Router-Set TP-Link BE25 (BE3600) im PCtipp-Test

Gutes Tempo, enorme Abdeckung: Bezüglich des von uns durchgeführten Tempotests heben wir bei dem TP-Link-Einsteiger-Set den Daumen. Der Reihe nach: Die drei TP-Link-Mesh-Geräte wurden dazu gleichmässig im Haus (Untergeschoss, Mittelteil und Dachboden) verteilt, danach an verschiedenen Positionen Speed respektive Empfangsqualität ermittelt.

Das Ergebnis: Nicht nur das Haus wurde komplett abgedeckt, auch ausserhalb, bis ca. 15 Meter, hatten wir Funkempfang, mit dem sich Videos noch ruckelfrei streamen liessen. Bei direktem Sichtkontakt zwischen den Mesh-Knoten direkt beim Modem-Router und unserem Testnotebook Lenovo Yoga 7 Slim Aura Edition (mit BE201-Wi-Fi-7-Chip) haben wir einen Datendurchsatz von starken 1690 Mbit/s gemessen. Aufgrund der Funktion «Seamless-Routing» (hierbei wechselt der Client (=Notebook) immer automatisch zum optimalen Funksender, dessen Signal am stärksten empfangen wird) bleibt das Tempo hoch und lag im Durchschnitt bei 710 Mbit/s. Bei einer Gesamtentfernung von zirka 150 Meter zum Mesh-Netzwerk brach die Verbindung allerdings ab.

Fazit: TP-Links günstiger Dreierpack Deco BE25 ist ein gelungenes Wi-Fi-7-Einstiegsset. Profitieren können Häuser, aber auch grosse Wohnungen. Dank durchdachter App ist die Inbetriebnahme sehr einfach und schnell erledigt.