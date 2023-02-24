Rugged-Extreme-Tablet Dell Latitude 7230 im PCtipp-Test

Sowohl der Plastik-Schieber für die Geräteverriegelung (POGO-Pins) als auch die beiden Plastik-Tablet-Auslöseschieber fühlen sich nicht sonderlich wertig verarbeitet an, auch das Geräusch, das bei der Verwendung erklingt, klingt einfach nach «es ist bald mal kaputt».

Hier hat man eventuell am falschen Ort gespart, denn ich hatte mehrfach Probleme, das Tablet einhändig zu entfernen. Davon abgesehen, schrieb es sich mit der Tastatur im Testzeitraum sehr angenehm. Mit der Tastatur kann man das Tablet entweder als Notebook verwenden oder es um 180 Grad öffnen und das Ganze flach vor sich liegen lassen. Zudem kann man die beiden Teile auch wie einen (sehr dicken) Laptop zusammenklappen. Die Tastatur kostet im Dell-Shop stolze 420 Franken.

Stift

Der Stift lässt sich ins Tastaturgehäuse integrieren, wir haben zudem eine Stift-Befestigung erhalten, damit man den Stylus-Stift nicht verliert. In unserem Social-Media-Video war irrtümlich die Rede von einem Active Pen, beim getesteten Stift handelt sich allerdings um einen Passive Pen.