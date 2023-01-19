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Oral-B elektrische Zahnbürste iO Series 10 im Test
Oral-B hat im November 2022 seinen Neuzugang in der iO-Reihe präsentiert – die iO Series 10. Neu kommt die elektrische Zahnbürste von Oral-B (Procter & Gamble) mit einer smarten Ladestation namens iOSense. Die Mikrovibrationstechnologie der Oral-B iO entfernt nach Angaben des Herstellers 100 % mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Wie man seine Zähne putzen soll, erfährt man einerseits auf der elektrischen Zahnbürste via interaktives Farb-Display oder Lichtring. Letzterer leuchtet grün, wenn der Druck optimal ist und warnt in roter Farbe, wenn zu fest gedrückt wird. Alternativ erhält man eine Anleitung von der neuen (magnetischen) iOSense-Ladestation. Mehrere Lichtstreifen (LED-Leuchten), die kreisförmig angeordnet sind, stellen quasi Ober- und Unterkiefer dar und zeigen, wo man gerade putzt und ob man schon fertig ist. Auch sie warnen in roter Farbe, wenn man zu stark drückt. Eine Digitalanzeige auf dem Rand misst die Zeit, damit man die drei Minuten, die man ja artig putzen soll, nicht unterschreitet. Der dritte Weg geht über die Oral-B-App.
Die iO Series 10 ist im Schweizer Handel in Cosmic Black und Stardust White für rund 284 Franken zu kaufen (Stand: 18.01.23).
Lieferumfang und Inbetriebnahme
Lieferumfang
Nebst der elektrischen Zahnbürste mit Farb-Display ist eine Aufsteckbürste, ein hygienisches Mini-Etui für die Aufsteckbürsten und die iOSense Ladestation im Lieferumfang enthalten. iOSense ist eine magnetische Ladestation, mit der die Bürste in drei Stunden vollständig aufgeladen wird. Ausserdem findet sich in der Schachtel ein Lade-Reiseetui. Wer häufig reist, kann seine iO-Series-10 mit dem Reiseetui überallhin mitnehmen und damit auch aufladen (hat Kabelanschluss). Ausserdem finden sie eine Quick-Start-Karte und ein physisches Handbuch.
Inbetriebnahme
Zum Aufladen stellt man die Zahnbürste auf die iOSense-Ladestation (hält magnetisch) – das komplette Aufladen dauert i. d. R. drei Stunden. Dass das Handstück aufgeladen wird, sehen Sie direkt auf der Zahnbürste bzw. dem Farb-Display. Nach dem Aufstecken der elektrischen Zahnbürste schaltet man sie mittels Ein-/Ausschalter ein und folgt den Anweisungen auf dem Display. Das dauert wenige Minuten.
Um die Uhr auf der iOSense-Ladestation einzurichten, müssen Sie diese mit Ihrem Wi-Fi-Netz verbinden, indem Sie die Anleitungen in der Oral-B-App befolgen. Handbürste, Ladestation und App sind via Bluetooth verbunden.
Wer möchte, kann für weitere Funktionen die Oral-B-App verwenden. Wer sie verwenden möchte, muss die Standortdienste erlauben, um via Bluetooth Low Energy zu verbinden. Die Oral-B-App ist allerdings letztlich nicht zwingend.
Alltagserfahrungen mit und ohne App
Verwendung ohne App
Wie zuvor erwähnt, ist die App nicht zwingend. Man kann via Ein-/Aus-Taste die Handbürste starten, einen der 7 Putz-Modi auswählen (z. B. Tägliche Reinigung, Sensitiv etc.) und los gehts. Auf dem Handstück warnt der Leuchtring rot, wenn man zu fest drückt. Das Handstück rechnet mit, wie lange Sie putzen. Stoppt man zu früh, blickt einem ein trauriger Smiley auf dem interaktiven Display entgegen, wer 3 Minuten putzt, wird dort angelächelt. Nicht zwingend, klar, aber ist doch nett, frühmorgens sozusagen virtuell angelächelt zu werden.
Der Akku hielt übrigens durchschnittlich eine Woche durch.
Was kann die Ladestation?
Durch künstliche Intelligenz ermöglicht iOSense eine intuitive Unterstützung bei der Zahnreinigung. Die Ladestation iOSense zeigt Folgendes an:
- Wie lange man putzen soll: Ein Timer und die Wi-Fi-Uhr (wenn mit WLAN verbunden) leiten Sie zur Einhaltung der optimalen Putzzeit an.
- Wo man putzen soll: Intuitive LEDs zeigen den Putzfortschritt an. Ausserdem signalisieren sie, welchen Mundbereichen man noch mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Zudem warnt die intelligente Andruckkontrolle, falls man zu viel Druck ausübt.
Und hier die erste Kritik: Das mitgelieferte Kabel der Ladestation ist recht kurz. Es ist klar darauf ausgelegt, dass neben einem Lavabo eine Steckdose vorhanden ist. In meinem Bad ist dies jedoch nicht der Fall. Für die Steckdose oben im Spiegelschrank war das Kabel definitiv zu kurz und konnte darum im Badezimmer nicht verwendet werden.
