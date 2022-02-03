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Claudia Maag
3. Feb 2022
Lesedauer 6 Min.

Testcenter

Outdoor-Smartphone Crosscall Action-X5 im Test

PCtipp hat das Outdoor-Handy für Unternehmungslustige einem Alltags- und Härtetest unterzogen.

Das Action-X5 für Unternehmungslustige

© (Quelle: Crosscall)

Der französische Hersteller Crosscall hatte sich Ende letzten Jahres mit dem Outdoor-Smartphone Action-X5 zurückgemeldet (PCtipp berichtete). Der Hersteller hat es für jene entwickelt, die immer in Bewegung sind. Deshalb wurde das Action-X5 mit einer Action-Kamera ausgestattet. Die Fotoqualität wurde nach eigenen Angaben im Vergleich zum Vorgängermodell Trekker-X4 (2018) «deutlich verbessert».

Ausstattung

Das Gerät misst 16,15 × 7,78 × 1,33 Zentimeter, wiegt 235,5 Gramm und besitzt ein 5,45-Zoll-Display im 18:9-Verhältnis. Zum Vergleich: das Trekker-X4 mass 16,26 × 8,2 × 1,28 Zentimeter, wog 253 Gramm und hatte ein 5,5-Zoll-FHD-Display.

Zum Design: Nun, es ist sportlich – oder sagen wir: Geschmackssache. Das Material und die Verarbeitung fühlen sich hochwertig an. Wie schon das Vorgängermodell ist das Action-X5 IP68-zertifiziert (wasser- und staubdicht). Ausserdem wurde es vom Hersteller auf Widerstandsfähigkeit geprüft gemäss US MIL-STD-810H (15 Tests). Den PCtipp-Härtetest finden Sie weiter hinten.

Einhändige Bedienung liegt bei der Autorin wegen Smartphone-Grösse und -Gewicht nicht drin – was aber meistens der Fall ist

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Das Action-X5 kommt mit einem Qualcomm-6115-Octocore-Prozessor und einem 3850-mAh-Akku. Nach Angaben des Herstellers beträgt die Akkulaufzeit bis zu 25 Stunden reine Kommunikation, elf Stunden GPS-Nutzung oder 13 Tage Standby, bevor das Smartphone ans Ladegerät muss. Das Smartphone bietet 64 GB internen Datenspeicher, erweiterbar via MicroSD-Karte (bis 512 GB), und 4 GB Arbeitsspeicher.

Das Action-X5 verfügt über eine 48-MP-Kamera mit normalem Winkel (80°) und bietet zusätzlich eine Weitwinkelkamera mit 120 Grad (13 Megapixel) auf der Rückseite sowie auf der Vorderseite. Ausserdem bietet das Handy einen Weitwinkel im Selfie-Modus, um Gruppen auf ein Bild zu bekommen.

Tasten, Sound und Telefonie sowie Akkulaufzeit

Tasten

Rechts findet sich die Leiser-/Lauter-Taste, darunter die Ein-/Austaste und unterhalb der Benachrichtigungs-LED befindet sich eine der beiden programmierbaren Tasten. Diese kann auf zwei Arten verwendet werden: Entweder durch langes Drücken oder durch 3-maliges, kurzes Drücken (rasch hintereinander). Die letzte Taste befindet sich links und ist ebenfalls programmierbar.

X-Safe

X-Safe ist eine vorinstallierte Crosscall-App, mit der man im Falle eines Notfalls rasch jemanden alarmieren kann. Nachdem man den Dienst eingerichtet hat, kann im Notfall via Tastendruck ein Notruf bei einer zuvor hinterlegten Telefonnummer gestartet werden.

Nach 5 Sekunden, in denen der Notruf noch gestoppt werden kann, wird der Anruf gestartet

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Wie Sie X-Safe einrichten und mit der gewünschten programmierbaren Taste verbinden, ist in diesem Tipp erklärt.

Sound und Telefonie

Beim Musikhören hinterliess das Action X-5 einen guten Eindruck, sowohl hohe als tiefe Klänge waren klar, sowohl mit mitgeliefertem Kopfhörer als auch über Lautsprecher. Auch beim Filmstreaming fiel der Ton nicht negativ auf.

Beim Telefonieren war die Verbindung einwandfrei, wie mir auch von der Person am anderen Ende der Leitung bestätigt wurde.

Akkulaufzeit

Im Arbeitsalltag hält das Action X5 auch bei fleissigem Spotify-Streaming und abendlichem Netflixen zwei Tage durch. Wer viel filmt und GPS-Ortung nutzt, sollte damit rechnen, dass das Outdoor-Handy am Ende eines langen Tages aufgeladen werden muss.

Kamera

Das Action-X5 verfügt über eine 48-Megapixel-Kamera mit normalem Winkel (80 Grad). Zudem ist eine Weitwinkelkamere mit 120 Grad (13 Megapixel) sowohl auf der Rückseite als auch auf der Vorderseite. Ausserdem bietet die Kamera für Selfies einen Weitwinkel, um alle Personen auf ein Bild zu bekommen.

Rückseite des Action-X5 mit 120-Grad-Weitwinkel-Kamera und 80-Grad-Fokus-Winkel

 © Quelle: crosscall.com/Screenshot/PCtipp.ch

Unterwasser-Fotos/-Videos

Um Bilder oder Videos unter Wasser aufzunehmen, müssen Sie die Funktion Touch-Lock aktivieren. Das Tropfen-Symbol mit einem Schlösschen finden Sie in der X-Cam-App oben rechts auf Ihrem Display. Touch-Lock sperrt das Touch-Display. Anschliessend können Sie unter Wasser filmen oder fotografieren. Um z.B. die Kamera zu wechseln, werden die Tasten (Shortcuts) verwendet.

X-Cam-Shortcuts

Die Tasten auf der rechten Seite können als Shortcuts verwendet werden (z.B. bei Touch-Lock). Die Lauter-Taste dient dazu, die Kamera zu wechseln, die Leiser-Taste, um den Modus zu wechseln und die knallgelbe Taste unten rechts dient dazu, Fotos aufzunehmen oder ein Video zu starten bzw. zu stoppen.

Die (Tasten-)Shortcuts für die X-Cam-App

 © Quelle: Crosscall/Screenshot/PCtipp.ch

Touch-Lock deaktivieren Sie, indem Sie dreimal auf die Einschalttaste drücken.

Mit dem Outdoor-Handy gemachte Bilder finden Sie oben in der Bildergalerie.

Auch die X-Cam-Anwendung von Crosscall ist an Bord. Damit wählt man einerseits den gewünschten Blickwinkel, andererseits aber auch den gewünschten Foto- bzw. Videomodus wie die bereits bekannten Slowmotion-, Timelapse- oder dem Dashcam-Modus. Timelapse (Zeitraffer) ist z.B. für Sonnenuntergänge oder eine sternenklare Nacht geeignet.

Sonnenuntergänge habe ich zwar nicht gefilmt, aber unten im Video können Sie die Zeitraffer-Funktion im urbanen Umfeld sehen sowie Redaktionshund Cody während eines Sprungs in Zeitlupe.

Mit dem Dashcam-Modus können Sie das Handy kontinuierlich filmen lassen und nur die letzten Sekunden werden tatsächlich aufgezeichnet. Via Einstellungen können Sie die Dashcam-Dauer von 30 auf 60 Sekunden erhöhen. Auch das Videobearbeitungstool X-Story ist an Bord.

PCtipp-Härtetest

Wie immer habe ich mich frisch ans Werk gemacht und das Action-X5 dem PCtipp-Härtetest unterzogen.

Ab ins heimische Tiefkühlfach...

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Dabei wird ein Outdoor-Smartphone je eine Stunde in den Tiefkühler gesteckt oder in der Badewanne versenkt. Beides hat das Action-X5 schadlos überstanden.

Action-X5 in der heimischen Badewanne

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Ausserdem dürfen Outdoor-Handys bei mir kurz fliegen. Das Setting ist jeweils folgendermassen: Ein Outdoor-Handy wird aus 1,5 Metern auf Steinplattenboden bei mir Zuhause fallengelassen – und zwar fünfmal. Ob das Crosscall-Handy den Sturz überlebt hat, sehen Sie im Video.

Zubehör: X-Power (Externe Batterie) und X-Memory sowie Fazit

Im Lieferumfang ist der Crosscall-typische In-Ear-Ohrhörer dabei sowie ein X-Blocker für die sichere Befestigung (s. Bild).

Das Outdoor-Handy Crosscall Action-X5 mit befestigtem X-Blocker

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

PCtipp hatte ausserdem hatte die Möglichkeit, das Action-X5 mit dem Crosscall-Zubehör X-Power (Powerbank) und X-Memory auszuprobieren.

X-Power (V2): Handy aufladen ohne Kabel

X-Power ist ein externer 6000-mAh-Outdoor-Akku für Ihr Crosscall-Smartphone. Aufgeladen wird über das (magnetische) X-Link-System, das sich auf der Hinterseite der Crosscallgeräte befindet. Das Gerät ist nach IP67 wassergeschützt, misst 108 × 70 × 20 mm Millimeter und wiegt 160 Gramm. Der Outdoor-Akku der zweiten Generation ist derzeit in der Schweiz nur via Hersteller für umgerechnet 41 Franken verfügbar. Der Vorgänger (5000 mAh) ist in hiesigen Onlineshops ab rund Fr. 43 zu haben.

X-Power aufladen: Den externen Akku können Sie via mitgeliefertes USB-C-Kabel (USB-A- zu USB-C-Kabel) über den PC aufladen. Hierzu öffnen Sie unten an der Powerbank den Verschluss, um die beiden Anschlüsse freizugeben.

Der externe 6000-mAh-Outdoor-Akku X-Power mit X-Link-Verbindung

 © Quelle: Crosscall

Bis die Powerbank geladen ist, dauert es lange. Wirklich lange. Wenn Sie via PC aufladen, lassen Sie den Akku am besten einfach nebenher aufladen, wenn Sie am Arbeiten sind. Ist die Powerbank dann mal fertig geladen, sehen Sie dies durch vier rote Lichter bei der Akkustand-Anzeige. Schliessen Sie die Dichtungskappe wieder.

Outdoor-Smartphone X-5 mit externem Akku X-Power (Via X-Link)

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Um das Outdoor-Smartphone zu laden, nutzen Sie das magnetische X-Link-System des Herstellers. Bewegen Sie die Rückseite des externen Akkus zur Rückseite des Crosscall-Handys. Die beiden X-Link-Verbinder haften magnetisch aneinander und der Ladevorgang wird automatisch gestartet. Bei entladenem Handyakku dauerte es zwei Stunden, bis das Outdoorsmartphone via Powerbank aufgeladen war.

Hinweis: Die X-Link-Funktion ist nur mit Crosscall-Produkten kompatibel, welche mit diesem Ladesystem ausgestattet sind.

X-Memory (Micro-SD-Kartenleser)

Falls Sie trotz Micro-SD-Karten-Slot im Action X-5 nicht genug Speicherplatz haben sollten, können Sie die Speicherkapazität auf einfache Weise mit X-Memory erhöhen. Auch X-Memory funktioniert via X-Link-Funktion. Damit kann man Fotos, Videos oder Dateiordner vom Handy auf die SD-Karte übertragen und auch auf dem X-Memory gespeicherte Medien über das Smartphone abrufen.

Halten Sie den oberen Bereich leicht fest und drehen Sie mit der anderen Hand den unteren Bereich im Uhrzeigersinn, um X-Memory zu öffnen. In den unteren Teil setzen Sie nun Ihre MicroSD-Karte ein. Anschliessend wird X-Memory via X-Link hinten beim Outdoor-Smartphone befestigt.

Einmal angeschlossen erhält man auf dem Smartphone-Display die Meldung, dass ein USB-Speichergerät vorhanden ist. Klappt man diese Meldung auf, hat man anschliessend Zugriff auf Bilder und Videos, die man zuvor auf der Micro-SD-Karte gespeichert hat. X-Memory ist bei hiesigen Onlinehändlern ab 31 Franken zu haben.

Fazit

Das Crosscall Action-X5 ist für jene gedacht, die ständig draussen und unterwegs sind. Es hat den PCtipp-Härtetest inklusive Falltest klaglos und unbeschadet überlebt und ist ein zuverlässiges Outdoor-Handy. Es wird jenen, die gerne draussen Fotos schiessen und ihre Abenteuer im Zeitraffer-, Zeitlupen- oder Dashcam-Modus festhalten und die Bilder/Videos gleich on the Road bearbeiten und teilen möchten, ein guter Begleiter sein.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Kameras (z.B. 120-Grad-Weitwinkel)
  • X-Cam-App und X-Story-Funktion
  • PCtipp-Härtetest überlebt
  • SOS-Funktion
  • Zubehör Crosscall-spezifisch
  • Speed ok

Details:  5,45-Display (18:9-Verhältnis), Auflösung: 1440 × 720 Bildpunkte (HD+), 3850-mAh-Akku, 64 GB Speicher, SOS-Funktion, FM-Radio (kabelgebundene Kopfhörer nötig), Masse:16,15 × 7,78 × 1,33 cm, Gewicht: 235,5 g, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11b; 802.11g; 802.11n, USB-C, NFC, X-LINK, 3 Jahre Herstellergarantie, IP 68/IP6X, US-MIL-Standard-810H

Preis:  Fr. 775.-

Infos: 
www.crosscall.com/de_DE

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