Wi-Fi-7-Mesh zum kleinen Preis
Router-Set TP-Link BE25 (BE3600) im PCtipp-Test
Die drei identischen Adapter des Herstellers bauen untereinander ein Wi-Fi-7-Mesh-Netzwerk mit einem maximalen Datentempo von 3,6 Gbit/s auf (2,4 GHz: max. 688 Gbit/s, 5 GHz: 2'882 Gbit/s), und sind dazu auch noch mit entsprechenden Funktionen wie etwa der MLO-Funktion (Multi-Link-Operation) und Verschlüsselungsstandard WPA3 ausgestattet. Summa summarum sollen mit den drei Geräten im Verbund grössere Wohnungen und Häuser mit bis zu 6 Zimmer oder konret bis zu 621 Quadratmeter abgedeckt werden. Laut TP-Link können ausserdem «über 150 Endgeräte» vom schnellen Wi-Fi-7-Tempo profitieren.
Bestandteil des Schachtelinhalts sind neben den drei Adaptern und entsprechenden Netzgeräten zur Stromversorgung noch ein flaches Ethernetkabel sowie eine Anleitung zur Inbetriebnahme. Jeder Adapter bietet zwei GBit-LAN-Ports, ein USB-Port fehlt leider. Gefunkt wird per Dualband: Auf dem N-Band mit bis zu 688 Mbit/s auf dem 5-GHz-Frequenz-Kanal schaufelt jeder Adapter maximal 2882 Mbit/s von A nach B. Die drei Geräte nutzen wahlweise WLAN oder/und eine vorhandene Ethernet-Kabelverbindung als «Backhaul» zur Kommunikation untereinander, um anstehende Daten schnellstmöglich zu transportieren.
Tipp: Wenn Sie mehr über WiFi-7 erfahren wollen, finden Sie hier im folgenden kurzen, englischsprachigen Video die Features des aktuellen Funkstandards:
Die Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme ist einfach und schnell erledigt: Im ersten Schritt wird die kostenlose «Deco»-App (Android- und iOS) heruntergeladen und danach auf dem Smartphone gestartet. Direkt danach gilt es noch das passende Deco-System auszuwählen (in unsrem Fall eben «BE25»). Danach übernimmt die App direkt das «Kommando, und fordert den Nutzer auf, den QR-Code, der sich auf der Unterseite eines jeden der drei Mesh-Adapter befindet, zu scannen. Nun wird der Adapter mit seinem Ethernet-Port an den Router per mitgeliefertem LAN-Kabel verbunden! Allerdings gilt es, diesen zuerst auszuschalten, um ihn nach etwa einer Viertelminute wieder einzuschalten. Dadurch wird das erste Deco-Gerät «hinter» dem Modem korrekt eingebunden und stellt so quasi die Basis des Deco-Verbunds.
Deco-App: viele Einstellmöglichkeiten
Das Minitool fragt im Anschluss nach weiteren Adaptern, und bindet diese nacheinander in das Mesh-Netzwerk ein, um das gesamte Netzwerk auf diese Art und Weise sukzessive zu erweitern. Am Ende der Installation können dann in gewohnter Weise noch die zusätzlichen Einstellungen wie etwa das Gastnetzwerk nach Gusto erledigt werden. Der Hersteller spendiert dem flotten Dreier dazu sein bekanntes «HomeShield»-Sicherheitspaket (vom Hersteller Avira), allerdings nur in der Basic-Variante. Wer mehr will, sollte sich eine der kostenpflichtigen «Abonnementoptionen» zulegen. Hier gibt es dann u.a. die Kindersicherung oder auch den IoT-Gerätschutz. Summa summarum vergingen für die gesamte Grundinstallation etwas mehr als eine halbe Stunde, bis unser Mesh-Netzwerk betriebsbereit war.
Tempo und Fazit
Gutes Tempo, enorme Abdeckung: Bezüglich des von uns durchgeführten Tempotests heben wir bei dem TP-Link-Einsteiger-Set den Daumen. Der Reihe nach: Die drei TP-Link-Mesh-Geräte wurden dazu gleichmässig im Haus (Untergeschoss, Mittelteil und Dachboden) verteilt, danach an verschiedenen Positionen Speed respektive Empfangsqualität ermittelt.
Das Ergebnis: Nicht nur das Haus wurde komplett abgedeckt, auch ausserhalb, bis ca. 15 Meter, hatten wir Funkempfang, mit dem sich Videos noch ruckelfrei streamen liessen. Bei direktem Sichtkontakt zwischen den Mesh-Knoten direkt beim Modem-Router und unserem Testnotebook Lenovo Yoga 7 Slim Aura Edition (mit BE201-Wi-Fi-7-Chip) haben wir einen Datendurchsatz von starken 1690 Mbit/s gemessen. Aufgrund der Funktion «Seamless-Routing» (hierbei wechselt der Client (=Notebook) immer automatisch zum optimalen Funksender, dessen Signal am stärksten empfangen wird) bleibt das Tempo hoch und lag im Durchschnitt bei 710 Mbit/s. Bei einer Gesamtentfernung von zirka 150 Meter zum Mesh-Netzwerk brach die Verbindung allerdings ab.
Fazit: TP-Links günstiger Dreierpack Deco BE25 ist ein gelungenes Wi-Fi-7-Einstiegsset. Profitieren können Häuser, aber auch grosse Wohnungen. Dank durchdachter App ist die Inbetriebnahme sehr einfach und schnell erledigt.
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