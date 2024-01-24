Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
24. Jan 2024
Lesedauer 3 Min.

Marathonläufer

Notebook HP Dragonfly G4 im PCtipp-Test

Ultraleicht, elegant und obendrein ein echter Langläufer: HPs aktuelles Notebook Dragonfly G4 tritt als «Elite»-Notebook den Gang ins PCtipp-Testcenter an. Der Test zeigt die Qualitäten.

HP Dragonfly G4: mit OLED-Bildschirm und Magnesium-Chassis

© (Quelle: HP)

Von aussen nach innen: Das 13.5-Zoll-Modell besteht aus 90 Prozent recyceltem Magnesium. Damit setzt HP auch bezüglich des Ressourcenverbrauchs ein Ausrufezeichen. Daneben ist der Laptop mit einem WUXGA+-Display (3000 x 2000 Pixel) respektive OLED-Panel mit einer Helligkeit von 400 Nits ausgestattet. Der Bildschirm stellt die angezeigten Farben kräftig dar und das bei sehr hohen OLED-typischen Kontrastwerten. Das Display lässt sich dabei um 180 Grad (komplett plan) kippen, sodass Notebook-Body und Bildschirm quasi in einer Eben liegen. Mit einer gemessenen Blickwinkelunabhängigkeit von 170/170 Grad (horizontal/vertikal) kommt der EVO-Unterbau sehr nahe an das Maximum heran.

Hintergrund: Die Evo-Plattform (das Kürzel «EVO» ist ein Intel-Zertifikat) steht für dünne, mobile, aber leistungsstarke Laptops. Entsprechend gekennzeichnete Laptops stellen die direkte Nachfolgerklasse von Ultrabooks dar, die Intel bereits 2011 einführte.

Verarbeitung, Ausstattung und Test

HPs Dragonfly G4 liegt gut in der Hand

 © Quelle: PCtipp

Mit einem Gewicht von 1120 Gramm und den Massen von 22 x 29,4 x 1,4 cm (B x H x T) liegt der ultramobile Business-Profi sehr gut in der Hand. Das Scharnier ist wie auch der gesamte Notebookbody inklusive hintergrundbeleuchteter Tastatur robust und sauber verarbeitet. Auch der Tastenhub passt, sodass es für geübte Hände kaum zu einem Falschtippen kommt.

Auch bei unseren Messungen gibts nicht zu nörgeln: Den Cinebench-R23-Test absolviert der Unterbau mit 7240 CB-Punkten. Beim PCMark10 bleiben am Schluss als Resultat 5613 Punkte stehen. Unsere 1 GB grosse Zip-Datei wird, auch dank des 1,3 TB grossen SSD-Speichers mit PCIx4-Anbindung, in nur 7 Sekunden entpackt.

Dragonfly G4: robustes Scharnier und Gehäuse

 © Quelle: PCtipp

Gebootet wird wiederum innert 7 Sekunden. Dann steht Windows 11 in der Pro-Version zum Arbeiten bereit. Summa summarum: alles Top-Werte, die zum verzögerungsfreien und vor allem auch langen Arbeiten einladen. Mit einer Akkulaufzeit von respektablen 14:48 Stunden schrammt das Dragonfly knapp an zwei vollen Arbeitstagen vorbei und muss folglich erst danach wieder aufgeladen werden. Das gelang dem Modell im Test in einer adäquaten Zeit: Bereits innert 42 Minuten war der Akku halb vollgetankt.

Fazit

Nano-SIM-Slot von HPs Dragonfly G4

 © Quelle: PCtipp

Als Taktgeber arbeitet Intels Core i7-1355U (10-Kern-CPU, max. 5 GHz). Dem Prozessor stehen dabei 156 GB an Arbeitsspeicher zur Seite. Als 3D-Einheit setzt HP auf die in der CPU integrierte Iris-Xe-Einheit. 3D-Höchstleistungen darf man demzufolge zwar nicht erwarten. Für ein lockeres Spielchen zwischendurch reicht es aber allemal. Komplettiert wird die Ausstattung mit zwei Thunderbolt-4-Ports sowie Wi-Fi 6E und Bluetooth. Schön: Unser Modell ist mit einem Nano-SIM-Steckplatz ausgestattet. Als mobiler Breitband-Chip ist Intels 5G Solution 5000 verbaut, was mit einer geeigneten Nano-SIM-Karte folglich 5G-Speed ermöglicht.

Achtung: Das HP-Notebook gibt es in verschiedenen Ausstattungen: mit und ohne 5G-Modul, OLED-, IPS- oder UWVA-Panel und weiteren Ausstattungsmerkmalen. Diese lassen sich bei unten stehendem «Info»-Link in der nachfolgenden Box auswählen.

 

Fazit: HPs Dragonfly G4 ist ein Business-Profi durch und durch: Akkulaufzeit, Ausstattung und Ergonomie sind auf einem Spitzenniveau.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Verarbeitung
  • Ergonomie
  • Akkulaufzeit
  • 5G-Chip
  • Gewicht
  • recyceltes Magnesium (Gehäuse)
  • 3D-Leistung
  • kein Kartenleser

Details:  13.5-Zoll-Business-Notebook, OLED-Bildschirm (3000 x 2000), Core i7-1355U (max. 5 GHz), Iris Xe, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 5G, 2 x Thunderbolt 4, USB 3, HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth, HP Wolf Security, 5 Mpx Webcam, Windows 11 Pro

Preis:  ab Fr. 2285.-

Infos: 
HP-Schweiz

Kommentare

Hardware Hewlett-Packard Notebooks
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare