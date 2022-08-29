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PC-Gaming-Lautsprecher JBL Quantum Duo im Test
Die Lautsprecher Quantum Duo von JBL/Harman messen jeweils 8,9 × 21,0 × 17,6 Zentimeter und wiegen zusammen 2,8 Kilogramm. Die schwarzen Lautsprecher wirken schlicht und durch das gestreifte Design vorne trotzdem stylish. Dass auch auf den Seiten circa die Hälfte in dem Design kommt bzw. für die Lichteffekte ausgespart wurde, ist ein Hingucker.
Grundsätzlich fühlen sich die beiden Lautsprecher, welche derzeit für einen Strassenpreis von rund 150 Franken zu haben sind, wertig verarbeitet an. Oben sind vier Tasten zu finden. Einer für die Lichtfarbe und drei, welche für Lichteffekte, Bluetooth sowie On-/Off da sind. Ihre Verarbeitung überzeugt bedingt, beim Drücken erklingt ein Geräusch, das die Augenbraue Mr.-Spock-mässig hochschiessen lässt. Wie lange diese Tasten durchhalten, ist schwierig zu sagen; allerdings gaben sie während der dreiwöchigen Einsatzzeit im heimischen Büro nichts zu beanstanden.
Anschlüsse
Im Lieferumfang befinden sich ein USB-Kabel für den Anschluss an den PC sowie ein Audiokabel, welches man an eine Xbox oder Playstation anschliessen kann. Mangels Spielkonsole wurden die PC-Gaming-Lautsprecher von der Testerin an einen Laptop im Homeoffice angeschlossen. Auf der Vorderseite der rechten Box, gleich unterhalb des Lautstärkereglers, befindet sich eine Kopfhörerbuchse.
Rückseitig schliesst man das Audio- oder das USB-Kabel an. Bedauerlicherweise handelt es sich beim USB-Stecker für den PC auf der Seite des Hauptlautsprechers nicht um einen USB-C-, sondern um einen Micro-USB-Anschluss. Ausserdem verbindet man hier die beiden Speaker via Kabel.
Nicht zuletzt bietet das Duo auch Bluetooth-Verbindung, damit auch vom Handy gehört werden kann. Das Koppeln via Bluetooth hat im Test mit einem Android-Smartphone rasch und unkompliziert funktioniert.
Eine App ist nicht verfügbar, um die Speaker zu steuern, die Bedienung ist dafür dank Plug-n-Play sehr einfach.
Sound und Gaming-Erfahrung
Sound
Im Inneren der Lautsprecher arbeiten ein 2,5"-Tieftöner und ein 0,75"-Hochtöner. Ich hatte die Speaker gut drei Wochen im Homeoffice in Betrieb. Für ein heimisches Büro (ca. 11 m2) sind sowohl die Lautstärke als Soundqualität absolut in Ordnung. Die Boxen waren via USB-Kabel an einen Business-Laptop angeschlossen. In grösseren Räumen kommt das Duo aber bald an seine Grenzen. Wer wirklich gerne lauten Sound und fühlbaren Bass mag: Die maximale Lautstärke ist eher etwas schwach und der Bass, nun – er haut einen nicht gerade um.
Aber für rund 150 Franken wurden meine Erwartungen an den Sound mehrheitlich erfüllt. Auch bei hohen Frequenzen konnten die Quantum-Duo-Speaker überzeugen, für mich klangen die Höhen klar.
Gaming-Erfahrung
Ich habe mir für den Test Path of Exile damit 'reingezogen. Beim Killen von Untoten, Brutlingen und anderen Wesen waren Lautstärke und Sound OK.
Fairerweise muss ich darauf hinweisen, dass das Test-Setup nicht optimal war. Es stand leider keine Spielekonsole oder ein Gaming-PC zur Verfügung. Die Speaker wurden via USB-Kabel an einen Business-Laptop angeschlossen. Mit einem anderen Setup wäre möglicherweise die Soundleistung noch besser gewesen.
Lichteffekte
Die drei Lichteffekte (Solid, Wave, Flow) sind übrigens nice. Aber sie sind halt, wie sie sind. Während das während der Arbeit und nebenher Musikhören noch nicht gross auffiel – beim Zocken schon. Leider reagieren sie nicht auf Sound, beim Geballere sollte man also keine Reaktion erwarten. Auch die Lautstärke war für mich OK, aber anspruchsvolle Spielerinnen und Spieler wird wohl weder Bass noch Lautstärke überzeugen.
Surround-Taste
Vorne auf dem Gerät, links und rechts des Lautstärkenreglers, befindet sich nicht nur die Taste für die Helligkeit, sondern auch eine Surround-Taste (Ein/Aus). Blues klang im Surround-Modus sehr nice! Auch bei Sound mit ordentlich Bass war das Resultat überzeugend. Bei sanfteren Klängen, z. B. Whitney Houston oder Pianomusik: Meistens wars OK, aber es gab Stellen, an denen durch Surround ein unangenehmer Hall entstand.
Preis und Verfügbarkeit sowie Fazit
Preise und Verfügbarkeit
Auf der Homepage von JBL und Harman ist vermerkt, dass das Produkt vorübergehend nicht lieferbar ist. Aber derzeit sind die Speaker für einen Strassenpreis ab 149.90 zu kaufen (Stand: 29.08.22, voraussichtlich Anfang September lieferbar). Suchen Sie auf Preisvergleichsseiten wie Toppreise.ch nach dem aktuell günstigsten Preis.
Fazit
Die Positionierung als PC-Gaming-Lautsprecher überrascht mich ein wenig. Bei dem günstigen Preis umso mehr. Beim mehrmaligen Zocken fand ich den Bass nicht überzeugend, die Lautstärke via PC war für meinen Geschmack und die Grösse des Büros OK (aber auch da ginge mehr) und es ist schade, dass die drei Lichteffekte halt sind, wie sie sind – beim Geballer reagieren sie also nicht darauf – und ich bin keine Gamerin.
Für anspruchsvolle Spieler kann ich das Speakerpaar Quantum Duo deshalb nicht empfehlen. Aber wer noch Boxen fürs Homeoffice sucht: Die Lautsprecher brauchen nicht so viel Platz, sehen chic aus, die Farben/Farbeffekte sind cool und peppen das Homeoffice während der Arbeit ein wenig auf. Und das für einen sehr fairen Preis.
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