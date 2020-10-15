PCtipp-Test: DAB+-Radio Panasonic RF-D30BT

Wiederum auf der Oberseite des Gerätes findet sich die Steuerzentrale. Hier lässt sich das Modell ein- und ausschalten, es können insgesamt 10 Favoriten-Sender den Senderplätzen zuordnet, oder auch Bluetooth aktiviert werden. Wird das Radio folglich mit einem Smartphone darüber synchronisiert, gibt es dessen Sound über die Box wieder. Neben dieser Drahtlos-Funktion verfügt das Radio über eine weitere Besonderheit: Mithilfe der im Chassis integrierten USB-Buchse, kann ein Smartphone, das mit dem Radio bereits via Bluetooth bereits gekoppelt ist, auch dann weiterbetrieben werden, wenn der Akku des Handys aufgebraucht ist. Denn in dem Fall wird das Smartphone über den USB-Port aufgeladen.

Test und Fazit

Die Inbetriebnahme zum Empfang von DAB-Radio geschieht innert nur einer Minute: Dazu wird zunächst die hintere dreh- und kippbare Stabantenne ausgefahren, danach das Gerät eingeschaltet, und oben auf den-Button gedrückt. Fertig.