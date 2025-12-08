Repeater-2er-Pack Fritz! Mesh Set 1600 im PCtipp-Test

Um was es geht: Der neue Wi-Fi-6-Repeater-2er-Pack von Fritz! ist Teil des Mesh-Geräteparks des Herstellers. Das Dualband-Set besteht aus zwei baugleichen Fritz!1200-AX-Repeatern. Jeder Reichweitenverlängerer für sich kommt auf einen Datenpeak von 2400 Mbit/s im 5-GHz-Frequenzband. Auf der 2,4-GHz-Seite schaufelt jeder der beiden Repeater immerhin noch 600 Mbit/s von A nach B. In der Verpackung liegen neben den beiden kompakten Geräten (cm, L × B × H), zwei Plastik-Stabilisierungsadapter (fürs Einstecken in einer Steckdose), ein flaches Ethernet-Kabel sowie eine Kurzanleitung respektive ein Faltblatt zur schnellen Inbetriebnahme bei.

Turbo-Installation

Die Einrichtung des Fritz! Mesh Set 1600 geht flink, und wird im erwähnten Beiblatt aufgezeigt. Das Doppel kann zwar mit jedem Mesh-fähigen Router benutzt werden, ideal ist es aber für die Verwendung mit einer Fritz!Box konzipiert. Zur Inbetriebnahme werden die Repeater in eine Steckdose nahe dem Router gesteckt. Hier und auch im späteren Betrieb zahlt sich die kleine Grösse aus. Die Adapter sind unauffällig und dürften sich, gerade wegen ihrer unscheinbaren, weissen Farbe, in viele Wohnbereiche dezent einbinden. Zurück zur Installation: Zuerst wird die Fritz!App heruntergeladen (im Android- oder Apple-Store), installiert und gestartet. Die App findet danach die Repeater und verbindet diese automatisch. Für alle, die es schneller mögen: Durch Drücken der «Connect»-Taste am Repeater und anschliessend an der Fritz!Box integrieren sich die Geräte automatisch nahtlos in ein bestehendes Mesh-Netzwerk. Einstellungen, wie die WLAN-Zugangsdaten, werden automatisch von der Fritz!Box übernommen. Die gesamte Prozedur dauerte im Test nur wenige Minuten, und erforderte keine manuelle Konfiguration. Die visuelle Hilfe: Läuft alles glatt oder eben nicht, gibt die vorderseitige Status-LED (Blink-Codes im Beiblatt) Auskunft über die Verbindung.

Leistung im Praxisbetrieb

Das Set lieferte im PCtipp-Test eine zuverlässige und solide Leistung ab. Unser Testparcours bestand aus zwei «offenen» Stockwerken, wobei wir die beiden Repeater in Etage 1 und 2 platzierten. Das resultierende WLAN-Mesh-Signal konnten wir im kompletten Haus (ca. 190 Quadratmeter) abgreifen, auf dem Aussengelände noch etwa im Abstand von etwa 2 Metern. Der Mesh-Staffelstab wurde dabei ohne Aussetzer oder Unterbruch, im gesamten Haus reibungslos übergeben. Die Leistung der Repeater reicht für die meisten Anwendungen, wie Surfen, E-Mails und auch Streaming, aus. So konnten wir parallel zwei Full-HD-Filme streamen, und nebenbei ruckelfrei einen WhatsApp-Videoanruf tätigen.