Günstiger Sound für Bad und Stube
PCtipp-Test: DAB+-Radio Panasonic RF-D30BT
Das DAB+-/FM-Radio zeichnet sich durch seine Mobilität, das Retro-Design und auch bezüglich der Klangqualität aus, und kann hier punkten. Der Reihe nach. Hersteller Panasonic lanciert für einen Strassenpreis von Fr. 127.- das rund 1,2 kg schwere Modell (26 × 15 × 8 cm, L × H × T), das zudem über einen Spritzwasserschutz (IPX4) verfügt. Der Einsatzbereich des Gerätes erstreckt sich vom Bad- oder Küchenradio bis hin zum Soundbox-Begleiter für unterwegs. Das Chassis besteht vorwiegend aus robustem Kunststoff und ist gut verarbeitet. Vorne sitzt der Breitbandlautsprecher, unten rechts das monochrome, zweispaltige Display, das den Anwender unter anderem über den Sender informiert. Auf der rechten Seite sind zwei Drehregler angebracht: Der obere ist für die Lautstärke zuständig, der untere dient zur schnellen Senderauswahl. Gegenüber, also links und hinter einer Gummiabdeckung versteckt, findet sich der Kopfhörer-Eingang (3,5 mm) und die Buchse, um das mitgelieferte Netzteil anzuschliessen und so das Radio kabelgebunden mit Strom zu versorgen. Wer auf Mobilität setzt, kann das Radio auch mittels vier Batterien (Typ: R14) betreiben. Der Schacht für die Batterien befindet sich auf der Rückseite des RF-D30BT.
Wiederum auf der Oberseite des Gerätes findet sich die Steuerzentrale. Hier lässt sich das Modell ein- und ausschalten, es können insgesamt 10 Favoriten-Sender den Senderplätzen zuordnet, oder auch Bluetooth aktiviert werden. Wird das Radio folglich mit einem Smartphone darüber synchronisiert, gibt es dessen Sound über die Box wieder. Neben dieser Drahtlos-Funktion verfügt das Radio über eine weitere Besonderheit: Mithilfe der im Chassis integrierten USB-Buchse, kann ein Smartphone, das mit dem Radio bereits via Bluetooth bereits gekoppelt ist, auch dann weiterbetrieben werden, wenn der Akku des Handys aufgebraucht ist. Denn in dem Fall wird das Smartphone über den USB-Port aufgeladen.
Test und FazitDie Inbetriebnahme zum Empfang von DAB-Radio geschieht innert nur einer Minute: Dazu wird zunächst die hintere dreh- und kippbare Stabantenne ausgefahren, danach das Gerät eingeschaltet, und oben auf den DAB-Button gedrückt. Fertig.
Im Anschluss sucht das Radio eigenständig sämtliche DAB-Sender in Reichweite ab. Bei uns fand das Gerät im Raum Zürich innert 45 Sekunden, die der Suchlauf andauerte, insgesamt 69 Sender. Wird auf einen anderen Sender gewechselt, geht das ebenso schnell, und dauert konkret nur 3 Sekunden. Die Soundqualität geht, gemessen an dem Lautsprechervolumen und zur Verfügung stehenden Platz, für die Box in Ordnung. Audiophile Klangnasen dürften sich an den mageren Höhen und recht schwachen Mittellagen stossen. Dafür kann aber der Bass umso mehr überzeugen. Panasonic gibt auf das Gerät eine zweijährige Bring-In-Garantie.
Fazit: Das Panasonic RF-D30BT ist ein elegantes DAB+-Radio. Ausstattung, Design, Soundqualität und Preis sind sehr gut kombiniert.
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