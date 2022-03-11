Plume SuperPods im PCtipp-Test

Bei «Guard» ist hingegen ein Schutz vor Cyber-Attacken in der App respektive dem Plume-Cloud-Service integriert: Im Detail lassen sich so Spam, Phishing, Ransomware, Botnets, Spyware wie auch weitere Malware abwehren, so der Hersteller. Ergänzt werden die Sicherheitsfunktionen mit einem mehrstufigen Kinderschutz (für Kinder geeignet, jugendgerecht, keine Erwachsene-Inhalte) und einem Bewegungsmelder (Menüpunkt: «Sense»). Und letzteres ist durchaus als besonderes Feature zu bezeichnen: Wird die Funktion im Menüpunkt aktiviert, lassen sich die in den Geräten integrierten Sensoren auslesen, wobei eine Art Aktivitätskarte inklusive einer Live-Ansicht erstellt wird.

Hier sind dann Bewegungen erkennbar, die sich mit Push-Nachrichten (an das Smartphone des Eigentümers) melden lassen. Die Reichweite der einzelnen SuperPods liegt bei etwa einem 4,5-Meter-Radius. Zum Stromverbrauch: Wir haben im Betrieb eine Leistungsaufnahme (pro SuperPod) von 10 Watt ermittelt. Bei vier Geräten macht das also 40 Watt, was noch in Ordnung geht.

Die SuperPod-Kosten

Wo und wie lassen sich die SuperPods überhaupt kaufen? Das ist nicht so einfach zu beantworten, oder besser gesagt: Die Geräte und vor allem die weitreichenden Services, die dahinterstecken, können praktisch nur sinnvoll mit einem Internet Service Provider (ISP) bewerkstelligt und umgesetzt werden.