze mechanisch ausfahren lassen. Die Station bietet eine Heisswasser-Reinigung der Walze bei bis zu 80 °C sowie eine anschliessende Heisslufttrocknung, um Geruchsbildung zu vermeiden. Der S70 bietet dabei insgesamt vier Saugmodi: Minimale Saugkraft (Leise) ist für eine geräuscharme Reinigung, ideal für den Betrieb während man zu Hause ist. Der ausgewogene «Standard»-Modus ist für die tägliche Reinigung eine gute Wahl – bei moderater Lautstärke. Erhöhte Saugkraft («Intensiv») für stärkere Verschmutzungen. Die volle, lauteste Leistung (= Max.) von bis zu 28000 Pascal (Pa) ist die gründlichste Reinigung und eignet sich besonders für Verschmutzungen auf Teppichen oder bei tiefsitzendem Dreck.
Inbetriebnahme via App: Die Einrichtung erfolgt über die MOVAhome App. Nach dem Einschalten scannt man den QR-Code unter der Abdeckung, woraufhin die App den Roboter schnell im WLAN identifiziert. Die erste Kartierung der Wohnung verläuft dank des dToF-Sensors zügig und präzise. Innerhalb der App lassen sich Sperrzonen einrichten, Reinigungspläne erstellen und die Wassermenge sowie die Saugkraft individuell pro Raum festlegen. Die Benutzeroberfläche ist modern, vor allem auch einfach gestaltet und bietet eine detaillierte 2D- oder 3D-Ansicht der Wohnfläche.
Bedienung: Am Gerät selbst befinden sich drei physische Tasten für Start/Stopp, die Rückkehr zur Station und die Punktreinigung. Die Hauptbedienung findet jedoch über die App oder via Sprachsteuerung (z. B. Alexa, Google Assistant) statt. Ein Display am Roboter gibt es nicht, jedoch informiert eine LED-Statusleiste über den aktuellen Betriebsmodus oder etwaige Fehlermeldungen. Die Basisstation verfügt über dezente Touch-Felder, um die Selbstreinigung oder Entleerung auch manuell zu starten.
Praxis-Test: Reinigung und Problemzonen
In der Praxis zeigt der S70 seine Stärken vor allem an Kanten. Durch die ausfahrbare Seitenbürste wird Schmutz effektiv aus Ecken befördert, während die ausfahrbare Wischwalze den Randbereich nahezu lückenlos wischt. Dank der flachen Bauform erreicht der Roboter Stellen unter Sofas oder Sideboards, an denen höhere Modelle eben scheitern. Die Steigfähigkeit ist jedoch eine Schwachstelle: Bei Schwellen über 1,5 bis 1,8 cm hat der Roboter teilweise recht Mühe, während andere Modelle 2,0 cm und mehr souverän meistern. Teppiche werden durch Ultraschall erkannt, woraufhin die Wischwalze um 12 mm angehoben wird, um Nässe zu vermeiden. Daumen hoch. MOVA gibt an, dass der Akku maximal zwei Stunden hält. In der Praxis war aber nach rund 80 Minuten Schicht im Schacht, und der S70 kehrte rechtzeitig zur Station zurück, um Strom nachzutanken und Reinigungsvorgänge (Walze) vorzunehmen. Um den 5200 mAh starken Akku komplett zu laden (100 Prozent) benötigt der S70 rund 5 Stunden. Im Max.-Modus ist die Lautstärke sehr «kräftig», im «Standard»-Modus hingegen deutlich «Ohren-freundlicher».
Navigation: Die Navigation durch den dToF-Laser ist zuverlässig, selbst bei völliger Dunkelheit. Die Hinderniserkennung arbeitet präzise – vor allem bei grösseren Objekten, stösst jedoch bei flachen Gegenständen, wie dünne Kabel, immer wieder an ihre Grenzen. Die Karte wird in Echtzeit aktualisiert, sodass auch umgestellte Möbel schnell erfasst werden.
Fazit
Der MOVA S70 Roller ist ein spezialisierter Reinigungshelfer, der durch seine exzellente Eckenreinigung und die flache Bauweise überzeugt. Er ist die ideale Lösung für Haushalte mit vielen niedrigen Möbeln und Hartböden. Wer hohe Türschwellen in der Wohnung hat, sollte für sich die beschränkte Kletterfähigkeit kritisch prüfen. Insgesamt bietet der S70 eine prima Wischtechnik zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.
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