Notebook HP Dragonfly G4 im PCtipp-Test

Von aussen nach innen: Das 13.5-Zoll-Modell besteht aus 90 Prozent recyceltem Magnesium. Damit setzt HP auch bezüglich des Ressourcenverbrauchs ein Ausrufezeichen. Daneben ist der Laptop mit einem WUXGA+-Display (3000 x 2000 Pixel) respektive OLED-Panel mit einer Helligkeit von 400 Nits ausgestattet. Der Bildschirm stellt die angezeigten Farben kräftig dar und das bei sehr hohen OLED-typischen Kontrastwerten. Das Display lässt sich dabei um 180 Grad (komplett plan) kippen, sodass Notebook-Body und Bildschirm quasi in einer Eben liegen. Mit einer gemessenen Blickwinkelunabhängigkeit von 170/170 Grad (horizontal/vertikal) kommt der EVO-Unterbau sehr nahe an das Maximum heran.

Hintergrund: Die Evo-Plattform (das Kürzel «EVO» ist ein Intel-Zertifikat) steht für dünne, mobile, aber leistungsstarke Laptops. Entsprechend gekennzeichnete Laptops stellen die direkte Nachfolgerklasse von Ultrabooks dar, die Intel bereits 2011 einführte.

Verarbeitung, Ausstattung und Test