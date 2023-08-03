PCtipp testet Sofortfotostationen in der Schweiz und kürt CEWE zum Testsieger

Zum Testsieger CEWE Sofortfotos schreibt PCtipp: «Der CEWE Sofortfoto-Service ist eine clevere Möglichkeit, seine Fotos innert Minuten auf hochwertiges Fotopapier zu bringen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind riesig, die Bedienung und Vorgehensweise beim Ausdruck aus dem Fotoautomaten schnell erledigt. Das Ergebnis entspricht der bekannten hochwertigen CEWE Qualität.»

Finden Sie eine Wunschfiliale in Ihrer Nähe und drucken Sie Ihre schönsten Fotos direkt vor Ort aus: https://www.cewe.ch/de/service/filialsuche.html

In einer Filiale angekommen wählen Sie zwischen diversen Übertragungswegen. Einfach den QR Code auf dem Bildschirm der CEWE Fotostation scannen und loslegen. Oder nutzen Sie den beliebten Übertragungsweg per Smartphone-Kabel oder von Speichermedien.

Werden Sie kreativ, wählen Sie zwischen zahlreichen Formaten und Gestaltungsoptionen: Kreieren Sie zum Beispiel ein schnelles Geschenk in Form eines Gutscheins. Dekorieren Sie Ihr Zuhause oder verzieren Sie kleine Geschenke mit Fotos. Drucken Sie eine Sofortfotogrusskarte oder eine Sofortfotocollage. Ihre kreativen Gestaltungen können Sie direkt mit nach Hause nehmen.

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Pressekontakt: presse@cewe.ch

Die CEWE Gruppe ist Europas führender Fotoservice und Onlinedruck-Anbieter

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service entwickelt. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz sowie bei vielen europäischen Einzelhändlern. Für den Onlinedruck-Markt hat die CEWE-Gruppe eine hocheffiziente Produktion für Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, CEWE-PRINT.de, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt. Die CEWE-Gruppe ist mit 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter https://company.cewe.de/presse.html#c6883