Outdoor-Smartphone Crosscall Action-X5 im Test

Der französische Hersteller Crosscall hatte sich Ende letzten Jahres mit dem Outdoor-Smartphone Action-X5 zurückgemeldet (PCtipp berichtete). Der Hersteller hat es für jene entwickelt, die immer in Bewegung sind. Deshalb wurde das Action-X5 mit einer Action-Kamera ausgestattet. Die Fotoqualität wurde nach eigenen Angaben im Vergleich zum Vorgängermodell Trekker-X4 (2018) «deutlich verbessert».

Ausstattung

Das Gerät misst 16,15 × 7,78 × 1,33 Zentimeter, wiegt 235,5 Gramm und besitzt ein 5,45-Zoll-Display im 18:9-Verhältnis. Zum Vergleich: das Trekker-X4 mass 16,26 × 8,2 × 1,28 Zentimeter, wog 253 Gramm und hatte ein 5,5-Zoll-FHD-Display.

Zum Design: Nun, es ist sportlich – oder sagen wir: Geschmackssache. Das Material und die Verarbeitung fühlen sich hochwertig an. Wie schon das Vorgängermodell ist das Action-X5 IP68-zertifiziert (wasser- und staubdicht). Ausserdem wurde es vom Hersteller auf Widerstandsfähigkeit geprüft gemäss US MIL-STD-810H (15 Tests). Den PCtipp-Härtetest finden Sie weiter hinten.