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Daniel Bader
2. Sep 2014
Lesedauer 3 Min.

Tests

Preisalarm: Migros mit HP-Notebook für Fr. 777.-

Migros offeriert ein edles 17,3"-Notebook mit Vierkern-CPU und SSD-Speicher. PCtipp checkt den Preisbrecher, der auch für Multimedia-Anwendungen geeignet sein soll.

HP Envy 17-j166nz: günstig und gut ausgestattet

© Quelle: PCtipp.ch

Was: Notebook HP Envy 17-j166nz

Wo: in grösseren Migros-Filialen und unter melectronics.ch

Wann: ab sofort bis 15.9.2014, solange Vorrat reicht

Preis: Fr. 777.-

Heisse Aktion: HPs Envy 17-j166nz ist ein 17 Zoll grosses Desktop-Ersatzmodell (Bilddiagonale: 43,9 cm). Es wird vom Hersteller sogar mit einer 750 GB grossen SSHD-Festplatte ausgestattet. Der Speicher besitzt einen 8 GB grossen SSD-Speicher-Anteil, um den Boot-Vorgang zu beschleunigen sowie auch Anwendungen schneller zu starten.

HP Envy 17-j166nz: günstig und gut ausgestattet

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Ausstattung:

  • Modell: HP Envy 17-j166nz
  • Bildschirm: 17,3 Zoll (ca. 43,9 cm, 1600 x 900 Pixel)
  • CPU: Core i7-4710MQ (Takt: 2,5 GHz)
  • Festplatte: SSHD (750 GB HDD + 8 GB SSD)
  • Arbeitsspeicher: 8 GB
  • Grafikchip: Nvidia Geforce 840M (2 GB Videospeicher)
  • Opt. Laufwerk: DVD-Brenner
  • Schnittstellen: Gbit-LAN/WLAN-N, Webkamera, HDMI, 4 x USB 3.0, Kartenleser, Bluetooth
  • Betriebssystem: Windows 8.1 (64 Bit)
  • Gewicht: ca. 2,8 kg
  • Akkulaufzeit: ca. 3 bis 4 Std. (6-Zellen-Akku)
  • Garantie: 2 Jahre Bring In

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PCtipp meint

Screenshots Tune-In-App

HP Envy 17-j166nz: Frontansicht
1 / 5

PCtipp meint

HP integriert bei diesem Desktop-Ersatzmodell (kurz DTR) einen aktuellen, mobilen Vierkernprozessor Core i7-4710MQ (6 MB Cache), der seine vier Kerne standardseitig mit 2,5 GHz taktet. PCtipp konnte bereits ein ähnliches HP-Notebook der Envy-7-Reihe testen. Im Cinebench-11.5-Benchmark erreichte die CPU gute 6,45 Punkte. Dem im Laptop verbauten Haswell-Chipsatz (HM87) stehen insgesamt 8 GB Arbeitsspeicher (2 x 4 GB) sowie eine 750 GB grosse Festplatte zur Seite. Das Besondere am Datenspeicher: Er besitzt neben einem 750 GB grossen, «gewöhnlichen» HDD-Speicher, auch einen 8 GB grossen SSD-Anteil (Solid State Drive). Damit kann das Modell schneller starten und vom Standby-Modus erwachen sowie auch Anwendungen beschleunigen.

Bei der verbauten Grafikkarte vom Typ Geforce 840M (mit einem eigenen Videospeicher von 2 GB) handelt es sich um eine mobile Mittelklassegrafik, die potent genug ist, um einfache bis mittelkomplexe 3D-Anwendungen flüssig wiederzugeben.

Genau hinschauen sollte man allerdings beim Bildschirm, der mit 1600 x 900 Bildpunkten auflöst. Bessere Modelle dieser Grösse bieten eine Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Zudem dürfte das Glare-Type-Display (glänzende Oberfläche) spiegeln. Auch punkto Blickwinkelunabhängigkeit fällt das Display gegenüber IPS-Bildschirmen qualitativ ab. Besser gefallen wiederum die Anschlussmöglichkeiten und die weitere Ausstattung wie die vier USB-3.0-Ports, die das M-Budget-Notebook bietet. Nebst einem DVD-Brenner sind zudem je ein Gbit- sowie HDMI-Port vorhanden. Punkto Akkulaufzeit darf man nicht zu viel erwarten. Immerhin verbaut HP bei diesem Modell einen 6-Zellen-Akku. Typischerweise schaffen DTR-Modelle damit maximal 3 bis 4 Stunden.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Fazit

Fazit

Fazit

HP Envy 17-j166nz: elegantes Notebook mit Multimedia-Eigenschaften

 © Quelle: PCtipp.ch

Unterm Strich ein starkes Angebot! Für den Preis von 777 Franken bekommen Käufer ein sehr ordentlich ausgestattetes Notebook, das über genug Leistungsreserven verfügt, um auch das Gros mittelkomplexer Multimedia-Anwendungen ruckelfrei und flüssig darzustellen. Von einem «echten» Gamer-Notebook ist das Envy 17-j166nz allerdings doch weit entfernt. Tipp: Sie interessieren sich für das Modell? Dann sollten Sie das Notebook vor Ort in der nächsten grösseren Migros-Filiale direkt in Augenschein nehmen. Überprüfen Sie die Reflexionseigenschaften des Geräts, die Qualität der Tastatur respektive das Druckpunktverhalten der einzelnen Tasten. Klappen Sie zudem auch das Display des Notebooks mehrmals auf und zu. So sehen Sie, ob das Scharnier, das Notebook-Body und Bildschirm verbindet, hinreichend stabil verarbeitet ist. Sind Sie mit allem zufrieden, steht einem Kauf nichts mehr im Wege. Wir heben den Daumen für dieses Angebot.

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