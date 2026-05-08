Nass-Trockensauger-Mova S70 im PCtipp-Test

Der Hersteller gibt an, dass die verbaute Tankkapazität für bis zu 1200 Quadratmeter in einem Durchgang reicht. Den Saubermann gibt’s für einen Strassenpreis von Fr. 571.–.

Zum Lieferumfang des MOVA S70 Roller (35 x 35 x 9 cm, Durchmesse x Höhe) gehören der Saugroboter selbst sowie eine multifunktionale Basisstation. Für den Betrieb liegen zwei Seitenbürsten (eine als Ersatz), ein vormontierter HEPA-Filter und die innovative Wischwalze bei. Die Station wird mit einem Netzkabel, einem 3,2-Liter-Staubbeutel sowie jeweils einem Frisch- und Schmutzwassertank (5 Liter / 4,5 Liter) geliefert. Eine Kurzanleitung zur Einrichtung sowie eine kleine Reinigungsbürste für die Wartung runden das Paket ab.

Ordentliche Ausstattung

Das markanteste äussere Merkmal des S70 ist seine geringe Bauhöhe von lediglich 9 Zentimetern. Warum so «flach» geht? Weil der klassische Laserturm eben durch den bündigen dToF-Lasersensor (Direct Time-of-Flight, misst direkt die Zeit, die ein Laserpuls benötigt, um zu einem Ziel zu gelangen und zurück zu reflektieren. Durch die Berechnung der Lichtlaufzeit wird so die genaue Entfernung bestimmt. Die Saugleistung ist mit 28 000 Pa sehr hoch. Eine weitere Besonderheit ist die MaxiReach-Technologie, bei der sich sowohl die Seitenbürste als auch die Wischwalze mechanisch ausfahren lassen. Die Station bietet eine Heisswasser-Reinigung der Walze bei bis zu 80 °C sowie eine anschliessende Heisslufttrocknung, um Geruchsbildung zu vermeiden. Der S70 bietet dabei insgesamt vier Saugmodi: Minimale Saugkraft (Leise) ist für eine geräuscharme Reinigung, ideal für den Betrieb während man zu Hause ist. Der ausgewogene «Standard»-Modus ist für die tägliche Reinigung eine gute Wahl – bei moderater Lautstärke. Erhöhte Saugkraft («Intensiv») für stärkere Verschmutzungen. Die volle, lauteste Leistung (= Max.) von bis zu 28000 Pascal (Pa) ist die gründlichste Reinigung und eignet sich besonders für Verschmutzungen auf Teppichen oder bei tiefsitzendem Dreck.