Verwendung mit App
Die Oral-B-App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Man kann sich in der Oral-B-App mit einem Benutzerkonto anmelden – muss aber nicht. Die Zahnbürste war via Bluetooth rasch gekoppelt, bei der Ladestation (ebenfalls BT) brauchte es ein paar Versuche, bis sie erkannt wurde. Folgen Sie der iO10-Kurzanleitung in der App, um das Gerät rasch kennenzulernen.
In der App kann man sein tägliches Putz-Coaching verwenden, wenn man das möchte. Unter Geräte findet man Infos zum verbundenen Zahnputzsystem, kann Einstellungen personifizieren (z. B. kann das Handstück vibrieren, wenn es an der Zeit ist, zum nächsten Abschnitt zu gehen.
Nice: In der App kann man eine Erinnerung einrichten, die einen darauf aufmerksam macht, wann man den Bürstenkopf auswechseln soll. Für Spielkinder: Die Farbe der Zahnbürste (SmartRing-Farbe) kann man ändern. Wer nicht sieben Reinigungs-Modi benötigt, kann nur seine Favoriten auswählen. Die Oral-B-App-Version 9.2.0 warnt ausserdem neu bei schwachem Akku.
Erfahrungen mit der App
Ich sags mal so: Während des Testzeitraums von circa einem Monat war es total unterhaltsam, die Funktionen der App auszuprobieren. Den Putzcoach finde ich persönlich zwar ein wenig übertrieben, aber dennoch sehr hilfreich. Hauptsächlich habe ich ihn verwendet, weil ich die Ladestation im Bad nicht verwenden konnte, da das Kabel mangels Steckdose nahe «Brünneli» (dt. Waschbecken) zu kurz war. Die Lichtringe mit sechs LED-Leuchten symbolisieren dasselbe wie der Ober- und Unterkiefer in der App. Statistiken sind jetzt nicht so meins, aber wer das liebt, der erhält solche zur Abdeckung, Andruckkontrolle, Putzzeit, Zahnfleischschutz oder zusätzliche Routinen (Zungenreinigung). Am sinnvollsten fand ich in der App die Frage nach Zahnfleischbluten bzw. die Statistik zu Zahnfleischschutz.
Kosten für die Ersatzbürsten, Fazit, Kaufberatung
Preise Aufsteckbürsten
Bei der mitgelieferten Aufsteckbürste handelt es sich um das Modell Oral-B iO Ultimate Reinigung Aufsteckbürste (den genauen Namen finden Sie in der App). Im hiesigen Onlinehandel habe ich ein 4er-Pack für 35 Franken gesehen. Pro Aufsteckbürste zahlt man somit 8.75, das ist happig.
Für mein etwas empfindliches Zahnfleisch war die Ultimate-Bürste fast zu fest. Wenn es Ihnen auch so geht: Es gibt noch die Aufsteckbürste Oral-B iO Sanfte Reinigung Ersatz-Aufsteckbürste. Gefunden habe ich diese nur in Weiss, dafür entweder im 4er- oder im 6er-Pack. Das 4er-Pack gabs ab Fr. 33.- (8.25/Aufsteckbürste) oder im 6er-Pack für Fr. 52.- (8.60/Aufsteckbürste).
Gerade im Hinblick des hohen Preises für die elektrische Zahnbürste: Diese Preise für die Aufsteckbürsten, welche man ja alle 3 Monate ersetzen soll, sind happig. Mit einem 4er-Pack ist man aber immerhin für ein Jahr versorgt.
Fazit
Die smarte Zahnbürste bietet viel Nützliches und einigen Chichi. Ich persönlich fand die smarten Features der App während der mehrwöchigen Testphase sehr unterhaltsam und auch nützlich. Aber ob man über Monate oder Jahre immer das Handy neben sich liegen haben und eine App geöffnet haben will, wenn man die Zähne putzt – da hege ich starke Zweifel. Wem es auch so geht: Sie können die Ladestation tatsächlich nur als solche benutzen und auf die App verzichten – und haben via Display dennoch 7 smarte Reinigungsprogramme wie Tägliche Reinigung, Sensitiv oder Zungenreinigung etc. Und die LED-Leuchten leiten Sie durch den Prozess, indem sie blinken und heller werden (hell = fertig). Der Preis (rund 300 Franken, ohne Aufsteckbürsten) schmerzt jedoch.
Kaufberatung
Ja, das Zähneputzen mit einer elektrischen Zahnbürste geht, ebenfalls zufriedenstellend, deutlich günstiger. Wer den ganzen Schnickschnack, den ich im Test erwähne, nicht braucht, sollte sich nach einer günstigeren Variante umsehen. Ich muss jedoch sagen: Obwohl ich bisher ebenfalls eine elektrische Zahnbürste verwendete, hörte ich bei der Dentalhygienikerin (obwohl zu lange nicht dort gewesen) erstmals den Kommentar «Sie haben aber wenig Zahnstein.» Wenn das Portemonnaie gerade locker sitzt, kann ich diese elektrische Zahnbürste mit Rundum-Service sehr empfehlen.
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