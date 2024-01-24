Marathonläufer
Notebook HP Dragonfly G4 im PCtipp-Test
Von aussen nach innen: Das 13.5-Zoll-Modell besteht aus 90 Prozent recyceltem Magnesium. Damit setzt HP auch bezüglich des Ressourcenverbrauchs ein Ausrufezeichen. Daneben ist der Laptop mit einem WUXGA+-Display (3000 x 2000 Pixel) respektive OLED-Panel mit einer Helligkeit von 400 Nits ausgestattet. Der Bildschirm stellt die angezeigten Farben kräftig dar und das bei sehr hohen OLED-typischen Kontrastwerten. Das Display lässt sich dabei um 180 Grad (komplett plan) kippen, sodass Notebook-Body und Bildschirm quasi in einer Eben liegen. Mit einer gemessenen Blickwinkelunabhängigkeit von 170/170 Grad (horizontal/vertikal) kommt der EVO-Unterbau sehr nahe an das Maximum heran.
Hintergrund: Die Evo-Plattform (das Kürzel «EVO» ist ein Intel-Zertifikat) steht für dünne, mobile, aber leistungsstarke Laptops. Entsprechend gekennzeichnete Laptops stellen die direkte Nachfolgerklasse von Ultrabooks dar, die Intel bereits 2011 einführte.
Verarbeitung, Ausstattung und Test
Mit einem Gewicht von 1120 Gramm und den Massen von 22 x 29,4 x 1,4 cm (B x H x T) liegt der ultramobile Business-Profi sehr gut in der Hand. Das Scharnier ist wie auch der gesamte Notebookbody inklusive hintergrundbeleuchteter Tastatur robust und sauber verarbeitet. Auch der Tastenhub passt, sodass es für geübte Hände kaum zu einem Falschtippen kommt.
Auch bei unseren Messungen gibts nicht zu nörgeln: Den Cinebench-R23-Test absolviert der Unterbau mit 7240 CB-Punkten. Beim PCMark10 bleiben am Schluss als Resultat 5613 Punkte stehen. Unsere 1 GB grosse Zip-Datei wird, auch dank des 1,3 TB grossen SSD-Speichers mit PCIx4-Anbindung, in nur 7 Sekunden entpackt.
Gebootet wird wiederum innert 7 Sekunden. Dann steht Windows 11 in der Pro-Version zum Arbeiten bereit. Summa summarum: alles Top-Werte, die zum verzögerungsfreien und vor allem auch langen Arbeiten einladen. Mit einer Akkulaufzeit von respektablen 14:48 Stunden schrammt das Dragonfly knapp an zwei vollen Arbeitstagen vorbei und muss folglich erst danach wieder aufgeladen werden. Das gelang dem Modell im Test in einer adäquaten Zeit: Bereits innert 42 Minuten war der Akku halb vollgetankt.
Fazit
Als Taktgeber arbeitet Intels Core i7-1355U (10-Kern-CPU, max. 5 GHz). Dem Prozessor stehen dabei 156 GB an Arbeitsspeicher zur Seite. Als 3D-Einheit setzt HP auf die in der CPU integrierte Iris-Xe-Einheit. 3D-Höchstleistungen darf man demzufolge zwar nicht erwarten. Für ein lockeres Spielchen zwischendurch reicht es aber allemal. Komplettiert wird die Ausstattung mit zwei Thunderbolt-4-Ports sowie Wi-Fi 6E und Bluetooth. Schön: Unser Modell ist mit einem Nano-SIM-Steckplatz ausgestattet. Als mobiler Breitband-Chip ist Intels 5G Solution 5000 verbaut, was mit einer geeigneten Nano-SIM-Karte folglich 5G-Speed ermöglicht.
Achtung: Das HP-Notebook gibt es in verschiedenen Ausstattungen: mit und ohne 5G-Modul, OLED-, IPS- oder UWVA-Panel und weiteren Ausstattungsmerkmalen. Diese lassen sich bei unten stehendem «Info»-Link in der nachfolgenden Box auswählen.
Fazit: HPs Dragonfly G4 ist ein Business-Profi durch und durch: Akkulaufzeit, Ausstattung und Ergonomie sind auf einem Spitzenniveau.
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