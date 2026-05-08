Neue Antriebstechnologien

Die Mobilität ist vernetzter und emissionsärmer als je zuvor. Während das Auto in ländlichen Regionen oft unverzichtbar bleibt, dominieren in den urbanen Zentren E-Bikes und Mikromobilitätslösungen wie E-Scooter. In dieser Kaufberatung beleuchten wir die Effizienz, die realen Kosten und die technologische Reife der wichtigsten Fahrzeugklassen.

Was ist ein «alternativer Antrieb»?

Unter diesem Begriff werden heute alle Antriebssysteme zusammengefasst, die fossile Brennstoffe minimieren oder gänzlich eliminieren. Der Elektromotor ist dabei zum Standard geworden. Entscheidend ist jedoch, woher die Energie kommt: aus einer Batterie (BEV = Battery Electric Vehicle), einer chemischen Reaktion (Wasserstoff) oder einer Kombination (Hybrid).

Batterieelektrische Systeme (BEV): Die Energie wird in Akkumulatoren (wiederaufladbare Batterie) gespeichert. Dabei schreitet die Technik stetig voran. Durch den Einsatz von hocheffizienter Leistungselektronik werden die Wandlungsverluste zwischen Batterie und Motor laufend reduziert. Dies führt zu höheren Reichweiten bei gleicher Batteriegrösse und vor allem zu einer geringeren Wärmeentwicklung beim Laden, was wiederum die Haltbarkeit der Batterien erhöht.

Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV = Fuel Cell Electric Vehicles): Hier dient Wasserstoff als Energieträger, der in einer Brennstoffzelle durch eine chemische Reaktion (sogenannte «kalte Verbrennung») in Elektrizität umgewandelt wird. Sehr viel Wert wird da­raufgelegt, dass dieser Wasserstoff mittels Elektrolyse aus einheimischer Wasserkraft oder Fotovoltaik gewonnen wird (siehe auch weiterführende Links unter h2mobilitaet.ch und hydrospider.ch), um die ökologische Integrität zu wahren.

Hybrid-Technologien (HEV/PHEV = Hybrid Electric Vehicle/Plug-in Hybrid Electric Vehicle): Diese kombinieren Verbrennungs- und Elektromotoren. Während klassische Hybride an Bedeutung verlieren, setzen moderne Plug-in-Hybride auf elektrische Reichweiten von oft über 100 Kilometern, um den kantonalen Emissionsvorgaben in städtischen Zentren Rechnung zu tragen.

Welche Fahrzeugklassen gibt es?

Das Angebot an umweltfreundlichen Fortbewegungsmitteln hat sich mittlerweile fest im Alltag verankert. Für die unterschiedlichen Bedürfnisse – vom dichten Stadtverkehr in Zentren bis zu langen Fahrten quer durch die Alpen – stehen spezialisierte Lösungen zur Verfügung. Der aktuelle Stand sieht folgendermassen aus:

E-Scooter (Mikromobilität): Diese Geräte sind leicht und robust gebaut. Der Motor sitzt oft direkt in der Radnabe, was Platz spart, und die Wartung vereinfacht. Die Verwaltung der Fahrzeuge erfolgt komfortabel über Apps, die etwa Fahrstufen automatisch an die Steigungen anpassen oder einen digitalen Diebstahlschutz bieten. Sie sind besonders beliebt, um die Distanz zwischen Bahnhof und Arbeitsplatz schnell zu überbrücken.

E-Bikes: Der Markt ist mittlerweile sehr vielfältig. Moderne E-Bikes nutzen intelligente Sensoren zur flüssigen Motorunterstützung. Ausser den kraftvollen Mittelmotoren sind besonders leichte Antriebe gefragt, die ein Fahrgefühl wie bei einem herkömmlichen Velo ermöglichen und gerade bei sportlichen Fahrern gut ankommen.

E-Töff: Durch moderne Batterietechnologien wie die sogenannten Halbfestkörper-Akkus erreichen E-Motorräder Reichweiten, die mit herkömmlichen Benzinmaschinen mithalten können. Ein grosser Vorteil ist der deutlich geringere Wartungsaufwand, da Teile wie Zündkerzen oder Ölfilter wegfallen.

Voll- und Plug-in-Hybride: Diese Fahrzeuge kombinieren zwei Antriebswelten. Moderne Plug-in-Hybride schaffen heute rein elektrisch oft über 100 Kilometer, wodurch die meisten Pendelstrecken ohne Benzin bewältigt werden können. Da in der Schweiz noch nicht jeder Haushalt über eine eigene Ladestation in der Garage verfügt, bietet der zusätzliche Verbrennungsmotor Sicherheit bei «spontanen» Langstrecken.

Vollelektrische Autos: Diese Fahrzeugklasse hat sich mittlerweile als feste Grösse bei den Neuzulassungen etabliert. Aktuelle Modelle mit moderner Batterietechnik bieten kurze Ladezeiten und Reichweiten, die den Alltag vollkommen problemlos abdecken. Das stetig wachsende Netz an Schnellladestationen entlang der Schweizer Autobahnen sorgt dafür, dass auch Fahrten quer durch das Land ohne lange Wartezeiten möglich sind.

Wasserstoff-Fahrzeuge: Die Brennstoffzelle wird verstärkt in schweren Autos und bei Nutzfahrzeugen eingesetzt, bei denen eine hohe Zuladung und eine schnelle Betankung entscheidend sind. Der Aufbau der nötigen Infrastruktur wird durch den Einsatz von Wasserstoff-Lastwagen im Logistiksektor vorangetrieben. Davon profitieren auch private Autofahrer, da das Tankstellennetz entlang der wichtigsten Verkehrsachsen kontinuierlich ausgebaut wird.