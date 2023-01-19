Oral-B elektrische Zahnbürste iO Series 10 im Test

In der App kann man sein tägliches Putz-Coaching verwenden, wenn man das möchte. Unter Geräte findet man Infos zum verbundenen Zahnputzsystem, kann Einstellungen personifizieren (z. B. kann das Handstück vibrieren, wenn es an der Zeit ist, zum nächsten Abschnitt zu gehen.

Nice: In der App kann man eine Erinnerung einrichten, die einen darauf aufmerksam macht, wann man den Bürstenkopf auswechseln soll. Für Spielkinder: Die Farbe der Zahnbürste (SmartRing-Farbe) kann man ändern. Wer nicht sieben Reinigungs-Modi benötigt, kann nur seine Favoriten auswählen. Die Oral-B-App-Version 9.2.0 warnt ausserdem neu bei schwachem Akku.

Erfahrungen mit der App

Ich sags mal so: Während des Testzeitraums von circa einem Monat war es total unterhaltsam, die Funktionen der App auszuprobieren. Den Putzcoach finde ich persönlich zwar ein wenig übertrieben, aber dennoch sehr hilfreich. Hauptsächlich habe ich ihn verwendet, weil ich die Ladestation im Bad nicht verwenden konnte, da das Kabel mangels Steckdose nahe «Brünneli» (dt. Waschbecken) zu kurz war. Die Lichtringe mit sechs LED-Leuchten symbolisieren dasselbe wie der Ober- und Unterkiefer in der App. Statistiken sind jetzt nicht so meins, aber wer das liebt, der erhält solche zur Abdeckung, Andruckkontrolle, Putzzeit, Zahnfleischschutz oder zusätzliche Routinen (Zungenreinigung). Am sinnvollsten fand ich in der App die Frage nach Zahnfleischbluten bzw. die Statistik zu Zahnfleischschutz.

Kosten für die Ersatzbürsten, Fazit, Kaufberatung

Preise Aufsteckbürsten

Bei der mitgelieferten Aufsteckbürste handelt es sich um das Modell Oral-B iO Ultimate Reinigung Aufsteckbürste (den genauen Namen finden Sie in der App). Im hiesigen Onlinehandel habe ich ein 4er-Pack für 35 Franken gesehen. Pro Aufsteckbürste zahlt man somit 8.75, das ist happig.

Für mein etwas empfindliches Zahnfleisch war die Ultimate-Bürste fast zu fest. Wenn es Ihnen auch so geht: Es gibt noch die Aufsteckbürste Oral-B iO Sanfte Reinigung Ersatz-Aufsteckbürste. Gefunden habe ich diese nur in Weiss, dafür entweder im 4er- oder im 6er-Pack. Das 4er-Pack gabs ab Fr. 33.- (8.25/Aufsteckbürste) oder im 6er-Pack für Fr. 52.- (8.60/Aufsteckbürste).

Gerade im Hinblick des hohen Preises für die elektrische Zahnbürste: Diese Preise für die Aufsteckbürsten, welche man ja alle 3 Monate ersetzen soll, sind happig. Mit einem 4er-Pack ist man aber immerhin für ein Jahr versorgt.

Fazit

Die smarte Zahnbürste bietet viel Nützliches und einigen Chichi. Ich persönlich fand die smarten Features der App während der mehrwöchigen Testphase sehr unterhaltsam und auch nützlich. Aber ob man über Monate oder Jahre immer das Handy neben sich liegen haben und eine App geöffnet haben will, wenn man die Zähne putzt – da hege ich starke Zweifel. Wem es auch so geht: Sie können die Ladestation tatsächlich nur als solche benutzen und auf die App verzichten – und haben via Display dennoch 7 smarte Reinigungsprogramme wie Tägliche Reinigung, Sensitiv oder Zungenreinigung etc. Und die LED-Leuchten leiten Sie durch den Prozess, indem sie blinken und heller werden (hell = fertig). Der Preis (rund 300 Franken, ohne Aufsteckbürsten) schmerzt jedoch.

Kaufberatung

Ja, das Zähneputzen mit einer elektrischen Zahnbürste geht, ebenfalls zufriedenstellend, deutlich günstiger. Wer den ganzen Schnickschnack, den ich im Test erwähne, nicht braucht, sollte sich nach einer günstigeren Variante umsehen. Ich muss jedoch sagen: Obwohl ich bisher ebenfalls eine elektrische Zahnbürste verwendete, hörte ich bei der Dentalhygienikerin (obwohl zu lange nicht dort gewesen) erstmals den Kommentar «Sie haben aber wenig Zahnstein.» Wenn das Portemonnaie gerade locker sitzt, kann ich diese elektrische Zahnbürste mit Rundum-Service sehr empfehlen.