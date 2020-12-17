RelaxoPet Pro für Hunde im Alltagstest

Noise-Motion-Funktion

Diese Funktion ersetzt die On-/Off-Funktion. Sie ist Werkseitig ausgestellt. Stellen Sie unten am Gerät den Schalter auf Ein, werden die zwei Mikrofone zur Raumüberwachung aktiviert. Die rote LED zeigt an, dass sich das Gerät im Noise-Motion-Betrieb befindet. Die rote LED pulsiert, wenn Noise-Motion aktiv ist. Wenn die integrierten Mikrofone eine vordefinierte Schallwelle bei Stress bemerken (DB), schaltet sich RelaxoPet PrRo automatisch für 30 Minuten ein und geht anschliessend wieder in den automatischen überwachungsmodus.

PCtipps Erfahrungen: Hier spielt der Standort eine grosse Rolle. Als Cody einmal sehr rastlos in der Wohnung herumtigerte, aber nicht winselte oder bellte, tat sich: nichts. Jedoch konnte ich das Gerät unabsichtlich aktivieren, indem ich z.B. Einkäufe auspackte oder laut hustete.

Als ich das Gerät in die Nähe seines Lieblingsplatzes auf den Boden stellte, klappte es. Stupst ein Hund ans Gerät wird es sofort aktiviert. Einfaches Umherlaufen klappte nicht immer, aber, wie zu erwarten, als er einmal von der Hütefrau heimgebracht wurde und vollgas und schwer hechelnd um die Ecke rannte, um Frauchen Hallo zu sagen...

Akkulaufzeit, App und Preis

Akkulaufzeit

Der RelaxoPet Pro Dog hat einen integrierten Lithium-Ionen Akku, welcher über das mitgelieferte USB-Ladekabel aufgeladen wird. Einmal entladen, brauchte das Gerät im ausgestellten Zustand rund eine Stunde für die Ladung. Bei Reisen können Sie das Soundmodus im USB-Anschluss eines Fahrzeugs (sofern vorhanden) während der Benutzung laden. Grundsätzlich können Sie das Gerät aufladen und gleichzeitig verwenden, normalerweise sollte das Gerät aber im Akkubetrieb verwendet werden.

Der Hersteller spricht von einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Meiner Erfahrung nach waren es eher zehn, aber das reicht in der Regel gut, auch für einen nervösen Hund. Mit der Zeit nutzte ich oft die Timer-Variante, dann wurde Cody jeweils 4 Stunden beschallt. Abends hängte ich das Soundmodul an die Steckdose. Wer ins Büro fährt und pendelt (per Bus, S-Bahn, Auto), sollte sicherheitshalber das USB-Ladekabel mitnehmen.

App

Nein, leider gibt es keine App. Wir sind es gewohnt, selbst für Hunde-Gadgets Apps zu haben, deshalb habe ich dies vermisst.

Tipp: Wer wie ich beim Stichwort an eine App grad gedanklich Mr-Burns-mässig (Simpsons) die Fingerkuppen aneinandertippte: Auf Nachfrage hiess es von RelaxoPet, man arbeite derzeit an einer App. Sie sollte im Februar 2021 fertig sein und wird dann den Nutzern für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung stehen.

Preis

Bis vor kurzem kostete RelaxoPet Pro Dog in der Schweiz rund Fr. 100.-. Mittlerweile ist das Gerät aber im Online-Tierhandel wie Fressnapf für rund Fr. 80.- zu haben (Stand: 16. Dezember 2020). Ein fairer Preis, der nur einmalig anfällt und dafür bietet das Soundmodul ziemlich viel.

PCtipps Erfahrungen sowie Fazit

Nach circa zwei Wochen Verwendung kam Redaktionshund Cody nach einem Spaziergang (da mache ich viele Übungen) sehr viel schneller runter und er schlief länger und ruhiger. Dies selbst bei für ihn ziemlich aufregenden Erlebnissen wie mehrere nahe Katzenbegegnungen (das ist eine lange Geschichte), Hundebegegnungen an der Leine oder nachdem er im Hundetraining mit mehreren neuen Übungen sehr gefordert wurde.

Im Auto habe ich das Gerät nur zweimal getestet. Manchmal bellt Cody nach der Ankunft, bevor er aussteigen darf. Einmal reagierte er sehr gut, gab keinen Mucks von sich. Das zweite Mal bellte er trotzdem laut und lange.

Cody allein Zuhaus

Auch Trennungsangst ist noch ein grosses Thema. Auch wenn er es gewohnt ist, auch einmal länger allein daheim zu sein, war folgendes Usus: kaum geht die Türe auf, ist da ein grosser Kopf im Türspalt, der Hallo sagen will. So süss das ist, er war natürlich recht aufgeregt. Seit dem Test mit dem Soundmodul war immer häufiger nichts von ihm zu sehen. Es wurde üblich, dass ich in die Wohnung kam, die Tür schloss, teilweise sogar die Schuhe auszog und dann mal so langsam das Tapsen der Pfoten vernahm. Manchmal blieb er sogar entspannt liegen, bis ich zu ihm ging oder ihn rief. Diese Entwicklung war bei ihm wirklich bemerkenswert.

In der mehrwöchigen Testphase gab es nur einmal ein Gewitter. Cody hat Angst vor Donner, es wäre interessant gewesen, ob es da eine markante Besserung geben kann. Da das Gewitter jedoch in der ersten Woche nach der Eingewöhnungsphase war, kann ich nur bedingt beurteilen, wie viel es genützt hat. Cody war ein wenig ruhiger als sonst, wenn es donnerte, aber das müsste man mehrfach üben/ausprobieren können.

Fazit

Generell kann man sagen: Anfangs muss man sich wirklich mehrere Tage Zeit nehmen, um den Hund an das Gerät zu gewöhnen. Danach sind die Resultate teils beachtlich.

Bei der Verwendung im Auto war die Bilanz zwar durchzogen, das müsste aber auch noch mehr geübt werden. Aber grundsätzlich hat der RelaxoPet Pro Dog Cody geholfen, obwohl er ein ziemlich nervöser Hund ist. Hauptsächlich war dies bemerkbar beim Runterkommen nach dem Spaziergang/Training sowie beim Alleinbleiben. Auch war er bei den Übungen aufmerksamer.