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Preisalarm: Migros mit HP-Notebook für Fr. 777.-
Was: Notebook HP Envy 17-j166nz
Wo: in grösseren Migros-Filialen und unter melectronics.ch
Wann: ab sofort bis 15.9.2014, solange Vorrat reicht
Preis: Fr. 777.-
Heisse Aktion: HPs Envy 17-j166nz ist ein 17 Zoll grosses Desktop-Ersatzmodell (Bilddiagonale: 43,9 cm). Es wird vom Hersteller sogar mit einer 750 GB grossen SSHD-Festplatte ausgestattet. Der Speicher besitzt einen 8 GB grossen SSD-Speicher-Anteil, um den Boot-Vorgang zu beschleunigen sowie auch Anwendungen schneller zu starten.
Die Ausstattung:
- Modell: HP Envy 17-j166nz
- Bildschirm: 17,3 Zoll (ca. 43,9 cm, 1600 x 900 Pixel)
- CPU: Core i7-4710MQ (Takt: 2,5 GHz)
- Festplatte: SSHD (750 GB HDD + 8 GB SSD)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- Grafikchip: Nvidia Geforce 840M (2 GB Videospeicher)
- Opt. Laufwerk: DVD-Brenner
- Schnittstellen: Gbit-LAN/WLAN-N, Webkamera, HDMI, 4 x USB 3.0, Kartenleser, Bluetooth
- Betriebssystem: Windows 8.1 (64 Bit)
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Akkulaufzeit: ca. 3 bis 4 Std. (6-Zellen-Akku)
- Garantie: 2 Jahre Bring In
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