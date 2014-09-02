Preisalarm: Migros mit HP-Notebook für Fr. 777.

PCtipp meint

HP integriert bei diesem Desktop-Ersatzmodell (kurz DTR) einen aktuellen, mobilen Vierkernprozessor Core i7-4710MQ (6 MB Cache), der seine vier Kerne standardseitig mit 2,5 GHz taktet. PCtipp konnte bereits ein ähnliches HP-Notebook der Envy-7-Reihe testen. Im Cinebench-11.5-Benchmark erreichte die CPU gute 6,45 Punkte. Dem im Laptop verbauten Haswell-Chipsatz (HM87) stehen insgesamt 8 GB Arbeitsspeicher (2 x 4 GB) sowie eine 750 GB grosse Festplatte zur Seite. Das Besondere am Datenspeicher: Er besitzt neben einem 750 GB grossen, «gewöhnlichen» HDD-Speicher, auch einen 8 GB grossen SSD-Anteil (Solid State Drive). Damit kann das Modell schneller starten und vom Standby-Modus erwachen sowie auch Anwendungen beschleunigen.

Bei der verbauten Grafikkarte vom Typ Geforce 840M (mit einem eigenen Videospeicher von 2 GB) handelt es sich um eine mobile Mittelklassegrafik, die potent genug ist, um einfache bis mittelkomplexe 3D-Anwendungen flüssig wiederzugeben.

Genau hinschauen sollte man allerdings beim Bildschirm, der mit 1600 x 900 Bildpunkten auflöst. Bessere Modelle dieser Grösse bieten eine Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Zudem dürfte das Glare-Type-Display (glänzende Oberfläche) spiegeln. Auch punkto Blickwinkelunabhängigkeit fällt das Display gegenüber IPS-Bildschirmen qualitativ ab. Besser gefallen wiederum die Anschlussmöglichkeiten und die weitere Ausstattung wie die vier USB-3.0-Ports, die das M-Budget-Notebook bietet. Nebst einem DVD-Brenner sind zudem je ein Gbit- sowie HDMI-Port vorhanden. Punkto Akkulaufzeit darf man nicht zu viel erwarten. Immerhin verbaut HP bei diesem Modell einen 6-Zellen-Akku. Typischerweise schaffen DTR-Modelle damit maximal 3 bis 4 Stunden.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Fazit

Fazit