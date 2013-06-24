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Daniel Bader
24. Jun 2013
Lesedauer 3 Min.

Tests

Preistipp: Samsung UE46ES8080

Den 46 Zoll grossen Flachbildschirm gibt es zu einem sehr günstigen Preis. Aber auch bei Ausstattung und Bildqualität spielt das Smart-TV-Gerät gross auf. Der Test.
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Das 46 Zoll grosse Gerät mit den Massen von 103,8 x 65,3 x 21 cm (B x H x T) ist sehr filigran gebaut: Auch der Rahmen um das Panel herum wurde von Samsung bei dem Modell der 8er-Serie nochmals reduziert. Der geschwungene Standfuss des 3D-TVs wirkt elegant und verleiht dem Modell auch genügend Stabilität. Mit im TV-Paket sind 3D-Shutter-Brillen, um bewegte 2D-Bilder auf 3D-Niveau zu hieven. Anschlussseitig sind beim 46-Zoll-Modell (Bilddiagonale: 117 cm) zudem je drei HDMI- und USB-2.0-Ports vorhanden.

Auch LAN beziehungsweise WLAN gehören zu der Standardausstattung des UE46ES8080, der für einen Strassenpreis von knapp 1300 Franken den Besitzer wechselt. Klangseitig integriert Samsung in den Flachbild-TV einen Stereo-Sound von 2 x 10 Watt. Dessen Qualität geht in Ordnung, den Bässen fehlt aber auch bei diesem Modell ein wenig die Tiefe.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Bildqualität und Fazit

Bildqualität und Fazit

Um Filme ohne Schlieren darzustellen, setzt Samsung bei dem UE46ES8080 eine CMR-Frequenz (Clear Motion Rate) von 800 Hz ein. Im Praxistest können wir dem Gerät diesbezüglich ein sehr gutes Zeugnis ausstellen. Und auch die dargestellten Farben sind kräftig, der hohe Kontrast (mit sehr tiefem Schwarz) zeigt auch kleine Details präzise an. Leider spiegelt das Display, je nach Sonneneinstrahlung - mehr oder weniger. Die Blickwinkelabhängigkeit liegt bei eher mittelmässigen 140 Grad (horizontal und vertikal). Nicht ganz auf der Höhe ist das Modell beim Energieverbrauch der Klasse «A». Im Betrieb liegt der Verbrauch bei 89 Watt, was jährliche Stromkosten von Fr. 25.98 verursacht. Einen Top-Eindruck hinterlässt das Modell bei den Funktionen: Der Flachbild-TV gehorchte im Test per Spracheingabe aufs Wort. Und auch mit der Gestensteuerung (via integrierte Webkamera) liessen sich Kommandos, wie zum Beispiel «Blättern», erfolgreich an den Flachbildschirm übermitteln. Das leicht überladene Gerätemenü wirkt flink, das Navigieren funktionierte ohne Ruckler. Schön: Via «All-Share»-Funktion liessen sich im Test Sendungen vom TV-Gerät auf das Galaxy-S3-Smartphone streamen und umgekehrt sowie Fotos vom Tablet auf dem Samsung-Bildschirm anzeigen. Samsung gibt ab Kaufdatum eine zweijährige Bring-In-Garantie auf seinen UE46ES8080.

Fazit: Die beste Ausstattung, ein elegantes Design und eine ordentliche Bildqualität zeichnen den Preistipp, Samsung UE46 UE46ES8080, aus.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Ausstattung
  • Design
  • Display spiegelt
  • Stromverbrauch
  • Menü etwas unstrukturiert

Details:  LED-TV (46“), 3 x USB 2.0, 3 x HDMI, LAN, WLAN, Scart, Webcam, Gesichtserkennung, Gestensteuerung, Spracherkennung, 2 x 3D-Shutterbrillen, Fernbedienungs-Apps für iOS, Android, Windows Phone (erst Beta)

Preis:  ca. Fr. 1300.-

Infos: 
www.samsung.ch

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