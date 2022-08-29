PC-Gaming-Lautsprecher JBL Quantum Duo im Test

Rückseitig schliesst man das Audio- oder das USB-Kabel an. Bedauerlicherweise handelt es sich beim USB-Stecker für den PC auf der Seite des Hauptlautsprechers nicht um einen USB-C-, sondern um einen Micro-USB-Anschluss. Ausserdem verbindet man hier die beiden Speaker via Kabel.

Nicht zuletzt bietet das Duo auch Bluetooth-Verbindung, damit auch vom Handy gehört werden kann. Das Koppeln via Bluetooth hat im Test mit einem Android-Smartphone rasch und unkompliziert funktioniert.

Eine App ist nicht verfügbar, um die Speaker zu steuern, die Bedienung ist dafür dank Plug-n-Play sehr einfach.

Sound und Gaming-Erfahrung

Sound

Im Inneren der Lautsprecher arbeiten ein 2,5"-Tieftöner und ein 0,75"-Hochtöner. Ich hatte die Speaker gut drei Wochen im Homeoffice in Betrieb. Für ein heimisches Büro (ca. 11 m2) sind sowohl die Lautstärke als Soundqualität absolut in Ordnung. Die Boxen waren via USB-Kabel an einen Business-Laptop angeschlossen. In grösseren Räumen kommt das Duo aber bald an seine Grenzen. Wer wirklich gerne lauten Sound und fühlbaren Bass mag: Die maximale Lautstärke ist eher etwas schwach und der Bass, nun – er haut einen nicht gerade um.

Aber für rund 150 Franken wurden meine Erwartungen an den Sound mehrheitlich erfüllt. Auch bei hohen Frequenzen konnten die Quantum-Duo-Speaker überzeugen, für mich klangen die Höhen klar.

Gaming-Erfahrung

Ich habe mir für den Test Path of Exile damit 'reingezogen. Beim Killen von Untoten, Brutlingen und anderen Wesen waren Lautstärke und Sound OK.

Fairerweise muss ich darauf hinweisen, dass das Test-Setup nicht optimal war. Es stand leider keine Spielekonsole oder ein Gaming-PC zur Verfügung. Die Speaker wurden via USB-Kabel an einen Business-Laptop angeschlossen. Mit einem anderen Setup wäre möglicherweise die Soundleistung noch besser gewesen.