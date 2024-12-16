Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
16. Dez 2024
Lesedauer 4 Min.

Wi-Fi-7-Mesh zum kleinen Preis

Router-Set TP-Link BE25 (BE3600) im PCtipp-Test

Für einen Preis von 363 Franken lanciert Netzwerkspezialist TP-Link sein Einsteiger-Mesh-Set Deco BE25 (BE3600). PCtipp hat das Dreierpaket im flunderflachen Design unter die Lupe genommen.

TP-Links günstiger Mesh-3er-Pack mit Wi-Fi 7

© (Quelle: TP-Link)

Die drei identischen Adapter des Herstellers bauen untereinander ein Wi-Fi-7-Mesh-Netzwerk mit einem maximalen Datentempo von 3,6 Gbit/s auf (2,4 GHz: max. 688 Gbit/s, 5 GHz: 2'882 Gbit/s), und sind dazu auch noch mit entsprechenden Funktionen wie etwa der MLO-Funktion (Multi-Link-Operation) und Verschlüsselungsstandard WPA3 ausgestattet. Summa summarum sollen mit den drei Geräten im Verbund grössere Wohnungen und Häuser mit bis zu 6 Zimmer oder konret bis zu 621 Quadratmeter abgedeckt werden. Laut TP-Link können ausserdem «über 150 Endgeräte» vom schnellen Wi-Fi-7-Tempo profitieren.

TP-Link BE25: die Anschlüsse auf einem Blick

 © Quelle: TP-Link

Bestandteil des Schachtelinhalts sind neben den drei Adaptern und entsprechenden Netzgeräten zur Stromversorgung noch ein flaches Ethernetkabel sowie eine Anleitung zur Inbetriebnahme. Jeder Adapter bietet zwei GBit-LAN-Ports, ein USB-Port fehlt leider. Gefunkt wird per Dualband: Auf dem N-Band mit bis zu 688 Mbit/s auf dem 5-GHz-Frequenz-Kanal schaufelt jeder Adapter maximal 2882 Mbit/s von A nach B. Die drei Geräte nutzen wahlweise WLAN oder/und eine vorhandene Ethernet-Kabelverbindung als «Backhaul» zur Kommunikation untereinander, um anstehende Daten schnellstmöglich zu transportieren.

Tipp: Wenn Sie mehr über WiFi-7 erfahren wollen, finden Sie hier im folgenden kurzen, englischsprachigen Video die Features des aktuellen Funkstandards:

Die Inbetriebnahme

TP-Links Deco-App: übersichtliches Menü

 © Quelle: PCtipp

Die Inbetriebnahme ist einfach und schnell erledigt: Im ersten Schritt wird die kostenlose «Deco»-App (Android- und iOS) heruntergeladen und danach auf dem Smartphone gestartet. Direkt danach gilt es noch das passende Deco-System auszuwählen (in unsrem Fall eben «BE25»). Danach übernimmt die App direkt das «Kommando, und fordert den Nutzer auf, den QR-Code, der sich auf der Unterseite eines jeden der drei Mesh-Adapter befindet, zu scannen. Nun wird der Adapter mit seinem Ethernet-Port an den Router per mitgeliefertem LAN-Kabel verbunden! Allerdings gilt es, diesen zuerst auszuschalten, um ihn nach etwa einer Viertelminute wieder einzuschalten. Dadurch wird das erste Deco-Gerät «hinter» dem Modem korrekt eingebunden und stellt so quasi die Basis des Deco-Verbunds.

Deco-App: viele Einstellmöglichkeiten

Deco-App: erkennt Sicherheitslücken

 © Quelle: TP-Link

Das Minitool fragt im Anschluss nach weiteren Adaptern, und bindet diese nacheinander in das Mesh-Netzwerk ein, um das gesamte Netzwerk auf diese Art und Weise sukzessive zu erweitern. Am Ende der Installation können dann in gewohnter Weise noch die zusätzlichen Einstellungen wie etwa das Gastnetzwerk nach Gusto erledigt werden. Der Hersteller spendiert dem flotten Dreier dazu sein bekanntes «HomeShield»-Sicherheitspaket (vom Hersteller Avira), allerdings nur in der Basic-Variante. Wer mehr will, sollte sich eine der kostenpflichtigen «Abonnementoptionen» zulegen. Hier gibt es dann u.a. die Kindersicherung oder auch den IoT-Gerätschutz. Summa summarum vergingen für die gesamte Grundinstallation etwas mehr als eine halbe Stunde, bis unser Mesh-Netzwerk betriebsbereit war.

Tempo und Fazit

TP-Link BE25 (BE3600): für Wi-Fi-7-Einsteiger

 © Quelle: TP-Link

Gutes Tempo, enorme Abdeckung: Bezüglich des von uns durchgeführten Tempotests heben wir bei dem TP-Link-Einsteiger-Set den Daumen. Der Reihe nach: Die drei TP-Link-Mesh-Geräte wurden dazu gleichmässig im Haus (Untergeschoss, Mittelteil und Dachboden) verteilt, danach an verschiedenen Positionen Speed respektive Empfangsqualität ermittelt.

Das Ergebnis: Nicht nur das Haus wurde komplett abgedeckt, auch ausserhalb, bis ca. 15 Meter, hatten wir Funkempfang, mit dem sich Videos noch ruckelfrei streamen liessen. Bei direktem Sichtkontakt zwischen den Mesh-Knoten direkt beim Modem-Router und unserem Testnotebook Lenovo Yoga 7 Slim Aura Edition (mit BE201-Wi-Fi-7-Chip) haben wir einen Datendurchsatz von starken 1690 Mbit/s gemessen. Aufgrund der Funktion «Seamless-Routing» (hierbei wechselt der Client (=Notebook) immer automatisch zum optimalen Funksender, dessen Signal am stärksten empfangen wird) bleibt das Tempo hoch und lag im Durchschnitt bei 710 Mbit/s. Bei einer Gesamtentfernung von zirka 150 Meter zum Mesh-Netzwerk brach die Verbindung allerdings ab.

Fazit: TP-Links günstiger Dreierpack Deco BE25 ist ein gelungenes Wi-Fi-7-Einstiegsset. Profitieren können Häuser, aber auch grosse Wohnungen. Dank durchdachter App ist die Inbetriebnahme sehr einfach und schnell erledigt.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Reichweite
  • zwei Gigabit-LAN-Ports
  • Backhaul per WLAN oder Ethernet
  • Deco-App
  • Kein USB-Port
  • «nur» 160-MHz-Kanalbreite
  • kein 6-GHz-Band

Details:  Mesh-Set, drei baugleiche Mesh-Geräte, vier interne Antennen (pro Gerät), Wi-Fi 7, Dualband (688 + 2882 Mbit/s), 2 × 2,5 Gbit-LAN (pro Adapter), MLO (160 MHz), Deco-App, VPN, WPS, Reset, WPA3, div. Funktionen wie Gastnetzwerk, HomeShield, 2 Jahre Bring-In

Preis:  Fr. 363.-

Infos: 
www.digitec.ch

Kommentare

Hardware Apps Netzwerk Wi-Fi Smartphone & Apps Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare